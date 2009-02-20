Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia CEO'su doğruladı; Nano işlemcili Ion platformu yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,6b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia CEO'su doğruladı; Nano işlemcili Ion platformu yolda
Tam Boyutta Gör

İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde geliştirmekte olduğu Tegra platformunu temel alan 99$'lık mobil internet cihazı (MID) konseptiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nvidia, Atom işlemcili Ion platformunu yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı hedefliyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlemcisiyle Intel'in mevcut platformuna kıyasla özellikle video ve 3D uygulamalarında çok daha iddialı olan GeForce 9400M yonga setiyle Atom işlemcisinin bir araya getirildiği Ion platformundan sonra firma, VIA'nın Nano işlemcileri için de yıl içerisinde Ion platformunu (Ion 2) tanıtmayı planlıyor.

Firmanın başkanı ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'un doğruladığı bilgiye göre Nano işlemcili Ion platformu geliştirme aşamasında. Firmanın yonga seti operasyonlarından sorumlu olan Drew Henry de kısa bir süre önce düşük maliyetli PC platformları için Nano işlemcili Ion platformunu gündeme aldıklarını ifade etmişti. Son birkaç gündür Intel ile yaşanan yonga seti üretimine yönelik lisans sorunu sonrasında Nvidia, VIA'ya daha fazla yaklaşır mı sorusunun cevabı için henüz erken olsa da yıl içerisinde Nano işlemcili Ion platformunu görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor. Atom işlemcili Ion platformunun güç verdiği ilk nettop bilgisayarın ise Haziran ayından önce 299$'lık fiyatla anons edilmesi bekleniyor


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
baya güzel bişeye benziyor şirince ztn ufacık bişey haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 10 yıl
Daha öncede Asus EEE pc için aynı haberler vardı 200$ olacağı söyleniyordu ama geldiğinde 400$ dan başlayan fiyatlarla satıldı eğer fiyat doğru ise gerçekten alınası bir ürün olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
bu multimedya cihazı gibi birşey değilmi? film izliyosun müzik dinliyosun v.s ama heralde işyerindede kullanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
nvidia işlemci yapmaktan vaz mı? geçti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
atom ion filen bilmem ama eğer bu resimdeki gördüğüm bilgisayarsa kapışılır o kadar diyorum çok şirin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Haberde yanlışlık mı var?yoksa ben mi yanlış algılıyorum.Konu başlığında nano işlemci diyor.İçerikde ise atom..Nano Via'nın değil mi,atom İntelin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

Haberde yanlışlık mı var?yoksa ben mi yanlış algılıyorum.Konu başlığında nano işlemci diyor.İçerikde ise atom..Nano Via'nın değil mi,atom İntelin..


Haber'de herhangi bir yanlışlık yok, ek bilgi olması açısından son kısımda Atom işlemcili Ion platformunun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında da detaylara yer verdik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13611 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yonga seti, platform
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Ekran kartları için Yazılımsal Voltaj Modifikasyonu 10 yıl MSI X58 Pro'yu MSI X58 Eclipse yapın! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim