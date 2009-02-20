Nvidia CEO'su doğruladı; Nano işlemcili Ion platformu yolda

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İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde geliştirmekte olduğu Tegra platformunu temel alan 99$'lık mobil internet cihazı (MID) konseptiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nvidia, Atom işlemcili Ion platformunu yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı hedefliyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlemcisiyle Intel'in mevcut platformuna kıyasla özellikle video ve 3D uygulamalarında çok daha iddialı olan GeForce 9400M yonga setiyle Atom işlemcisinin bir araya getirildiği Ion platformundan sonra firma, VIA'nın Nano işlemcileri için de yıl içerisinde Ion platformunu (Ion 2) tanıtmayı planlıyor.

Firmanın başkanı ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'un doğruladığı bilgiye göre Nano işlemcili Ion platformu geliştirme aşamasında. Firmanın yonga seti operasyonlarından sorumlu olan Drew Henry de kısa bir süre önce düşük maliyetli PC platformları için Nano işlemcili Ion platformunu gündeme aldıklarını ifade etmişti. Son birkaç gündür Intel ile yaşanan yonga seti üretimine yönelik lisans sorunu sonrasında Nvidia, VIA'ya daha fazla yaklaşır mı sorusunun cevabı için henüz erken olsa da yıl içerisinde Nano işlemcili Ion platformunu görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor. Atom işlemcili Ion platformunun güç verdiği ilk nettop bilgisayarın ise Haziran ayından önce 299$'lık fiyatla anons edilmesi bekleniyor