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Nvidia CEO'su VIA ile ilgili yatırım iddialarını yalanladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia CEO'su VIA ile ilgili yatırım iddialarını yalanladı
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Nvidia'nın tepesindeki isim olan Jen-Hsun Huang, firmasInın işlemci ve yonga seti üreticisi VIA'ya yatırım yapacağı iddialarını yalanladı. Bilindiği üzere son dönemde Intel ile sert bir tartışma yaşayan hatta en son karşılıklı lisans anlaşmasından doğan haklarını kullanamadığı gerekçesi ile Intel ile davalık ta olan Nvidia'nın işlemci pazarına giriş için alternatifler üzerinde çalıştığı ve özellikle VIA'yı satın alarak veya firmaya yatırım yaparak bu hedefini gerçekleştireceği yönündeki iddialar sık sık gündeme gelmekte.

Jen-Hsun Huang yaptığı açıklamasında VIA'ya yatırım gibi bir planlarının olmadığını, işlemci üreticisi ile Ion 2 platformunun (VIA Nano işlemcilerine destek sunulacak) geliştirilmesine yönelik geniştletilmiş bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Öte yandan Huang, çok sayıda PC üreticisinin Ion platformunu test ettiğini ve bu platformunun en hızlı büyüyen Nvidia çözümlerinden biri olacağı ifade etti. Bu arada Huang, DirectX 11'in yaratacağı yüksek performanslı GPU talebinin Nvidia'ya rakipleri karşısında avantaj sağlayacağını iddia etti.


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nirvanha 10 yıl
bilelim ve kabul edelim ki; microsoft + intel + nvidia + IDSOFTWARE olmasaydı BU günkü düzeyde pc de eğlence yaşayamazdık , belki işkencede yaşamazdık ya o ayrı konu :D
tabi onlar olmasaydı başkaları o boşluğu doldururmuydu bilemiyorum!
ama önemli olan onların yaptığı değil de , 80 küsür yıldır bizim ne yaptığımız vede bundan sonra ne yapacağımız.Hala karanlıklara ışık tutanlara perde olmaya çalışan zihniyetler var bu memlekette anamuh... gibi ...maalesef!
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sfrr 10 yıl
simdiye kadar sırtını intele dayamıslardı,intel bir saglam koydu:D nvidiaya adamların felegi sastı sonra via'k,via'k bagırmaya basladılar, simdi intelde ekran kartı uretimine girdi. isiniz zor artık...
ben demistim demek istemiyorum ama (ben demistim:D)
intelden dost,nvidiadan post olmaz :D
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suslu76 10 yıl
yakışıyor ama :D
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rmemis 10 yıl
bence x86yı tasviye etsinler


yerse tabii
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bodyman700 10 yıl
hadi bakalım demekki tek başlarına x86 pazarına girecekler. tabi nasıl olacak merak etmiyor değilim malum intel ve lisans tekeli
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max975 10 yıl
bakalım hala vıa ile ilgili haber cıkacak mı?
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TELESCOPE 10 yıl
piyasa durumu belli eder
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Fear Dot Com 10 yıl
Bari biz aramızda para toplayıp t-shirt alalım gönderelim......
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rabbitweed 10 yıl
steve jobs a nedemeli ozaman...
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Like a Sir 10 yıl
bu adama bi stil yapsınlar artık bu kadar mı az para alıyo hep aynı t-shirt :D
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