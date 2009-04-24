Nvidia CEO'su VIA ile ilgili yatırım iddialarını yalanladı

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Nvidia'nın tepesindeki isim olan Jen-Hsun Huang, firmasInın işlemci ve yonga seti üreticisi VIA'ya yatırım yapacağı iddialarını yalanladı. Bilindiği üzere son dönemde Intel ile sert bir tartışma yaşayan hatta en son karşılıklı lisans anlaşmasından doğan haklarını kullanamadığı gerekçesi ile Intel ile davalık ta olan Nvidia'nın işlemci pazarına giriş için alternatifler üzerinde çalıştığı ve özellikle VIA'yı satın alarak veya firmaya yatırım yaparak bu hedefini gerçekleştireceği yönündeki iddialar sık sık gündeme gelmekte.

Jen-Hsun Huang yaptığı açıklamasında VIA'ya yatırım gibi bir planlarının olmadığını, işlemci üreticisi ile Ion 2 platformunun (VIA Nano işlemcilerine destek sunulacak) geliştirilmesine yönelik geniştletilmiş bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Öte yandan Huang, çok sayıda PC üreticisinin Ion platformunu test ettiğini ve bu platformunun en hızlı büyüyen Nvidia çözümlerinden biri olacağı ifade etti. Bu arada Huang, DirectX 11'in yaratacağı yüksek performanslı GPU talebinin Nvidia'ya rakipleri karşısında avantaj sağlayacağını iddia etti.