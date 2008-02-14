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Nvidia, Crysis tanıtımına yaklaşık 5 milyon dolar harcadı

11 yıl
13,9b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2007 yılının en iyi FPS oyunu olarak nitelendirilen Crysis bizim olduğu kadar Nvidia için de son derece özel bir oyun. Nvidia'nın "The Way Its Meant To Be Played" programı çerçevesinde geliştirilen oyunun tanıtım ve pazarlaması için grafik devi Nvidia'nın yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor. Bu arada bu paranın direk Crytek'e verilmediğini ve Nvidia tarafından reklam kampanyaları ve çeşitli etkinlikler için harcandığı bildiriliyor. Harcanan paranın önemli bir kısmı ülke bazlı yapılan tanıtım etkinliklerine harcandığı da özellikle ifade ediliyor. Crysis'in lansman organizasyonu için etkinlik yapılan ülkeler arasında Türkiye, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Avustralya, bazı diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda San Fransisco'da gerçekleştirilen Geforce LAN etkinliğinde de Nvidia'nın Crysis'i ön plana çıkarabilmek için önemli miktarda para harcadığı bildiriliyor. Tabi yine Nvidia'nın bazı partnerlerine 8800 serisinin kutu içeriğine Crysis oyununu ekleme fırsatı sunduğunu da biliyoruz. Donanım cephesinin ciddi fark ile ilerlediğini gören Nvidia, yazılım ve oyun firmalarını da kendi saflarına çekmek istiyor. Bakalım ilerleyen zaman bizlere neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz.
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tek_007 11 yıl
2.sini sabırsızlıkla beklioruz
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*AMD_ATHLON* 11 yıl
baya para harcamış crysis sonuçta çok beklenen bi oyun nvidia kutu içöeriğinde verse crysisi bu bile atinin ufakta olsa pazar payı kaybettirir.
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pEgaTR 11 yıl
Ömrümde bukadar Bag lı oyun görmedim ben, Crysis benim için tam bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim... Birkez daha oynayacağımı sanmıyorum ... Yinede verilen emeğe saygı duyuyorum , ama çok fazla sorun var oyunda...
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DarkPlayer00 11 yıl
Ati nerelerdesin

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mav1li 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

2007 yılının en iyi FPS oyunu olarak nitelendirilen Crysis bizim olduğu kadar Nvidia için de son derece özel bir oyun.


Cod4 oynamayanlar tarafından.


1.Fps düştü restart yap
2. Bellek şişti bilmem ne yap
2.Yeni driver çıkmış onu yükte
3. 1.1 yaması yükle
4. Dünya para ver 15-20 fpslerde sürün
...

Herşey grafik değildir!
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moravec 11 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li


Cod4 oynamayanlar tarafından.


1.Fps düştü restart yap
2. Bellek şişti bilmem ne yap
2.Yeni driver çıkmış onu yükte
3. 1.1 yaması yükle
4. Dünya para ver 15-20 fpslerde sürün
...

Herşey grafik değildir!




2. Bellek şişti bilmem ne yap


daha neler duyacağız Allah'ım
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Zortul 11 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li


Orjinalden alıntı: fx57

2007 yılının en iyi FPS oyunu olarak nitelendirilen Crysis bizim olduğu kadar Nvidia için de son derece özel bir oyun.


Cod4 oynamayanlar tarafından.


1.Fps düştü restart yap
2. Bellek şişti bilmem ne yap
2.Yeni driver çıkmış onu yükte
3. 1.1 yaması yükle
4. Dünya para ver 15-20 fpslerde sürün
...

Herşey grafik değildir!


aynen
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theyapici 11 yıl
zaten 2 milyon 92 gpu su sattığına göre daha ne olsun kaz gelecerk yerden tavuk esirgenmez
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enoman 11 yıl

Orjinalden alıntı: theyapici

zaten 2 milyon 92 gpu su sattığına göre daha ne olsun kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez

+1000
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max975 11 yıl
Crysis neydi beeee
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Ce5uR 11 yıl
GeForce yapar...
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GoldPunch 11 yıl
forever crysis.Cevat Yerli kardeşlere teşekkürler.

haber için sağol
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radikal1 11 yıl
crysis oyunun 10 yada 15 kere bitirmeme rağmen hayalimde bir 8800 gt alıp bitirmek var tr dede 8800 gtlerin içine koysalar çok iyi olur
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