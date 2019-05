Nvidia, Crysis tanıtımına yaklaşık 5 milyon dolar harcadı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2007 yılının en iyi FPS oyunu olarak nitelendirilen Crysis bizim olduğu kadar Nvidia için de son derece özel bir oyun. Nvidia'nın "The Way Its Meant To Be Played" programı çerçevesinde geliştirilen oyunun tanıtım ve pazarlaması için grafik devi Nvidia'nın yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor. Bu arada bu paranın direk Crytek'e verilmediğini ve Nvidia tarafından reklam kampanyaları ve çeşitli etkinlikler için harcandığı bildiriliyor. Harcanan paranın önemli bir kısmı ülke bazlı yapılan tanıtım etkinliklerine harcandığı da özellikle ifade ediliyor. Crysis'in lansman organizasyonu için etkinlik yapılan ülkeler arasında Türkiye, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Avustralya, bazı diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda San Fransisco'da gerçekleştirilen Geforce LAN etkinliğinde de Nvidia'nın Crysis'i ön plana çıkarabilmek için önemli miktarda para harcadığı bildiriliyor. Tabi yine Nvidia'nın bazı partnerlerine 8800 serisinin kutu içeriğine Crysis oyununu ekleme fırsatı sunduğunu da biliyoruz. Donanım cephesinin ciddi fark ile ilerlediğini gören Nvidia, yazılım ve oyun firmalarını da kendi saflarına çekmek istiyor. Bakalım ilerleyen zaman bizlere neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz.