Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek

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GPU devi yaşanan kuvvetli talebe yetişmekte zorlanıyor. Oyuncuların ümitle beklediği stok sıkıntısı görünüşe göre bir süre daha bizimle.

Nvidia'dan kötü haber

Nvidia’nın CFO’sunun son açıklamasına göre firma bu yıl da talebin arzın üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Colette Kress operasyon ekibinin oldukça hızlı çalıştığını belirtirken stoklarda bu yıl zaman içerisinde iyileşme beklediklerini de müjdelemiş.

Ayrıca Bkz. "Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı"

Görünüşe göre bu yıl da yeni sistem toplamak ya da yükseltmeye gitmeyi düşünenler için pek olumlu bir yıl olmayacak. Routerlardan Realtek LAN ve ses yongalarına kadar uzanan stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğini zaman gösterecek.

https://wccftech.com/nvidia-gpu-shortages-persist-throughout-2021-hard-for-pc-gamers-to-buy-new-gaming-graphics-card/

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