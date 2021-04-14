Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek

GPU devi yaşanan kuvvetli talebe yetişmekte zorlanıyor. Oyuncuların ümitle beklediği stok sıkıntısı görünüşe göre bir süre daha bizimle.
Nvidia'dan kötü haber
Nvidia’nın CFO’sunun son açıklamasına göre firma bu yıl da talebin arzın üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Colette Kress operasyon ekibinin oldukça hızlı çalıştığını belirtirken stoklarda bu yıl zaman içerisinde iyileşme beklediklerini de müjdelemiş.
Ayrıca Bkz. "Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı"
Görünüşe göre bu yıl da yeni sistem toplamak ya da yükseltmeye gitmeyi düşünenler için pek olumlu bir yıl olmayacak. Routerlardan Realtek LAN ve ses yongalarına kadar uzanan stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğini zaman gösterecek.
https://wccftech.com/nvidia-gpu-shortages-persist-throughout-2021-hard-for-pc-gamers-to-buy-new-gaming-graphics-card/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Günümüz ekran kartlarının el yaktığı düşünülürse, ortam durulana kadar alternatif çözümleri değerlendirmenizi tavsiye ederim.
Hele ki oricinalci iseniz, zaten steam'de orjinal oyun alıp oynuyorsanız mesele kalmıyor gibi.
Hızlı ve yüksek kotalı veya limitsiz bir internete ve geforce now'a yatırım yapmak bence çok mantıklı şu an. Komplo teorisi kurmaya da pek gerek yok. AMD kartların fiyatı da belli.
Chipset sıkıntısı da gerçek bir sıkıntı. Kendi ürettiğim kartlarda USB hub chipi kullanıyorum. Çin'den geliyor. Onu bulmakta bile zorlanıyorum. Hep alışveriş yaptığım Çinli bir dükkan var. Tanışıklık sayesinde sıraya girdi de 30 gün sonra 50 tane aldı, bana yolladı. Söz konusu chip yarım dolarlık chip. Ama yok gerçekten.
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