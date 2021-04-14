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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek

    Raflarda doğru fiyattan ve yeterli sayıda bulunamayan RTX 30 serisi ekran kartları oyuncuların canını sıkmaya devam ediyor. Son yapılan açıklama biraz daha can sıkma potansiyeli taşıyor.
    14 Nisan 2021, 21:30 (Güncellendi, 15 Nisan, 00:50)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    6

    Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek
    Tam Boyutta Gör

    GPU devi yaşanan kuvvetli talebe yetişmekte zorlanıyor. Oyuncuların ümitle beklediği stok sıkıntısı görünüşe göre bir süre daha bizimle.

    Nvidia'dan kötü haber

    Nvidia’nın CFO’sunun son açıklamasına göre firma bu yıl da talebin arzın üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Colette Kress operasyon ekibinin oldukça hızlı çalıştığını belirtirken stoklarda bu yıl zaman içerisinde iyileşme beklediklerini de müjdelemiş.

    Ayrıca Bkz. "Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı"

    Görünüşe göre bu yıl da yeni sistem toplamak ya da yükseltmeye gitmeyi düşünenler için pek olumlu bir yıl olmayacak. Routerlardan Realtek LAN ve ses yongalarına kadar uzanan stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğini zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/nvidia-gpu-shortages-persist-throughout-2021-hard-for-pc-gamers-to-buy-new-gaming-graphics-card/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lenneth- (Batuhan Öcal) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyiki almisim ekran kartini. Valla oyunculuk bitiyor. Nvidia birazda bilincli yapiyor bence, gf nowa yonlendiriyor milleti. Ekran karti olmayan mecbur gf now abonesi olacak, isine geliyor.
    Iyiki almisim ekran kartini. Valla oyunculuk bitiyor. Nvidia birazda bilincli yapiyor bence, gf nowa yonlendiriyor milleti. Ekran karti olmayan mecbur gf now ab...
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaşırmadım. Pandemi başladığından beridir dünya çekilmez hale geldi.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geriye gidiyoruz artık.
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    1
    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada ki tüm firmalar birleşmişler "ürünlere zam yapmanın" yeni bahanesini bulmuşlar.
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    joven ( joven) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu sorun 2022 düzelmeyecek hedef 2023
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu paralara kart alacaklar bu 3-4 dana fiyatınn 1 kısmı ile bu sene kurbanda 1 dana kesip dağıtsa, hem 1 sonraki serideki kartları olması gereken paraya denk getirme şanslarını yükseltirler, hem'de ahiret'te kullanabilecekleri bonusları hesaplarına yatmış olur.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    19.000 liraya rtx 3060ti satılıyor perakendecilerde , la bi gidin allah aşkına , üretim az anladım da 19.000 liraya alan kişi biraz düşünmeli , azıcık sabır etmeli , sene sonuna kadar :)
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Abim sıkı oyuncu. FPS kasanlardan değil, ama saatlerce oyun oynar. Geforce now'a üye olmuş. Çok da beğenmiş. Tırt bir sistemde kütür kütür oyun oynuyor.



    Günümüz ekran kartlarının el yaktığı düşünülürse, ortam durulana kadar alternatif çözümleri değerlendirmenizi tavsiye ederim.



    Hele ki oricinalci iseniz, zaten steam'de orjinal oyun alıp oynuyorsanız mesele kalmıyor gibi.



    Hızlı ve yüksek kotalı veya limitsiz bir internete ve geforce now'a yatırım yapmak bence çok mantıklı şu an. Komplo teorisi kurmaya da pek gerek yok. AMD kartların fiyatı da belli.



    Chipset sıkıntısı da gerçek bir sıkıntı. Kendi ürettiğim kartlarda USB hub chipi kullanıyorum. Çin'den geliyor. Onu bulmakta bile zorlanıyorum. Hep alışveriş yaptığım Çinli bir dükkan var. Tanışıklık sayesinde sıraya girdi de 30 gün sonra 50 tane aldı, bana yolladı. Söz konusu chip yarım dolarlık chip. Ama yok gerçekten.
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    cocainbar (Cocain bar) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    nvidiayi bilmemde amdnin kartlari ilk ciktigina oranlar +300 +400€ zamlandi avrupada. Bu sekilde 2 sene cok rahat ekmek yerler. stokta kart kalacak endiseleri bile olmaz.
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyiki almisim ekran kartini. Valla oyunculuk bitiyor. Nvidia birazda bilincli yapiyor bence, gf nowa yonlendiriyor milleti. Ekran karti olmayan mecbur gf now abonesi olacak, isine geliyor.
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    efendi_24 (muhammet can) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerede kaldı eski günler. Kim kime bedava ne verir ki bu nasıl bir sömürü sistemi ekran kartı çalışacak sen para kazanacaksın bu nasıl bedavacılık
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    B Batuhangover01 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    2022 başlarında düzeleceğini düşünüyorum aksi taktirde pc oyunculuğu biter. Bu krizin uzun vadedeki sonuçlarının umarım farkındalardır.
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    AdilOlmayanYıldırım 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asrın kazancını yapıyorlar 3 sene yeni seri çıkarmasa bile rahat olurlar.
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    1451 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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