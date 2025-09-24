Intel'den DLSS 4.0'a rakip geliyor: XeSS için Multi Frame Gen yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz yıl Battlemage Arc B580 ve B570 ekran kartlarıyla birlikte XeSS 2 teknolojisini duyurmuş ve kare oluşturma, düşük gecikme modu ve AI tabanlı ölçekleme gibi birçok yenilik sunmuştu. Şimdi ise yonga devi, Nvidia DLSS 4.0'a rakip olacak kendi Multi Grame Gen (Çoklu Kare Üretimi) desteği üzerinde çalışıyor olabilir.

Intel'den DLSS 4.0'a rakip geliyor

Son günlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Intel'in XeSS için yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. Arc GPU sürücülerinde yer alan kodlarda "MFG" yani Multi-Frame Generation ifadesi tespit edildi. Bu da, DLSS 4 ile sunulan çoklu kare oluşturma yöntemine benzer bir sistemin Intel tarafından da test edildiğini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik sızdırılan kodlarda MFG için bir kullanıcı arayüzünün hazırlandığı görülüyor. Ancak kaç farklı MFG modu olacağı veya hangi performans seviyelerinde çalışacağı henüz açıklanmış değil. NVIDIA DLSS 4 şu an için 2x, 3x ve 4x MFG modları sunarken, ileride daha yüksek seviyelerin de çıkması bekleniyor.

Intel tarafında henüz resmi bir açıklama yok Şirket, geçmişte XeSS 2 için farklı yöntemler denemiş ancak sonunda daha güvenilir olan kare enterpolasyonu tekniğini tercih etmişti. Bu nedenle MFG özelliğinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yine de böyle bir gelişme, AMD’nin yapay zeka tabanlı FSR 4 çözümüyle birlikte rekabeti daha da yoğunlaştırabilir.

