Intel'den DLSS 4.0'a rakip geliyor: XeSS için Multi Frame Gen yolda

Intel'den DLSS 4.0'a rakip geliyor
Son günlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Intel'in XeSS için yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. Arc GPU sürücülerinde yer alan kodlarda "MFG" yani Multi-Frame Generation ifadesi tespit edildi. Bu da, DLSS 4 ile sunulan çoklu kare oluşturma yöntemine benzer bir sistemin Intel tarafından da test edildiğini doğruluyor.
Intel tarafında henüz resmi bir açıklama yok Şirket, geçmişte XeSS 2 için farklı yöntemler denemiş ancak sonunda daha güvenilir olan kare enterpolasyonu tekniğini tercih etmişti. Bu nedenle MFG özelliğinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yine de böyle bir gelişme, AMD'nin yapay zeka tabanlı FSR 4 çözümüyle birlikte rekabeti daha da yoğunlaştırabilir.