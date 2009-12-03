Nvidia DirectX 11 destekli ilk ekran kartını Şubat ayında satışa sunabilir

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Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığını Tesla C20 serisi profesyonel grafik kartlarını SuperComputers 09 etkinliğinde tanıtan Nvidia, masaüstü modeller için sessizliğini koruyor. Hacimli üretim için A3 revizyonunu fabrikaya göndereceği konuşulan firmanın hazırlık çalışmaları devam ededursun, Nvidia'ya yakın kaynaklardan elimize önemli bir bilgi ulaştı.

Daha önce Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın da belirttiği gibi resmi lansmanı ilk çeyreğe kalan Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için ilk model veya modellerin Ocak sonu gibi hazır olacağı, hacimli yüklemenin ise Şubat ayında yapılacağı konuşuluyor. Önde gelen Nvidia partnerlerinden birisi tarafından elimize ulaştırılan bilgiye göre, yol haritasında herhangi bir değişikliği olmadığı takdirde Şubat ayını planladıkları belirtildi.

Nvidia finansal takvimine göre Ocak sonuna doğru başlayan ve Nisan ayında sona eren ilk çeyrekte Nvidia'nın bir veya iki model ile pazarda olması alternatif segmentler için hazırlanacak diğer modellerin ise ilk yarı tamamlanmadan pazara sunulması bekleniyor. Mevcut bilgiler ışığında Nvidia'nın çalışan Fermi örneklerini 7-10 Ocak'ta düzenlenecek CES 2010 fuarında göstermesi de beklenebilir.