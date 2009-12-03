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Nvidia DirectX 11 destekli ilk ekran kartını Şubat ayında satışa sunabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia DirectX 11 destekli ilk ekran kartını Şubat ayında satışa sunabilir
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Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığını Tesla C20 serisi profesyonel grafik kartlarını SuperComputers 09 etkinliğinde tanıtan Nvidia, masaüstü modeller için sessizliğini koruyor. Hacimli üretim için A3 revizyonunu fabrikaya göndereceği konuşulan firmanın hazırlık çalışmaları devam ededursun, Nvidia'ya yakın kaynaklardan elimize önemli bir bilgi ulaştı.

Daha önce Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın da belirttiği gibi resmi lansmanı ilk çeyreğe kalan Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için ilk model veya modellerin Ocak sonu gibi hazır olacağı, hacimli yüklemenin ise Şubat ayında yapılacağı konuşuluyor. Önde gelen Nvidia partnerlerinden birisi tarafından elimize ulaştırılan bilgiye göre, yol haritasında herhangi bir değişikliği olmadığı takdirde Şubat ayını planladıkları belirtildi.

Nvidia finansal takvimine göre Ocak sonuna doğru başlayan ve Nisan ayında sona eren ilk çeyrekte Nvidia'nın bir veya iki model ile pazarda olması alternatif segmentler için hazırlanacak diğer modellerin ise ilk yarı tamamlanmadan pazara sunulması bekleniyor. Mevcut bilgiler ışığında Nvidia'nın çalışan Fermi örneklerini 7-10 Ocak'ta düzenlenecek CES 2010 fuarında göstermesi de beklenebilir.


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EneRGy. 9 yıl
Kullanıcı ( ceplerin ) dostu ati ve nvidia yeni kurbanlar için harıl harıl çalışıyorlar ve biz kullanıcılar kullanmadıgımız veya kullanamadıgımız teknolojilere yıgınla para döküyoruz ve bununla mutlu oluyoruz. trajikomik ..
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.AnasoN. 9 yıl
hergün başka bi haber, bu işin tadı kaçtı
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DH Misafiri 9 yıl
değerli arkadaşlar ati çok güzel işler yapıyo ama hangimiz yada kaçımız 2560x1600 çözünürlükte oyun oynuyoruz allah aşkına mantıklı olalım. hala incelemelerde fiyatı çok yüksek bi ekran kartı 5970 ve PhysX den yoksun. ati fasofiso diyodu ilk çıktığında ama şimdi paha biçilemiyo, aynı şekilde CUDA'da yine öyle. açık söyleyim bir nvidia fanı olarak 1 tane dx11 ekran kartımızın olmaması üzücü hoş dx11 olan TEK OYUN dirt2 ama çok oyun gelecek. ben hala nvidiayı bekliyorum sabırla 5800 veya 5900 geçilmez diye bişey yok birbirlerini geçecekler, buda bizim işimize yarayacak, rekabet fiyatları kıracak. umarım nvidia daha fazla gecikmez ama gecikse bile sözüm ona bu Fermi kod adlı yeni nesil CUDA mimarisi bu kadar iyi ise atiyi zor günler bekliyo, nvidia piyasada yokken çok güzel reklamını yaptı kartlarını sattı, tek başına oynamak ati için güzel ama ben bir son kullanıcı olarak bu durumu hiç beğenmiyorum. tek söyleyebileceğim: nvidia kaldır kıçını da iş yap artık elle tutulur gözle görülür birşeyler sun insanlara, oyuncak gibi elinde presenter konferans verip durma :D
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zebede 9 yıl
evet ya ati şu sıralar m böyle hepmi böyleydi bilmiyorum ama
ati nin fiyatları çok yüksek ve gereksiz hadi nvidia gel artık...
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CoreXXX 9 yıl
hala şubatta gelebilir deniyor, yani somut bişey yok, bu iş mart yada nisanı bulacak ve bizde ati beklemeye devam edecez anlaşılan, yada ati yeni seri duyurusu yapabilir nvidia çıkarınca.lol.))
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Hd3000lerle, hd4000ler arasında dağlar kadar fark vardı. İster misin önceki hd5000deki tecrübeyle Nvidia'yı yine şaşırtsın
Artık ATI kullanıcı dostu değil feryatları yükselir yine fiyatları yükseltecek performansı bulunca.
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Tanarri 9 yıl
ohoo ölme eşeğim ölme ati ozamana kadar 6*** serisini çıkarmaya hazırlanıyo olur neredeyse
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wacd 9 yıl
Bu kadar rötar da olmaz ki ama.. Ne yaptın be nvidia
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stradosphere 9 yıl
@Timeguard
Adamın çıkardığı kartın performansını görmek lazım önce,hemen heyecan yapıpta bence geçer,geçemez diye söylemenin anlamı yok.DX 11 deki başarısı tespit edilsin ondan sonra yarışıyorlar mı,yoksa el ele mi yürüyorlar görürüz zaten.
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mgedik06 9 yıl
sizde ekran kartı almak isteyipte kendini tutanlardanmısınız işteeee geliyor az daha sabredin :))
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orc123456 9 yıl
bunları bekliyecek kadar sabrı olan adam gitsin ATInin da yeni serisini beklesin =)
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Towarscke 9 yıl
"ATI" alan Uskudar'i gecti...
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yenerbalcı 9 yıl
Towarscke

"ATI" alan Uskudar'i gecti...

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KASIMOGLU 9 yıl
bundan 3 ay once tanıtım yapiyorlardı maket bi ekran kartı ile :) yalancının mumu yatsıya kadr yanar. e nerde g300 nerde. bizde bekliyoruz nvidia nın yeni kartını ama sırf rakibi zarar a uğratmak için sipekülasyon yapmanın ne anlamı var ?
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annihilator 9 yıl
Şubat zor iş.
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resler 9 yıl
Şahsen ben 5830 un çıkmasını bekliyordum ki ATI'nin yeni GPU hazırlıklarına başladığı söyleniyor. Bu durumda 5830 modeli ve nvidianın kartını pas geçip ATI nin yeni GPU tasarımını beklemeyi düşünüyorum.
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