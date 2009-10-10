Nvidia DirectX 11 destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyor

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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte DirectX 11 destekli donanımların satışına başlansa da yazılım tarafında bekleyiş devam ediyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte resmi olarak piyasa giriş yapacak DirectX 11 API'si için oyun stüdyolarının yoğun çalışması sürüyor. DirectX 11 yaması ile güncellenen Battleforge haricinde henüz yeni API ile uyumlu herhangi bir oyun bulunmasa da yıl sona ermeden Dirt 2 ile birlikte birkaç yeni oyunun kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak özellikle Dirt 2 başta olmak üzere duyurusu yapılan ilk oyunların DirectX 11 tabanlı olmadığı ve kısmi destekle gelecekleri biliniyor.

Konsol versiyonları ile birlikte Eylül ayında satışa sunulacağı açıklanan ancak AMD-ATi'nin milyon dolarlık yatırımı sonrasında DirectX 11 güncellemeleri için yıl sonuna ertelenen Dirt 2'nin şimdiye kadar hazırlanan en güzel görünümlü yarış simülasyonu olacağı iddia ediliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kısmi destekle sunulacak oyunlardan farklı olarak DirectX 11 ekseninde geliştirilen yeni nesil oyunlar için bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Zira Nvidia'dan kıdemli başkan yardımcısı Toni Tamassi ve TWIMTBP programının yöneticisi Ashu Rege'nin, DirectX 11 için tam destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkmasını bekledikleri açıklandı.

Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Kasım ayında duyurması beklenen Nvidia, yeni nesil oyunlar çıkmadan önce kartlarını pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.