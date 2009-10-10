Nvidia DirectX 11 destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyor

Radeon HD 5800 serisi ile birlikte DirectX 11 destekli donanımların satışına başlansa da yazılım tarafında bekleyiş devam ediyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte resmi olarak piyasa giriş yapacak DirectX 11 API'si için oyun stüdyolarının yoğun çalışması sürüyor. DirectX 11 yaması ile güncellenen Battleforge haricinde henüz yeni API ile uyumlu herhangi bir oyun bulunmasa da yıl sona ermeden Dirt 2 ile birlikte birkaç yeni oyunun kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak özellikle Dirt 2 başta olmak üzere duyurusu yapılan ilk oyunların DirectX 11 tabanlı olmadığı ve kısmi destekle gelecekleri biliniyor.
Konsol versiyonları ile birlikte Eylül ayında satışa sunulacağı açıklanan ancak AMD-ATi'nin milyon dolarlık yatırımı sonrasında DirectX 11 güncellemeleri için yıl sonuna ertelenen Dirt 2'nin şimdiye kadar hazırlanan en güzel görünümlü yarış simülasyonu olacağı iddia ediliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kısmi destekle sunulacak oyunlardan farklı olarak DirectX 11 ekseninde geliştirilen yeni nesil oyunlar için bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Zira Nvidia'dan kıdemli başkan yardımcısı Toni Tamassi ve TWIMTBP programının yöneticisi Ashu Rege'nin, DirectX 11 için tam destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkmasını bekledikleri açıklandı.
Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Kasım ayında duyurması beklenen Nvidia, yeni nesil oyunlar çıkmadan önce kartlarını pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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1-Adam diyor ki dx11 oyunlar için daha vakit var , Ati almayıp bizi bekleyin ,daha hızlısını alın.
2-Yine adam diyor ki ; dx11 hem Atide var , hem de bizde madem alacaksınız sadece oyunla yetinmeyip , başka işlerinizde de kullanabileceğiniz bir gpu'ya yatırım yapın ,yani Ati'yi değil bizi tercih edin.
Tabiiki adam kendi kartını satmak için elinden geleni yapacak , ne yani gidin ati' mi alın diyecek.
3-Adam kasımda diyorsa kasımda dır ,bekleyin görün , herhalde kartların raflarda yerini almasını brklemiyorsunuz o tarihte.
şunuda unutmayalım nfs shift bile dx9 destekli çıktı şu tarihte , kolaymı kodlanıyor derleniyor şu oyunlar, adamlar bi bakıp aaa hemen dx11 oyun mu yapalım diyecekler ,kolaymı o iş.
kaldıki nedir dx tutturmuş gidiyoruz neden hiç Open Graphics Library (opengl)
den ve oyunlarından bahsetmiyoruz herşey dx üzerine mi kuruldu ,yakında RaGe çıksın görüşürüz ozaman , grafik neymiş dx neymiş , ki o motorla birçok oyunda , çıkacaktır.
Forever ''John Carmack'' ,adamımsın yıllardır.
nasıl bizi ilgilendirmiyor physx i kim hesaplıyor nvidianın çinlileri mi? bir gösterimde gt300 ün 128000 parçaçık için 128000 gölge olusturdugu göruluyor kı bu korkunc bır rakam bunu neyle sağladılar sence? ayrıca bu birimler sadece cuda ve directcompute için bile kullanılsa çok büyük artı olacaktır çünkü bu işler ağırlık kazanmaya başladı. illa petrol aramamıza gerek yok biraz öngörülü olun lütfen.