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Nvidia DirectX 11 destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyor

9 yıl
17,5b
1
94
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia DirectX 11 destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyor
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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte DirectX 11 destekli donanımların satışına başlansa da yazılım tarafında bekleyiş devam ediyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte resmi olarak piyasa giriş yapacak DirectX 11 API'si için oyun stüdyolarının yoğun çalışması sürüyor. DirectX 11 yaması ile güncellenen Battleforge haricinde henüz yeni API ile uyumlu herhangi bir oyun bulunmasa da yıl sona ermeden Dirt 2 ile birlikte birkaç yeni oyunun kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak özellikle Dirt 2 başta olmak üzere duyurusu yapılan ilk oyunların DirectX 11 tabanlı olmadığı ve kısmi destekle gelecekleri biliniyor.

Konsol versiyonları ile birlikte Eylül ayında satışa sunulacağı açıklanan ancak AMD-ATi'nin milyon dolarlık yatırımı sonrasında DirectX 11 güncellemeleri için yıl sonuna ertelenen Dirt 2'nin şimdiye kadar hazırlanan en güzel görünümlü yarış simülasyonu olacağı iddia ediliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kısmi destekle sunulacak oyunlardan farklı olarak DirectX 11 ekseninde geliştirilen yeni nesil oyunlar için bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Zira Nvidia'dan kıdemli başkan yardımcısı Toni Tamassi ve TWIMTBP programının yöneticisi Ashu Rege'nin, DirectX 11 için tam destekli oyunların 6-12 ay içerisinde çıkmasını bekledikleri açıklandı.

Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Kasım ayında duyurması beklenen Nvidia, yeni nesil oyunlar çıkmadan önce kartlarını pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.


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CoreXXX 9 yıl
aslında bu açıklamayla nvdia bi gizli açıklama yapmış, yani benim dx11 li kartlarım ancak 5-6 ayda çıkar sakın başka kart almayın gibi bi mesaj sanırım:D
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sendomi 9 yıl
5800 serisi ortaya çıktığından beri bence nvidia saçmalıyor başka birşey değil 2 haftada nvidia tarafından kaç açıklama geldi saydınızmı
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nirvanha 9 yıl
Ne kadar kıt düşünüyoruz değilmi ama !?
1-Adam diyor ki dx11 oyunlar için daha vakit var , Ati almayıp bizi bekleyin ,daha hızlısını alın.
2-Yine adam diyor ki ; dx11 hem Atide var , hem de bizde madem alacaksınız sadece oyunla yetinmeyip , başka işlerinizde de kullanabileceğiniz bir gpu'ya yatırım yapın ,yani Ati'yi değil bizi tercih edin.
Tabiiki adam kendi kartını satmak için elinden geleni yapacak , ne yani gidin ati' mi alın diyecek.
3-Adam kasımda diyorsa kasımda dır ,bekleyin görün , herhalde kartların raflarda yerini almasını brklemiyorsunuz o tarihte.
şunuda unutmayalım nfs shift bile dx9 destekli çıktı şu tarihte , kolaymı kodlanıyor derleniyor şu oyunlar, adamlar bi bakıp aaa hemen dx11 oyun mu yapalım diyecekler ,kolaymı o iş.
kaldıki nedir dx tutturmuş gidiyoruz neden hiç Open Graphics Library (opengl)
den ve oyunlarından bahsetmiyoruz herşey dx üzerine mi kuruldu ,yakında RaGe çıksın görüşürüz ozaman , grafik neymiş dx neymiş , ki o motorla birçok oyunda , çıkacaktır.
Forever ''John Carmack'' ,adamımsın yıllardır.
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ULYSES 9 yıl
Baya bir 'vurun nvidiaya' yapılmış ama adamlar doğru söylüyor. Dx11 oyunları 6 aydan önce göremeyiz.
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hakankart 9 yıl
ayrıca o gösterimde kullandıkları gt300 ü de çok merak ediyorum. nedense gösteremiyorlar. belkide soğutmak için gereken donanımı j.h.h. taşıyamadığı için eline o dummy i vermişlerdir ne dersiniz.
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sadtneverdie 9 yıl
senin hesabı neden açtığın belli daha fazla çene yormak saçma olur. kolay gelsin bu arada operation flashpoint 2 yeni çıktı oynamanı tavsiye ederim havok kullanmışlar physx in neden ileride daha yaygın olacağını anlaman için faydalı olabilir ;)
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hakankart 9 yıl
endüstri standartı olamamk için elinden gele herşeyi yapıyor bu physix
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hakankart 9 yıl
sadece nvidianın desteklediği başkasının desteklemesine izin vermediği pazarın henüz kayda değer sadece 1 oyun tarafından desteklenen bir fizik apisini daha fazla hızladırsa ne olur benim ikinci kart olarak kullanıp phisix işlemlerini hızlandırmama bile için vermiyor bu adamlar bu api nasıl yaygınlaşacakta endütri standartı olacak. dx 11 yaygınlaştığında ölecek bir fizik apisini hızlandırdığından bahsediyosun. bize ne oyun motorunda phsix olduğu için oyun deneyiminden önemli bişrşeyler kaybettiğimi düşündüren tek oyunkaç sene sonra çıkmış olan batman sen bana physix diyosun. şimdi oyun geliştiricilere directx 11 ile test yapabilmeleri için gerekli donanımı gönderebilen tek firma ati iken ati kardeşim benphisisx işini istemiyorum yoksa size destek sağlamam derse oyun firmalar hala pysix desteği sağlarmı. kaldıki pek yakında bu pazara dahil olacak olan chip devi firmanın sahibi olduğu havok o chip devinin desteğini arkasına aldığında pyhsix ne yapacak merak ediyorum. bu nvidiayı anlamak mümkün değil ikinci kart olarak nvidia gpusunu physix olarak kullanmam nelerine dokunuyor merak ediyorum.
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hakankart 9 yıl
arkadaşım o yaptığı hesaplar seni ilgilendiren hesaplar olmayacak onlar cgpu ile ilgili hesaplar olacak yani o kartlarla petrol arama çalışmaları yapanlar başka alanlar yani sen umrunda değilsin. nvidia cpuya benzer bişey üreteceğim diye işin suyunu çıkardı bence oyunculara sırtını döndü.
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sadtneverdie 9 yıl
hakankart

arkadaşım o yaptığı hesaplar seni ilgilendiren hesaplar olmayacak onlar cgpu ile ilgili hesaplar olacak yani o kartlarla petrol arama çalışmaları yapanlar başka alanlar yani sen umrunda değilsin. nvidia cpuya benzer bişey üreteceğim diye işin suyunu çıkardı bence oyunculara sırtını döndü.


nasıl bizi ilgilendirmiyor physx i kim hesaplıyor nvidianın çinlileri mi? bir gösterimde gt300 ün 128000 parçaçık için 128000 gölge olusturdugu göruluyor kı bu korkunc bır rakam bunu neyle sağladılar sence? ayrıca bu birimler sadece cuda ve directcompute için bile kullanılsa çok büyük artı olacaktır çünkü bu işler ağırlık kazanmaya başladı. illa petrol aramamıza gerek yok biraz öngörülü olun lütfen.
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hakankart 9 yıl
nvidia mimarisinin nesini bildiğini çok merak ettim adamlar gt300 mimarisi hakkında doğru dürüst bi açıklama bile yapmadılar. sadece tesla kartların temel özelliklerini belirtir bi white paper çıkardılar. sen nvidia içerisinden bilgi alıyosun galiba. ayrıca 512 çekirdek içinde ne gibi shaderlar oldupunuda çok merak ettim. bu nvidia cılar ne zeki adamlar adamlar shader' çekirdek dediler sizini gibileri kadırdılar. gt300 de 512 tane shader var gt200 de240 tane olduğu gibi. gt200 de bu shaderlar 1500-1700 mhz arasında frekanslarda gpu nun teme frekansı dıpında çalıştıkları için ati rv770 deki 800 shaderın 850 (4890 için) mhz de üretiğine yakın kayar nokta performansı üretebiliyorlar. tabi kayar nokta performansı herşey demek değil tabi bunuda gts285 gösteriyor zaten. yani senin sölediğin gibi o 512 çekirdeğin içinde başka şeyler yok. onlar kendileri shader olurlar.
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scutaro 9 yıl
Konuyu saptırma ben genel anlamda Nvidia mimarisinden bahsediyorum GT300'ler hakkında elbette yeterince bilgi sahibi değiliz. Nvidia'daki shader'lar her seferinde 3 defa hesap yapabilir. Ati'dekiler 2 defa hesap yapabilir aradaki fark sadece daha hızlı çalışması veya toplam adedi değil. RV870'de 320 SIMD çekirdek toplamda 320*5 1600 shader vardır. GT300'de ise 512 MIMD çekirdek ve toplamda 512 shader yer alıcak. Tmu ve rop dışında şimdiklik temel farklılıklar bunlar sadece.
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hakankart 9 yıl
yazmayı unuttuğum bi noktada şudur mimd çekirdekler simd çekirdeklerden her zaman daha yüksek bant genişliği ister. çünkü her çekirdek mimd mimarisinde çekirdekleri tek tek programlayabilme yetisi sağladığınız için bu çekirdeklere tek tek ne iş yapacaklarınıda söylemeniz lazımdır bunun içinde ekstra bant genişliğine ihtiyaç duyarsınız. ayrıca sizce ati salakmı o kadar para yatırıp bi gpu tasarlıyo sonrada çok basit çözebileceği bellek bant genişliği sorunu yüzünden kendi gpularını sınırlıyomu demek istiyosunuz. emin olun atideki mühendisler 5800 serisi ne 384 bit bant genişliğinin %30 ekstra performans kazandıracağını düşünseler o gpuyu 384 bit olarak tasarlarlardı.
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hakankart 9 yıl
512 adet shaderın mimd olması ancak cgpu uygulamalarında bişeye yarar. oyunlarda nvidiaya bişey kazandırmaz fazladan konulan önbelleklerden bişey bekleme çünkü oyunlarda onlarda gerekli değil.ve o 512 shaderi 1,5 ghz seviyesinden daha yüksek bi frekansta çalışıtırabilirsen bişeye yarar. ya nvidia o dana gözü kadar gpu'yu istediği kadar yüksek frekanslarda çalıştıramadığı için çıkışı gecikiyorsa ne olacak. hepimiz isterizki nvidia atiden daha yüksek performansta bi gpu çıkarsın da atinin 5800 leri fiyat indirmek zorunda kalsın. yoksa biz ne ati ne nvidia bi dx11 gpu alamayız.
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scutaro 9 yıl
Nvidia mimarisinde neyin önemli olduğunu biliyorum boşuna anlatmana gerek yok. 512sm içindeki shader'lar zaten yeterince işlem gücü üretiyor. Buna birde bellek bant genişliğini eklersek daha üstün olucağı kesin ama az ama çok.
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