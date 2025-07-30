Microsoft kabul etti: Windows 11 24H2 güncellemeleri oyun performansını düşürdü

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 24H2 sürümü için yayınlandığı en son zorunlu toplu güncellemelerin, bazı oyunlarda performans düşüşüne ve kararlılık sorunlarına yol açtığını resmi olarak kabul etti. Bu durum, özellikle popüler oyunlarda yaşanan can sıkıcı aksaklıklarla kendini gösteriyordu.

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KB5062660 numaralı son güncellemenin detayları incelendiğinde, şirketin oyunlardaki performans sorunlarını kabullendiği görülüyor. Aylardır Fortnite ve Counter-Strike gibi Easy Anti Cheat kullanan oyunlarda ani çökmeler ve düşük kare hızları (FPS) rapor ediliyordu.

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NVIDIA sürücülerinden şüphelenilmişti

Buna ek olarak kullanıcılar bilgisayarlarında kararsızlık, rastgele yeniden başlatmalar ve sistem performansında genel bir düşüş gözlemlediklerini de belirtiyordu. İlk etapta bu aksaklıkların NVIDIA sürücülerinden kaynaklandığı düşünülse de sanıldığı gibi çıkmadı.

İyi haber şu ki, Microsoft bu sorunları gidermiş durumda. Yazılım devi bu hataları gideren bir düzeltme hazırladığını duyurdu. Ancak bu yama, şu an için yalnızca isteğe bağlı KB5062660 güncellemesi ile sunuluyor. Yani kullanıcıların bu güncellemeyi Windows Update üzerinden manuel olarak yüklemeleri gerekiyor.

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Windows 11 24H2 güncellemeleri oyunlarda performansı düşürdü

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