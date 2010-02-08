Nvidia dizüstü bilgisayarlara özel GPU kutularında fırsat görüyor

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AMD-ATi ilk defa 2008 yılında duyurduğu XGP (eXternal Graphics Platform) teknolojisiyle dizüstü bilgisayarlara özel yüksek performanslı harici GPU kutusu tasarlamıştı. Sadece dizüstü bilgisayar kullanan profesyonellere ve son kullanıcılara harici GPU kutusu ile gelişmiş oyun deneyimi yaşatmayı hedefleyen AMD-ATi cephesinde konuyla ilgili somut tek girişimi Fujitsu-Siemens'in Mobility Radeon HD 3870 GPU'su kullanan çözümü olmuştu. AMD-ATi geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2010 fuarında XGP teknolojisinin güncellenmiş versiyonunu da tanıttı. Netbook kategorisinde yer alan Acer Ferrari One ile çalıştırılan yeni modelin Mobility Radeon HD 5830 GPU'sunu kullandığı ve bu sayede DirectX 11 destekli oyunlarla birlikte Eyefinity teknolojisi üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıdığı belirtilmişti.

AMD-ATi ile birlikte Nvidia da dizüstü bilgisayarlara özel harici grafik kutularına sıcak bakıyor. Nvidia'nın mobil GPU çözümlerinden sorumlu genel yöneticisi Rene Haas açıklamasında, harici GPU kutularının büyük bir fırsat olduğunu, soru işareti olmaksızın harici kutuların için kesinlikle yer edinebileceğini söyledi. Teknolojinin şu ana kadar yaygınlaşmış olmamasını yüksek fiyatlara bağlayan Rene Haas, doğru ürünün doğru fiyat ve sınıflandırma ile bu sorunu aşabileceğini, Nvidia olarak kesinlikle harici GPU kutuları ile ilgilendiklerini ve fırsat kolladıklarını söyledi.