Nvidia Fermi destekli GPU-Z 0.4.0 çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurmasıyla birlikte GPU-Z uygulamasının da yeni versiyonu kullanıma sunuldu. 0.4.0 sürüm nımarasını taşıyan yeni versiyon bir takım güncellemelerle geliyor, işte detaylar;
- NVIDIA GeForce GTX 470 ve GTX 480 desteği.
- ATi Radeon HD 5750, 5830 ve 5870 Lightning için voltaj takibi.
- Intel Pineview (Atom 2) desteği.
- GDDR5 bellekli Nvidia ekran kartları için bellek hızı okuma sorunun giderilmesi.
- ATi RV7xx ve Evergreen fan okuma hatasının giderilmesi.
- Arnavutça ve Geleneksel Çince için çevirme aracı.
- Bellek bant genişliği hesaplamalarında GiB yerine GB kullanılması.
GPU-Z 0.4.0'ı indirmek içi buraya tıklayabilirsiniz.
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