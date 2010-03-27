Nvidia Fermi destekli GPU-Z 0.4.0 çıktı

Nvidia'nın uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurmasıyla birlikte GPU-Z uygulamasının da yeni versiyonu kullanıma sunuldu. 0.4.0 sürüm nımarasını taşıyan yeni versiyon bir takım güncellemelerle geliyor, işte detaylar;

- NVIDIA GeForce GTX 470 ve GTX 480 desteği.

- ATi Radeon HD 5750, 5830 ve 5870 Lightning için voltaj takibi.

- Intel Pineview (Atom 2) desteği.

- GDDR5 bellekli Nvidia ekran kartları için bellek hızı okuma sorunun giderilmesi.

- ATi RV7xx ve Evergreen fan okuma hatasının giderilmesi.

- Arnavutça ve Geleneksel Çince için çevirme aracı.

- Bellek bant genişliği hesaplamalarında GiB yerine GB kullanılması.



GPU-Z 0.4.0'ı indirmek içi buraya tıklayabilirsiniz.