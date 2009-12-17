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Nvidia Fermi tabanlı Tesla serisi ile yüksek kâr hedefliyor

DirectX 11 destekli GeForce 300 serisini Ocak sonu gibi duyurması beklenen Nvidia, Fermi tabanlı Tesla çözümlerini detaylandırdı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nükleer Reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'nin isim babalığını yaptığı yeni nesil grafik işlemci mimarisi için Nvidia'nın, Tesla ve Quadro serisi profesyonel grafik kartlarına öncelik verdiği yönündeki iddialar son birkaç aydır grafik endüstrisinin en popüler konuları arasında yer alıyor. Nvidia arka arkaya yaptığı açıklamalarla oyun dünyasının ve son kullanıcıların temel hedefleri arasındaki yerini koruduğunu belirtirken, GPU'nun artan önemine ve 3D hızlandırmanın yanı sıra profesyonel uygulamalarda kullanılarak, endüstriyel çalışmalara hız kazandıracağının altını da özellikle çiziyor.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla serisi ile yüksek kâr hedefliyor
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Quadro ve Tesla serisinin artan önemiyle ilgili olarak Nvidia'nın hazırladığı bazı dökümanlar, bizlere önemli ipuçları veriyor. Santa Clara merkezli firmanın Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinde radikal değişikliklere gittiği biliniyor. Milyonlarca dolarlık araştırma geliştirme bütçesi ile yıllardır üzerinde çalışılan Fermi mimarisini Nvidia, her yeni mimari güncellemesinde olduğu gibi dizüstü bilgisayarladan masaüstü çözümlere, Quadro serisinden Tesla modellerine kadar hatta bazı iddialara göre ION ve Tegra platformlarının sonraki jenerasyonlarına kadar geniş bir yelpazede kullanmayı planlıyor.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla serisi ile yüksek kâr hedefliyor
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Henüz Fermi tabanlı GeForce serisi için herhangi bir fiyat bilgisi olmasa da AMD'nin DirectX 11 destekli modelleri ve takip edilen fiyat politikası olası fiyatlar için bazı fikirler vermekte. GeForce GTX 380 modelinin performans olarak ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri arasında bir noktada konumlanması beklenirken, fiyatının da Radeon DH 5970'den düşük 5870'ten ise yüksek olması öngörülüyor. ATi Radeon HD 5870'in 400-450$ aralığında olduğu dikkate alınarak, GeForce GTX 380 için 499$ tahminleri yapılıyor ancak AMD'nin elinde "indirim kozu" olduğu ve GeForce 300 serisini beklediği de konuşuluyor.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla serisi ile yüksek kâr hedefliyor
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Masaüstü için hazırlanan GeForce serisi ekran kartlarıyla aynı mimariyi kullanan ancak sürücü ve yazılım tarafında ciddi şekilde farklılaşn Tesla serisi profesyonel kartları içinse ciddi derecede daha yüksek fiyatlardan bahsedebilmek mümkün. Fermi tabanlı Tesla C20 serisi için fiyat bilgilerini bir süre önce açıklayan Nvidia, ikinci çeyrekte gelecek kartlardan 3GB bellekli Tesla C2050 modelinin 2500$, 6GB bellekli C2070 modelinin ise 4000$ seviyesinden müşterilere sunulacağını belirtmişti. Nvidia, Tesla serisi grafik kartlarıyla birlikte bu kartların kullanıldığı raf tipi 1U sunucuları için belirlediği fiyatları da açıkladı.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla serisi ile yüksek kâr hedefliyor
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Hatırlanacağı üzere son olarak Ulusal Tayvan Üniversitesi'nin Nvidia tabanlı yeni bir süper bilgisayar hazırladığını sizlerle paylaşmıştık. Performans, kurulum maliyetleri ve güç tüketimi gibi kriterlerde GPU tabanlı sunucu sistemlerin ciddi avantajlara sahip olduğunu belirten Nvidia, Fermi tabanlı sunucuları 12,995$ ile 18,995$ arasında fiyatlarla sunacak. Tesla C2050 ve C2070 GPU'ların kullanıldığı sistemler ile yüksek kâr hedefleyen Nvidia bir yandan Fermi mimarisinin oyuncu kimliğini yakında göstereceğini belirtirken, öte taraftan profesyonel pazarda yüksek başarı elde edeceğine dikkat çekiyor.


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Wassermann 9 yıl
@Father Torque



Senin yazılarında kullandığın usluptan dahi bu konularda bilgili ve ilgili olduğun anlaşılıyor. Sözüm sana değildi yukarıdaki Aragorn avatar'ını kullanan üye için sarfetmiştim. Ateşli tartışmalardan olsa gerek gözünden kaçmış diye düşünüyorum.



Ayrıca maaleseftir ki ben de bu sektörün içindeyim.
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Father Torque 9 yıl
Yanlış anlaşılma için özür dilerim ancak bu tür durumlara yol açmamak için lütfen bir dahaki sefer alıntı seçeneğini kullanın ya da isim belirtin.
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Wassermann 9 yıl
Yukarıdaki satış fiyatlarından bahseden bir arkadaş sektör hakkındaki bilgisizliğini açığa vurmuş. Bahsi geçen Tesla kod adlı kartlar, tıpkı Quadro gibi profesyonel kullanıma hitap eden kartlardır dolayısıyla Quadro gibi Tesla'nın da fiyatları 2000$ civarlarında gezmektedir. Bilgisine.
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Father Torque 9 yıl

Malko

Yukarıdaki satış fiyatlarından bahseden bir arkadaş sektör hakkındaki bilgisizliğini açığa vurmuş. Bahsi geçen Tesla kod adlı kartlar, tıpkı Quadro gibi profesyonel kullanıma hitap eden kartlardır dolayısıyla Quadro gibi Tesla'nın da fiyatları 2000$ civarlarında gezmektedir. Bilgisine.

O fiyatlardan bahseden arkadaş benim ve sektör hakkında senden daha fazla bilgiye sahibim merak etme, zira sektörün maalesef içindeyim. Yorumumda bahsettiğim konu C2050'nin 2500$ olması değil, performans olarak birbirine çok yakın iki kart arasındaki fiyat farkının 1500$ olması. Eğer bu durum sana normal geliyorsa bu sektörde böylesi az bir performans farkı için bu kadar fiyat farkının ödendiği bir başka örnek gösterirsen biz de öğrenmiş oluruz. 10$'lık zamma tepki gösterirler ama gelip 1500$'lık fiyat farkını savunurlar. E 10$ Ati'den, 1500$ NVidia'dan gelince böyle oluyor maalesef.
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Process64 9 yıl
Nvidia stratejisini üretimden yana değil de magazinden yana kullanmaya başladı sanırım.
Eee sonuçta bu da bi' taktik.
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sahafiec 9 yıl
hadi yapsın da görelim bakalım nihayet.
aylardır boş boş laflar, tahminler ve hayaller üzerine konuşulup duruluyor...
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linkin_park20 9 yıl

hedevilcate

Nvidia stratejisini üretimden yana değil de magazinden yana kullanmaya başladı sanırım.
Eee sonuçta bu da bi' taktik.

kesinlikle katılıyorum.

her geçen gün nvidia yöneticilerinden yeni açıklamalar geliyor. yok fermi şöyle olacak, böyle olacak, ortalıgı yıkıp geçecek, ati müşterimizi çalıyo, hırsız ati vs. artık söz değil icraat bekliyoruz nvidiadan. böyle haberler çıktıkça komik duruma düşüyorlar.
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