Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek

GPU devinin RTX Ampere tanıtımının ardından başlayan stok sıkıntısı firmanın başını ağrıtmaya devam ediyor. Kullanıcılar stok haberi beklerken Nvidia’dan ilginç bir adım geldi.
Referans kartların satış kanalı genişliyor
Yeşil ekip yaptığı duyuruyla RTX 3000 serisinin satış kanalındaki değişikliği bildirdi. Duyuruya göre RTX 3080 ve RTX 3090’ın Founders Editon çözümleri ABD’de BestBuy üzerinden de satın alınabilecek. Şimdiye kadar referans kartlar yalnızca Nvidia üzerinden satın alınabiliyordu.
Ayrıca Bkz. "RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor"
Avrupa’daki referans kart almak isteyen kullanıcılar içinse bir seçenek henüz belirlenmemiş. Diğer taraftan özelleştirilmiş tasarım modellerde ise bilindiği üzere bir kısıtlama yoktu. Son olarak firma ilerleyen haftalarda RTX 3000 serisinin bulunabilirliğini arttıracağının sözünü vermiş.
https://videocardz.com/newz/nvidia-limits-geforce-rtx-3090-3080-founders-edition-us-sales-to-bestbuy Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
herif ekranda 700 dolar olacak dedi, 3-5 tane kendi sitesinde sattı, çıkış günü 3-5 tane daha amazonda falan satıldı, sonra yalan oldu kartlar.
parekendecilerde kart yok, olanlar 200-300$ öperek satıyor. parekendecinin biri liste paylaşmış, 30-40 gibi komik rakamlarda gelen/gelecek kart sayıları.
sırf konsolcuların aklını çelmek, amd'ye karşı rekabetçi fiyatmış gibi göstermek için fiyatları beklenenin altında duyurdular, sonra piyasayı kartsız bırakıp verdikleri sınırlı sayıdaki kartı yakaladığına 200-300$ dolar pahalıya satmaya başladılar.