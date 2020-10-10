Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek

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GPU devinin RTX Ampere tanıtımının ardından başlayan stok sıkıntısı firmanın başını ağrıtmaya devam ediyor. Kullanıcılar stok haberi beklerken Nvidia’dan ilginç bir adım geldi.

Referans kartların satış kanalı genişliyor

Yeşil ekip yaptığı duyuruyla RTX 3000 serisinin satış kanalındaki değişikliği bildirdi. Duyuruya göre RTX 3080 ve RTX 3090’ın Founders Editon çözümleri ABD’de BestBuy üzerinden de satın alınabilecek. Şimdiye kadar referans kartlar yalnızca Nvidia üzerinden satın alınabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor"

Avrupa’daki referans kart almak isteyen kullanıcılar içinse bir seçenek henüz belirlenmemiş. Diğer taraftan özelleştirilmiş tasarım modellerde ise bilindiği üzere bir kısıtlama yoktu. Son olarak firma ilerleyen haftalarda RTX 3000 serisinin bulunabilirliğini arttıracağının sözünü vermiş.

https://videocardz.com/newz/nvidia-limits-geforce-rtx-3090-3080-founders-edition-us-sales-to-bestbuy

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