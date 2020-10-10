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    Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek

    RTX Ampere’de yaşanan stok sıkıntısı son hızıyla devam ediyor. Nvidia aldığı karar neticesinde referans tasarım RTX 3000 modellerinin satış kanalını genişletiyor.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin RTX Ampere tanıtımının ardından başlayan stok sıkıntısı firmanın başını ağrıtmaya devam ediyor. Kullanıcılar stok haberi beklerken Nvidia’dan ilginç bir adım geldi.

    Referans kartların satış kanalı genişliyor

    Yeşil ekip yaptığı duyuruyla RTX 3000 serisinin satış kanalındaki değişikliği bildirdi. Duyuruya göre RTX 3080 ve RTX 3090’ın Founders Editon çözümleri ABD’de BestBuy üzerinden de satın alınabilecek. Şimdiye kadar referans kartlar yalnızca Nvidia üzerinden satın alınabiliyordu.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor"

    Avrupa’daki referans kart almak isteyen kullanıcılar içinse bir seçenek henüz belirlenmemiş. Diğer taraftan özelleştirilmiş tasarım modellerde ise bilindiği üzere bir kısıtlama yoktu. Son olarak firma ilerleyen haftalarda RTX 3000 serisinin bulunabilirliğini arttıracağının sözünü vermiş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-limits-geforce-rtx-3090-3080-founders-edition-us-sales-to-bestbuy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Millet kart bulamıyor Nvidia önce o sorunu çöz..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    eee b.ku çıktı artık bu rtx 3000 çıkış serüveninin,
    herif ekranda 700 dolar olacak dedi, 3-5 tane kendi sitesinde sattı, çıkış günü 3-5 tane daha amazonda falan satıldı, sonra yalan oldu kartlar.
    parekendecilerde kart yok, olanlar 200-300$ öperek satıyor. parekendecinin biri liste paylaşmış, 30-40 gibi komik rakamlarda gelen/gelecek kart sayıları.

    sırf konsolcuların aklını çelmek, amd'ye karşı rekabetçi fiyatmış gibi göstermek için fiyatları beklenenin altında duyurdular, sonra piyasayı kartsız bırakıp verdikleri sınırlı sayıdaki kartı yakaladığına 200-300$ dolar pahalıya satmaya başladılar.
    eee b.ku çıktı artık bu rtx 3000 çıkış serüveninin, herif ekranda 700 dolar olacak dedi, 3-5 tane kendi sitesinde sattı, çıkış günü 3-5 tane daha amazonda f...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    hopeyoung 1 hf.
    Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    hopeyoung 1 hf.
    Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor.
    Yanıtla +4
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    eee b.ku çıktı artık bu rtx 3000 çıkış serüveninin,
    herif ekranda 700 dolar olacak dedi, 3-5 tane kendi sitesinde sattı, çıkış günü 3-5 tane daha amazonda falan satıldı, sonra yalan oldu kartlar.
    parekendecilerde kart yok, olanlar 200-300$ öperek satıyor. parekendecinin biri liste paylaşmış, 30-40 gibi komik rakamlarda gelen/gelecek kart sayıları.

    sırf konsolcuların aklını çelmek, amd'ye karşı rekabetçi fiyatmış gibi göstermek için fiyatları beklenenin altında duyurdular, sonra piyasayı kartsız bırakıp verdikleri sınırlı sayıdaki kartı yakaladığına 200-300$ dolar pahalıya satmaya başladılar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. emre1393
    Yabancı bir Youtuber/teknoloji editörü bu konu hakkında kartlar cıkmadan Nvidia'nın karanlık planı diye video yapıp bugün olanları anlatmıstı. Adam kısaca Nvidia'nın stoğu bilerek az tutacak, MSRP fiyatını düşürecek fakat kimsenin MSRP fiyatına kart alamayacağından bahsediyordu. Nvidianın da bu durumu " high demand" fazla talep var diyerek geciştireceğini ve kart fiyatlarının olması gerektiğinden cok yüksek olacağından bahsediyordu. Hepsi tek tek gerçekleşti. MSI bile gidip ebay de kartlar 2x fiyatına satarken yakalandı sonra cıkıp stajyer cocuk yapmıs biziimle alakası yok dedi.
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    my54 (mehmet yanar) 1 hf.
    Bu sorunun çözümü çok basit, her oyunda yeni kart açacaksın, oldu bitti.
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    brokengineer (on ) 1 hf.
    Aib üreticilerin kazancında gözü var pis heriflerin. Onlara yakında az stok göndermeye de başlar.
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    Batw0 (Ali Çetinkaya) 1 hf.
    hmm.. burnuma pis kokular geliyor :)
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 1 hf.
    :)
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Millet kart bulamıyor Nvidia önce o sorunu çöz..
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