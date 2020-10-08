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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor

    Üst seviye ekran kartı almayı planlayanların merak ettiği yüksek bellek kapasiteli Ampere modelleri görünüşe göre yakın. Nvidia, AMD’nin hamlesini bellek tarafında iyileşme ile cevaplayacak.
    2 hf.
    4,7b
    1
    19
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor
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    RTX Ampere tanıtımının ardından tartışılan konulardan birisi de RTX 3080’in bellek kapasitesinin 4K seviyesi için kısa vadede yetersiz gelip gelmeyeceğiydi.

    RTX Ampere'ye bellek takviyesi

    Görünüşe göre Nvidia, AMD’nin Big Navi hamlesine göre rekabeti lehine çevirecek adımlar atacak. Bu doğrultuda RTX 3080’in 20 GB bellek kapasitesine sahip bir seçeneği konuşuluyor. Üst seviyede ihtiyaç duyulan bellek kapasitesine böylelikle cevap verilmiş olunacak.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek"

    RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor
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    Diğer taraftan fiyatıyla öne çıkan RTX 3070’te ise 8 GB’lık modelin üzerine 16 GB VRAM’e sahip daha iddialı bir çözüm sunulacak. Her iki modelin çıkış tarihi olarak önümüzdeki aralık ayına işaret edilirken Nvidia’nın Navi 21’in başarısına göre planlarını revize edebileceği üzerinde duruluyor. Son olarak RTX 3000'e Super güncellemesi için önümüzdeki yıla işaret edildiğini ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-20gb-to-launch-in-december Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    einhander (Erdem ) 2 hf. en beğenilen
    3070 8gb uretıp 4k da bellek sıkıntısı yasatıyorsa uretmenın ne mantıgı var kıtek bır kart uretselerdı madem onunda bellegını 12 gb belırleselerdı ılerısı ıcınde yeterlı olurdu şuan mantıksız bır hamle halıne geldı 8gb kart
    3070 8gb uretıp 4k da bellek sıkıntısı yasatıyorsa uretmenın ne mantıgı var kıtek bır kart uretselerdı madem onunda bellegını 12 gb belırleselerdı ılerısı ıcınd...
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    Yanıtla +21
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    GamTeli (Fatih Anıl ÖZTÜRK) 2 hf.
    nvidia yine 30 tane model sürecek kafalar yanacak anlaşılan
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    GamTeli (Fatih Anıl ÖZTÜRK) 2 hf. seko.tr
    fiyat 5 haneli olduktan sonra stok olsa ne olur
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ookami (Adil Orhan) 1 hf.
    tahminim 20gb 3080'in en az 100$ fiyat farkıyla çıkacağıdır. gddr6x bellekler benim bildiğim kartın en maliyetli parçalarından biri. Maliyetli ve stoğu az olduğu için zaten AMD GDDR6 kullanacağa benziyor
    benzer ama daha hafif bir fiyat farkı 3070'de de olacaktır.

    10GB önbellek bence birkaç sene daha zorlanmadan rahatlıkla yetecektir.
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    gmyo31 (ozan ozan) 1 hf.
    vicdansızlar ucuz rtx 3060 8 gb rtx 3050 6 gb yapında alalım.masallah forumda herkeste bir rtx 3080,rtx 3070 sevdasıdır gidiyor nasıl alıyorsunuz maasınızı ekran kartıyla mı? alıyorsunuz.
    Yanıtla +4
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi)
    "Biz 3080'i 4K, 8K için yaptık oooluumm" deyip 10 GB RAM koymanın manası neydi ki en başından?
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 2 hf.
    Rekabetin faydaları. Ama bizde kırbaçlı dolar var. Hırç hırç acımadan vuruyor. Vay be buna bile sevinemiyoruz. Türkiye' de elektronik oyun sektörünün çılgın fiyatları dünyada bile konu olduysa...
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    Arisaka 2 hf.
    10GB 3070, 12GB da 3080 in olması gerekiyordu. Kim ne yapsın 16-20GB vram i? boşta yatacak 10GB için dünya para verecek millet..Gerçi halen daha ekran kartı belleğiyle performans ölçen insanlar var nvidia güzel kakalar onlara.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. Arisaka
    Boşa yatacak



    İki sene önceki oyunlar 12.5 gb vram görüyordu.



    16 gb rtx 3070 500 dolara gelsin almak isterim
    Yanıtla +1
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    carter (Volkan ) 2 hf.
    Beklenilen bir hamleydi. Sürpriz olmadı.
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    Zero Limit 2 hf. (düzenlendi)
    3080 gibi canavara 10 az 20 de çok 20 de haddinden çok pahalı olursa esprisi kalmaz benceyakın gelecekte ikinci elde fazla sayıda 10 cigolayt 3080 görebiliriz
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    smalsrol (Volkan Küçük) 2 hf.
    Amd etkinlikte Big Naviden 3 tane Benchmark gösterdi. Performans olarak 3080 e cok yakın gösterilen kart.
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    BekirTemel (Bekir ) 2 hf.
    kahreden haber geldi, dolar 10 oldduğunda bu kartlar gelir ülkeye bakalım kaç liraya alırız
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    Jon_Kar 2 hf.
    Nvidia kerizleri guzel tokatladi
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    4694 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Nvidia RTX 3000, rtx ampere ve
    5 etiket daha nvidia rtx 3080 20 gb çıkış tarihi nvidia rtx 3070 16 gb çıkış tarihi nvidia ampere amd navi 21 Donanım
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