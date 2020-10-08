RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor

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RTX Ampere tanıtımının ardından tartışılan konulardan birisi de RTX 3080’in bellek kapasitesinin 4K seviyesi için kısa vadede yetersiz gelip gelmeyeceğiydi.

RTX Ampere'ye bellek takviyesi

Görünüşe göre Nvidia, AMD’nin Big Navi hamlesine göre rekabeti lehine çevirecek adımlar atacak. Bu doğrultuda RTX 3080’in 20 GB bellek kapasitesine sahip bir seçeneği konuşuluyor. Üst seviyede ihtiyaç duyulan bellek kapasitesine böylelikle cevap verilmiş olunacak.

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Diğer taraftan fiyatıyla öne çıkan RTX 3070’te ise 8 GB’lık modelin üzerine 16 GB VRAM’e sahip daha iddialı bir çözüm sunulacak. Her iki modelin çıkış tarihi olarak önümüzdeki aralık ayına işaret edilirken Nvidia’nın Navi 21’in başarısına göre planlarını revize edebileceği üzerinde duruluyor. Son olarak RTX 3000'e Super güncellemesi için önümüzdeki yıla işaret edildiğini ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-20gb-to-launch-in-december

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