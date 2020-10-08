RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor

RTX Ampere tanıtımının ardından tartışılan konulardan birisi de RTX 3080’in bellek kapasitesinin 4K seviyesi için kısa vadede yetersiz gelip gelmeyeceğiydi.
RTX Ampere'ye bellek takviyesi
Görünüşe göre Nvidia, AMD’nin Big Navi hamlesine göre rekabeti lehine çevirecek adımlar atacak. Bu doğrultuda RTX 3080’in 20 GB bellek kapasitesine sahip bir seçeneği konuşuluyor. Üst seviyede ihtiyaç duyulan bellek kapasitesine böylelikle cevap verilmiş olunacak.
Ayrıca Bkz. "Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek"
Diğer taraftan fiyatıyla öne çıkan RTX 3070’te ise 8 GB’lık modelin üzerine 16 GB VRAM’e sahip daha iddialı bir çözüm sunulacak. Her iki modelin çıkış tarihi olarak önümüzdeki aralık ayına işaret edilirken Nvidia’nın Navi 21’in başarısına göre planlarını revize edebileceği üzerinde duruluyor. Son olarak RTX 3000'e Super güncellemesi için önümüzdeki yıla işaret edildiğini ekleyelim.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-20gb-to-launch-in-december Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
benzer ama daha hafif bir fiyat farkı 3070'de de olacaktır.
10GB önbellek bence birkaç sene daha zorlanmadan rahatlıkla yetecektir.
İki sene önceki oyunlar 12.5 gb vram görüyordu.
16 gb rtx 3070 500 dolara gelsin almak isterim
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Nvidia RTX 3000, rtx ampere ve