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Nvidia, GeForce 182.46 Beta sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,2b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Grafik teknolojilerinde sektör lideri isimlerden Santa Clara merkezli Nvidia, yeni bir sürücü daha yayımladı. Firmanın 182.46 sürüm numaralı yeni "beta" sürücüsü, PhysX v9.09.0203 yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücünün öne çıkan detayları ise şu şekilde;

- Yeni gelecek PC oyunları için optimize edilmiş tek kart ve SLI desteği
- Listesi aşağıda yer alan, daha önce rapor edilmiş hataların düzeltilmesi

Windows Vista 32-bit için;

- GeForce 9500 GS: Bekleme veya uyku moduna giriş esnasında ekran kartı fanının bir süre tam hızda çalışması
- GeForce 7 serisi AGP, GeForce 6 serisi AGP: Nvidia ekran kartı sürücülerinin yüklenememesi
- [Quad SLI], GeForce GTX 295: Fear2: Project Origin - Quad SLI aktifken oyunun çalıştırılmasında yaşanan bazı görüntü sorunları
- [SLI]: Football Manager 09 - SLI modunda yaşanan düzenli çalışma sorunu

Windows Vista 64-bit için;

- [3-way SLI], nForce 780a SLI, GeForce 9800 GTX: Monitör GeForce 9800GTX'e bağlı iken Boost performance modunda ek monitör moduna geçilememesi

GeForce 182.46 beta sürücüsünün işletim sisteminize uygun versiyonunu aşağıdaki linker aracılığı ile indirebilirsiniz;

- GeForce 182.46 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 182.46 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 182.46 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 182.46 beta (Windows Vista 64bit)


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Like a Sir 10 yıl
64 bit için bize yarar bişey yok :(
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max975 10 yıl
nvidia geçikti
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