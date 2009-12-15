Nvidia GeForce 195.81 Beta sürücüsünü yayımladı

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3DVision Turu kapsamında üst düzey yöneticileri ülkemize gelen Nvidia, ekran kartları için yeni bir beta sürücüsü daha yayımladı. 195.81 sürüm numarasına sahip olan yeni beta sürücüsü, PhysX v9.09.1112 yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION çipsete de destek veren yeni sürücünün öne çıkan özellikleri şu şekilde;

- Adobe Flash 10.1 Beta 2 için daha önce rapor edilen hatalar düzeltildi.

- Avatar Demo, Operation Flashpoint: Dragon Rising Demo ve Wings of Prey gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.

- Fixes 3D Vision display detection for CRT ve DLP ekranlar için 3DVision monitör tanımlama hatasının düzeltilmesi.



GeForce 195.81 Beta sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 195.81 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 195.81 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 195.81 beta (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 195.81 beta (Windows 7/Vista 64bit)