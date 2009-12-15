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Nvidia GeForce 195.81 Beta sürücüsünü yayımladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 195.81 Beta sürücüsünü yayımladı
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3DVision Turu kapsamında üst düzey yöneticileri ülkemize gelen Nvidia, ekran kartları için yeni bir beta sürücüsü daha yayımladı. 195.81 sürüm numarasına sahip olan yeni beta sürücüsü, PhysX v9.09.1112 yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION çipsete de destek veren yeni sürücünün öne çıkan özellikleri şu şekilde;

- Adobe Flash 10.1 Beta 2 için daha önce rapor edilen hatalar düzeltildi.
- Avatar Demo, Operation Flashpoint: Dragon Rising Demo ve Wings of Prey gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.
- Fixes 3D Vision display detection for CRT ve DLP ekranlar için 3DVision monitör tanımlama hatasının düzeltilmesi.

GeForce 195.81 Beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 195.81 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 195.81 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 195.81 beta (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 195.81 beta (Windows 7/Vista 64bit)


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gargoylesgezgin 9 yıl
Haydaaaaaaaaaaaaaa bu ne ya neler oluyor allah aşkına
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Kumandan 9 yıl
sen konuyu hortlatmadan önce bişi yoktu
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

gargoylesgezgin

Haydaaaaaaaaaaaaaa bu ne ya neler oluyor allah aşkına

go hell
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TiesTorN 9 yıl

fx57

- Fixes 3D Vision display detection for CRT ve DLP ekranlar için 3DVision monitör tanımlama hatasının düzeltilmesi.

Türkçeye çevrilirken burdaki fixes unutulmuş
(fazlalık olarak kalmış yani)
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler...
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fahrencelcius 9 yıl
kısaca teknoloji gelişti sende al bi x58 sistem kur SLI babalar gibi oyna eskiye yapacak bişey yok mecbur katlanacaksın çağı takip et diyor nvidia abimiz kalbimiz kırılmasın diye sölemiyor canım nvidia inadına 8800gt ye dewam değiştirmicem :D
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TELESCOPE 9 yıl

fahrencelcius

kısaca teknoloji gelişti sende al bi x58 sistem kur SLI babalar gibi oyna eskiye yapacak bişey yok mecbur katlanacaksın çağı takip et diyor nvidia abimiz kalbimiz kırılmasın diye sölemiyor canım nvidia inadına 8800gt ye dewam değiştirmicem :D



elbette
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DH Misafiri 9 yıl
Nvidia'nın yqazılım şirketi olduğunun örnekleri, gpu hızlandırmalı h264 ile kodlanmış videoların gpu ile çözdürülmeli işlemcisi %100'e vuranlar için ve flash açıkken iş yapamayanlar için ilaç gibi gelicektir.
Darısı bir gün umarım amd ve intel gpu sahiplerine.
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soloman_963 9 yıl
neden oyunlarda tek gpu da performans artışı yapmıyorlar örn gta 4 call fo duty 4 mw2 nfs shift The Saboteur donmalar ne bu slı profil
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sadtneverdie 9 yıl
aylardır win 7 kullanıyorum sorun yaşamadım. nfs de gayet iyi çalışıyor.
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JrMaster 9 yıl
Win 7 deki güç ayarlarını yapsalar iyi olucak adam akıllı kayıtta kalmıyor ekran kartı driver ını yükleyince :
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Tolgá 9 yıl
şu win7deki shift frame atlamalarını ve dengesiz frameleri düzeltsin..gta 4 ede al atsın
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