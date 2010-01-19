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Nvidia, GeForce 196.21 WHQL sürücüsünü yayımladı

9 yıl
20,7b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 196.21 WHQL sürücüsünü yayımladı
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için merak edilen detayların bir kısmına açıklık getiren Nvidia, WHQL sertifikalı yeni ekran kartı sürücüsünü yayımladı. 196.21 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsü GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION GPU'larına destek veren sürücü, PhysX 9.09.1112 yazılımını da beraberinde getiriyor.

Daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın giderildiği yeni sürücü, Avatar Demo, Battlefield: Bad Company 2, City Bus Simulator, Dirt 2, Ferrari Virtual Race, GREED: Black Border, Mass Effect 2, Mortal Online, Ninja Blade, Operation Flashpoint: Dragon Rising Demo, Planet 51, RUSE, Serious Sam HD ve Wings of Prey oyunlarına SLI profil desteği de getiriyor.

GeForce 196.21 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linker aracılığı ile çekebilirsiniz.

- GeForce 196.21 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 196.21 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 196.21 WHQL (Windows 7 & Vista 32bit)
- GeForce 196.21 WHQL (Windows 7 & Vista 64bit)


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yasar_lives 9 yıl
Version: 196.21

Driver Name: "nvd3dum.dll, nvwgf2um.dll ve nvwgf2um.dll" Driver mavi hatası geldi. NVIDIA Driver durdurması NVIDIA Şikayet ediyor musunuz?
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Slayer_ 9 yıl

yasar_lives

Version: 196.21

Driver Name: "nvd3dum.dll, nvwgf2um.dll ve nvwgf2um.dll" Driver mavi hatası geldi. NVIDIA Driver durdurması NVIDIA Şikayet ediyor musunuz?


Bu sürücü sorunlu, 195.62 kullanıyorum hala sorunsuz bir şekilde.
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Master_Evil 9 yıl
bende yükledim pek bişey farketmedi
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sarppy 9 yıl
Başka bir konuda okuduğuma göre 196.21'deki OC sorunu halledilmiş.

forum.donanimhaber.com/...

DEATH71

Mert AYAN

196.21 Ekran kartı OC ile ilgili sorunlar var ve bu sorunu yaşayan bir tek ben değilim hatalı sürücü.

evga precision un 1.9.1 i çıktı oc yapılıyor..

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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar msi geforce gts 250 grafik kartlariyla uyumlumu?
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Karayell 9 yıl
Komik olmayalım arkadaşlar @fx57 haber editörü mutlaka konuyu açması lazımdı...başka konu açılmış diye açmasaydı bu seferde millet konu açma yarışına girerdi diye düşünüyorum...

neyse size bir sorum olcak "WHQL" nedir ??

Edit: ilk başka nette bulamadım ama sonra tekrar bakınca buldum bilgi doğru dimi ??

WHQL = Microsoft Windows Hardware Quality Lab

Windows Donanım Kalite Labaratuvarları sertifikasına sahip sürücüler anlamında.. Bu neden bukadar önemli diye düşünenler olabilir normal ev kullanıcılarında arasıra mavi ekran çıkması yada bir karasızlık olması pek can alıcı bir olay değildir fakat bir firmanın Serverında böyle bir problem çıkması büyük zarar ve kayıplara sebep olabilir. Serverin hata verip kilitlenmesi pekte hoş bir durum değildir ki ev kullanıcıları bile bu olaya tahammül edemezken. Donanım için yazılan sürücü Microsoft a yollanır ve microsoft tarafından bu sürücü test edilir işletim sistemi üzerindeki etkilerine bakılır eğerki bir problem ortaya çıkarsa donanım üreticisine rapor edilerek bu hatayı düzeltmesi istenir. Ve sonuçta bu testi gecen donanım sürücüleri microsoft tarafından uyumludur sertifikası alır. Ortaya çıkan Mavi ekran hatalarının büyük bir çoğunluğu uyumsuz donanım yada uyumsuz donanım sürücüleri yüzündendir. Böyle bir hata aldığınızda Microsoftan destek istediğinizde size ilk sorduğu soru WHQL imzasız sürücünüz olup olmadığıdır. Eğer imzasız sürücü kullanırsanız Microsoft size destek vermez çünkü bu sürücüleri kurarken size çıkan uyarı mesajında bu belirtilmiştir ve siz bunu kabul ederek yükleme yapmışsınızdır.

Eğer sisteminizdeki imzasız sürücüleri bulmak istiyorsanız Sigverif komutunu Başlat->Çalıştır'a yazarak çalıştırdığınızda karşınıza çıkan araçla bulabilirsiniz

Alıntı
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metallurgy 9 yıl
kısacası whql onaylı sürücü demek. microsoft tarafından onaylanan sürücülerdir. yani beta olmayan sürücüler.
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demibold 9 yıl
NX8500GT ye de kurulur mu ? Kurulursa nasıl kurulur (Güncellemeden hiç anlamam da)
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yerroner 9 yıl
İşte Nvidia'yı bu yüzden seviyorum. Çıkmamış oyunlara SLI desteğini çoktan hazırlamış bile (Mass Effect 2)

Go Green Team Go
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TiesTorN 9 yıl
Bunu kurmak için eski sürücüyü kaldırmanıza gerek yok bu arada boşuna uğraşmayın, üstüne kurun.
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stradosphere 9 yıl
@scorpion9
Adam birazdan forumda büyük harfle yazma banlanırsın falanda der.Haber editörünü banlatır xD
Konu kirliliği ahahha :D
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YaRaNoZ 9 yıl
9600mgt ekran kartına kurabiliyor muyuz bunu?
Sitesinden model ve işetim sistemi girince bu sayfayı vermiyor
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M1A2Abrams 9 yıl
teşekkürler..
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talh4wk 9 yıl
haber için teşkkürler...
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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M0nkey D. Luffy 9 yıl
@coupant
Fx57 nin açtığı konular ana sayfadada görüntüleniyor.
Yorum kirliliği yapmayalım lütfen.
Deneyelim görelim.
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coupant 9 yıl

zamirpolen

@coupant



Fx57 nin açtığı konular ana sayfadada görüntüleniyor.



Yorum kirliliği yapmayalım lütfen.



Deneyelim görelim.



ben ekran kartı başlığı altındaki kirlilikten bahsettim. boş laflarla geyik muhabbeti yapmayalım lütfen.
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