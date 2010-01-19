Nvidia, GeForce 196.21 WHQL sürücüsünü yayımladı

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için merak edilen detayların bir kısmına açıklık getiren Nvidia, WHQL sertifikalı yeni ekran kartı sürücüsünü yayımladı. 196.21 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsü GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION GPU'larına destek veren sürücü, PhysX 9.09.1112 yazılımını da beraberinde getiriyor.

Daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın giderildiği yeni sürücü, Avatar Demo, Battlefield: Bad Company 2, City Bus Simulator, Dirt 2, Ferrari Virtual Race, GREED: Black Border, Mass Effect 2, Mortal Online, Ninja Blade, Operation Flashpoint: Dragon Rising Demo, Planet 51, RUSE, Serious Sam HD ve Wings of Prey oyunlarına SLI profil desteği de getiriyor.

GeForce 196.21 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linker aracılığı ile çekebilirsiniz.



- GeForce 196.21 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 196.21 WHQL (Windows XP 64bit)

- GeForce 196.21 WHQL (Windows 7 & Vista 32bit)

- GeForce 196.21 WHQL (Windows 7 & Vista 64bit)