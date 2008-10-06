Nvidia GeForce 9600GSO'da GPU değişikliği yapabilir

Nvidia GeForce 9600GSO'da GPU değişikliğine gidebilir. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Radeon HD 3850'ye karşı pazarı boş bırakmamak için "geçici" bir model olarak GeForce 8800GS'yi kullanıma sunmuş, GeForce 9600GT'nin lansmanıyla birlikte bu modelini geri çekmişti. Fakat geçtiğimiz Mayıs ayında 8800GS'yi isim değişikliği yaparak GeForce 9600GSO adı altında yeniden pazara sunan firma mevcut modelde yapısal değişikliğe gidecek gibi görünüyor.

Her ne kadar henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da gelen bilgilere göre firma, GeForce 9600GT'nin satış pozisyonunu güçlendirebilmek için GeForce 9600GSO'ya güç veren kırpılmış G92 gpu'sunu 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94 gpu'su ile değiştirebilir. Tabii tahmin edeceğiniz üzere bu değişiklik ile birlikte bellek veri yolu desteği de 128-bit'e düşmüş olacak. Yine 512MB bellek ile gelecek kartın ayrıca 65nm G94 gpu'sunu temel alan versiyonun da pazara sunulabileceği ifade ediliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-219-B1 kodlu G94 gpu'sunun kullanılacağı GeForce 9600GSO'nun pazara sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.