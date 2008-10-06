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Nvidia GeForce 9600GSO'da GPU değişikliği yapabilir

10 yıl
7,4b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 9600GSO'da GPU değişikliğine gidebilir. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Radeon HD 3850'ye karşı pazarı boş bırakmamak için "geçici" bir model olarak GeForce 8800GS'yi kullanıma sunmuş, GeForce 9600GT'nin lansmanıyla birlikte bu modelini geri çekmişti. Fakat geçtiğimiz Mayıs ayında 8800GS'yi isim değişikliği yaparak GeForce 9600GSO adı altında yeniden pazara sunan firma mevcut modelde yapısal değişikliğe gidecek gibi görünüyor.

Her ne kadar henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da gelen bilgilere göre firma, GeForce 9600GT'nin satış pozisyonunu güçlendirebilmek için GeForce 9600GSO'ya güç veren kırpılmış G92 gpu'sunu 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94 gpu'su ile değiştirebilir. Tabii tahmin edeceğiniz üzere bu değişiklik ile birlikte bellek veri yolu desteği de 128-bit'e düşmüş olacak. Yine 512MB bellek ile gelecek kartın ayrıca 65nm G94 gpu'sunu temel alan versiyonun da pazara sunulabileceği ifade ediliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-219-B1 kodlu G94 gpu'sunun kullanılacağı GeForce 9600GSO'nun pazara sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Şaşırdı en sonunda nVidia. ATI den tokatı yiyince ne yapacağını şaşırıp satılsın diye kartların isimlerini değiştirip değiştirip durmaya başladı.
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MÜŞAVİR 10 yıl
nvidia ne yapacağını şaşırdı. Allıyor olmuyo, Pulluyor olmuyo. Dur bakalım daha neler göreceğiz.
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Hiper-Nova 10 yıl
Ne yapmaya çalışıyor şu Nvidia. Yahu kardeşim 9800 Gt üretiyorsun 8800 Gt'yle eş değer performans veriyor. 9800 Gtx üretiyorsun sonra yanına + koyup 55 nm diye piyasaya sürüyorsun. Allak bullak oldu ortalık..
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