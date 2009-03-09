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Nvidia, GeForce GTX 260 modelinde fiyat indirimine gidiyor, işte detaylar!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 260 modelinde fiyat indirimine gidiyor, işte detaylar!
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AMD-ATi'nin ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı model olan Radeon HD 4870'de fiyat indirimine gitmesi ve 512MB GDDR5 bellekli modeli 149$'a çekmesinden sonra rakibi Nvidia'nın nasıl bir girişimde bulunacağı merak konusu olmuştu. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia cephesi karşı hamle olarak GeForce GTX 260'ın fiyatında indirim yapmaya hazırlanıyor. Peki GeForce GTX 260'ın fiyatı ne oranda düşecek?

Marka ve modeline göre farklı fiyat seviyelerinde çok sayıda alterantif GeForce GTX 260 modeli bulabilmek mümkün. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 260 modelini 30$'lık indirimle 199$ seviyesine çekmeyi hedefliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği, 216x parale işlemci ve 896MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli yapılacak indirim sonrası 199$ seviyesine çekilen 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870'e karşı mevcut pozisyonuna göre daha rekabetçi bir pozisyona gelmiş olacak.

Tabii bu noktada AMD-ATi'nin bellek konfigürasyonunu belirleyebilme avantajına sahip olduğunu da hatırlatmak gerek. Zira firmanın 149$ seviyesinde 512B GDDR5, 199$ seviyesinde ise 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelleri bulunurken Nvidia'nın sadece 896MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli bulunmakta. Bu noktada Nvidia, lansmanını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği GeForce GTS 250 modelini, daha uygun bir fiyatla Radeon HD 4870 karşı da kullanmayı hedefliyor.


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steady_state 10 yıl
TR ye neden bu kadar gec yansıyor bu fiyatlar?
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Bu noktada Nvidia, lansmanını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği GeForce GTS 250 modelini, daha uygun bir fiyatla Radeon HD 4870 karşı da kullanmayı hedefliyor.


GTS250 ve HD4870 bu nasıl bir taktik nvidia şaşırmış!
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muratsen87 10 yıl
yaza doğru alacağım için ekran kartını indirimlerin geç gelmesi benim için çokta önemli değil yeterki gelsinde
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_Berk__ 10 yıl
inşallah türkiyeye yansır erkenden:D...
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max975 10 yıl
artık bakalım bu krizde ne kadar satacaklar..
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Lord De Seis 10 yıl
Tr de de bu kadar olsa fiyat süperde. Nerde o günler.
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Vuze 10 yıl
ülkemize fiyatları yansıyana kadar yeni seri gelmiş olur
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: Vuze

ülkemize fiyatları yansıyana kadar yeni seri gelmiş olur

Rekabet olması çok güzel yeni serilerde 40nm'ye geçilmesini sabırsızla bekliyoruz çünkü daha performanslı ve daha hesaplı kartlar gelicek
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ugacomtr 10 yıl
515 ytl ye connect3d 1 gb oc versiyon var
herkese tavsiye ederim.....
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Krak3n 10 yıl
Sorun Türkiye'ye yansıyacak mı?

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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: Mr.kiLLerMan

Sorun Türkiye'ye yansıyacak mı?




yansır ama dolar bazında.. dolarda arttıgı sürece yansıma azalır..
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