Nvidia, GeForce GTX 260 modelinde fiyat indirimine gidiyor, işte detaylar!

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AMD-ATi'nin ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı model olan Radeon HD 4870'de fiyat indirimine gitmesi ve 512MB GDDR5 bellekli modeli 149$'a çekmesinden sonra rakibi Nvidia'nın nasıl bir girişimde bulunacağı merak konusu olmuştu. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia cephesi karşı hamle olarak GeForce GTX 260'ın fiyatında indirim yapmaya hazırlanıyor. Peki GeForce GTX 260'ın fiyatı ne oranda düşecek?

Marka ve modeline göre farklı fiyat seviyelerinde çok sayıda alterantif GeForce GTX 260 modeli bulabilmek mümkün. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 260 modelini 30$'lık indirimle 199$ seviyesine çekmeyi hedefliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği, 216x parale işlemci ve 896MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli yapılacak indirim sonrası 199$ seviyesine çekilen 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870'e karşı mevcut pozisyonuna göre daha rekabetçi bir pozisyona gelmiş olacak.

Tabii bu noktada AMD-ATi'nin bellek konfigürasyonunu belirleyebilme avantajına sahip olduğunu da hatırlatmak gerek. Zira firmanın 149$ seviyesinde 512B GDDR5, 199$ seviyesinde ise 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelleri bulunurken Nvidia'nın sadece 896MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli bulunmakta. Bu noktada Nvidia, lansmanını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği GeForce GTS 250 modelini, daha uygun bir fiyatla Radeon HD 4870 karşı da kullanmayı hedefliyor.