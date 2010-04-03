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Nvidia: GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı

9 yıl
18,4b
1
102
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı
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Resmi satışına 12 Nisan'dan başlanması beklenen GeForce GTX 480, yayınlanan test sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, yük altında rakip çözümlerden daha fazla güç çektiği gibi yine yük altında 95 civarında sıcaklık değerlerine ulaşabiliyor. 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun serin çalışmayacağı zaten bilinen bir gerçekti ancak farklı kaynaklarca yapılan farklı testler sonuçlarında GPU'nun 95 dereceye varan sıcaklık değerlerine ulaşması üzerine Nvidia'dan ilk defa bir açıklama geldi ve üst düzey yöneticilerden biri olan Drew Henry, konuya açıklık getirdi.

"GeForce GTX 480 gibi yüksek performanslı bir GPU inşa ettiğinizde, sahip olduğu özellikleri (Ray-tracing, 3DVision Surround, Gelişmiş Tessellation motoru...) ve performansı kullanabilmek için çok güç çekecektir.... GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı, dolayısıyla bu durum kalite ve uzun ömürlülük açısından olumsuz bir etki yaratmayacaktır..." ifadelerine değinen Henry, GF100 mimarisinin mükemmel ve yeni nesil oyunlar için doğru adım olduğunu söylerken, GTX 480'nin performans lideri, GTX 470'in ise mükemmel bir fiyat/performans kombinasyonu olduğunu belirtti.


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huseyincarnege 9 yıl
BU OYUNLAR YAZILIMI NVİDİA YA GÖRE YAZILIYO ONDAN BU FARK
GÖRMÜYONUZMU ACILIŞTA NVİDİA ABLEMİ VAR BİDE ATİ DRİVERLARI BİR
TÜRLÜ ÇÖZEMEDİ GİTİ OYUNLARDA HALBUKİ KULANDIĞI TEKNOLOJİ YÜKSEK
VE İLK O YAPIYO NE DEN OLMUYO ANLAMADIM GİTİ NİVİDİA BUKADAR OYUN FİRMESİYLA ANLAŞMIŞKİ YAZILIMLAR DİREK KARTLARINA GÖRE AYARLANMIŞ
MADEM NVİDİA UYĞUN FİYATA SATSIN BİZDE ALALIM :s
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fatihcanery 9 yıl
ya bunun sesi tam bir felaket ,videodaki doğruysa tabi.Sırf sesi için bile alınmaz bu kart :(
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SeVeRaL 9 yıl
Görünen o ki; nvidia gidişattan oldukça rahatsız ve bu tip açıklamalar yapmak zorunda kalıyor.
Olacağı da buydu. Geçmişten çağrışımlar yapıyor bu tip olaylar. İşlemci alanında bir prescott vakası vardı. Rakibin yine AMD olduğunu unutmamak gerek :)
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ALBAY 9 yıl
Sürücü güncellemesine güvenen arkadaşlar yeni bir sürücü ısı değerlerini düşürebilir mi??
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Highminded 9 yıl
guru3d.com/...
bu linkte her iki kart üzerine yapılmış oldukça detaylı bir incelemenin güç tüketimi, ısı ve gürültüyle ilgili kısmı var. Her iki kartın da minimum kaç wattlık bir güç kaynağıyla (sistem bazında) kullanılması gerekeceği de belirtilmiş. İngilizcesi olanların incelemenin tamamını okumasını tavsiye ederim.
Sıcaklık her yerde belirtildiği gibi bu incelemede de 95derece civarında ölçülmüş ama gürültü değeri, gerçeğe uygun bir kasa-kullanıcı mesafesinden (bilgisayar kullanırken kimse kulağını fanlara dayamıyor)çok aşırı bir hal almamış. Gene sessiz kartlar denemese de kullanıcıyla kasa arasındaki gerçekçi bir kullanım mesafesinden ölçüldüğünde gürültünün tolere edibilir düzeylerde olduğu izlenimi uyandırıyor.
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ALBAY 9 yıl
Zaten kart sadece 1680*1050 çözünürlükte coşuyor ama benim ekranım 1080 p ve ben full hd görüntü elde etmek istiyorum.??Kaldı ki 1000 liraya kart alan adamın 19 lcd olmaz herhalde???
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escape0121 9 yıl
degerler gercekten cok yüksek
nm kücültmeden dolayı tasarruf beklerken sonuc hüsran cıktı
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aspolat 9 yıl
içimdeki amd-ati sevgisini bastıramıyorum :))

nvidia uzun zamandır ilk defa bu serideki kadar köşeye sıkıştı bence
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koxp94 9 yıl
ohooo bu da bişey mi
bir gpu'nun nesi var, çift gpu'yu siz düşünün
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ALBAY 9 yıl

koxp94

ohooo bu da bişey mi

bir gpu'nun nesi var, çift gpu'yu siz düşünün


Hangisi o?
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CeFurkan 9 yıl
dogru soyleyeni dokuz koyden kovarlarmis

su anda 350$ lik yurt disi fiyati ile kendisinden 100$ kadar daha pahali olan hd 5870 i geride birakiyor performans ve teknoloji bakimindan

keske Türkiyeyede bu fiyatlardan gelseydi hakikaten tam bir ust segment f/p karti su anda gtx 470
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max975 9 yıl
baştan tedbirlerini almışlar demek.
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ALBAY 9 yıl

CeFurkan

dogru soyleyeni dokuz koyden kovarlarmis

su anda 350$ lik yurt disi fiyati ile kendisinden 100$ kadar daha pahali olan hd 5870 i geride birakiyor performans ve teknoloji bakimindan

keske Türkiyeyede bu fiyatlardan gelseydi hakikaten tam bir ust segment f/p karti su anda gtx 470


Yaw Allah aşkına sen hangi testlere bakıyosunda bu sonucu çıkarıyosun? Ben bakıyorum bakıyorum her testte 5870 in tozunu yutmuş sen hala iyi bu kart diyosun 5870 den? Yazmayım yazmayım dedim ama tutamadım valla kendimi.5870 i bırak 5850 nin bile gerisine düştüğü testler var.Artık iyice inandım sen bu nv den para almıyosan ben de hiçbişiy bilmiyorum..
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pckolik13 9 yıl

CeFurkan

dogru soyleyeni dokuz koyden kovarlarmis

su anda 350$ lik yurt disi fiyati ile kendisinden 100$ kadar daha pahali olan hd 5870 i geride birakiyor performans ve teknoloji bakimindan

keske Türkiyeyede bu fiyatlardan gelseydi hakikaten tam bir ust segment f/p karti su anda gtx 470


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ALBAY 9 yıl
Nvidia bıraksın bu işleri..

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tolgacem 9 yıl
harbiden geçinizz..


utanmasa ısınmadan performans vermez oyun oncesi testte ısıtın kartı dicek kışın araba ısıtır gibi vga ısıtıcaz
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laserion 9 yıl
Yuh be bu kadar da olmaz adamlar nasıl bir cevap vereceklerini bulamamışlar birde biz zaten yüksek ısıda çalışacak şelikde ürettik diyorlar yani Nvidia baltayı iyice taşa gömmüş baltanın sapıda ellerinde kalmış.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Pc sektöründe böyle kaypak bir firma görmedim ben.
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