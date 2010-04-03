Nvidia: GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı

Resmi satışına 12 Nisan'dan başlanması beklenen GeForce GTX 480, yayınlanan test sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, yük altında rakip çözümlerden daha fazla güç çektiği gibi yine yük altında 95 civarında sıcaklık değerlerine ulaşabiliyor. 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun serin çalışmayacağı zaten bilinen bir gerçekti ancak farklı kaynaklarca yapılan farklı testler sonuçlarında GPU'nun 95 dereceye varan sıcaklık değerlerine ulaşması üzerine Nvidia'dan ilk defa bir açıklama geldi ve üst düzey yöneticilerden biri olan Drew Henry, konuya açıklık getirdi.
"GeForce GTX 480 gibi yüksek performanslı bir GPU inşa ettiğinizde, sahip olduğu özellikleri (Ray-tracing, 3DVision Surround, Gelişmiş Tessellation motoru...) ve performansı kullanabilmek için çok güç çekecektir.... GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı, dolayısıyla bu durum kalite ve uzun ömürlülük açısından olumsuz bir etki yaratmayacaktır..." ifadelerine değinen Henry, GF100 mimarisinin mükemmel ve yeni nesil oyunlar için doğru adım olduğunu söylerken, GTX 480'nin performans lideri, GTX 470'in ise mükemmel bir fiyat/performans kombinasyonu olduğunu belirtti.
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GÖRMÜYONUZMU ACILIŞTA NVİDİA ABLEMİ VAR BİDE ATİ DRİVERLARI BİR
TÜRLÜ ÇÖZEMEDİ GİTİ OYUNLARDA HALBUKİ KULANDIĞI TEKNOLOJİ YÜKSEK
VE İLK O YAPIYO NE DEN OLMUYO ANLAMADIM GİTİ NİVİDİA BUKADAR OYUN FİRMESİYLA ANLAŞMIŞKİ YAZILIMLAR DİREK KARTLARINA GÖRE AYARLANMIŞ
MADEM NVİDİA UYĞUN FİYATA SATSIN BİZDE ALALIM :s
Olacağı da buydu. Geçmişten çağrışımlar yapıyor bu tip olaylar. İşlemci alanında bir prescott vakası vardı. Rakibin yine AMD olduğunu unutmamak gerek :)
bu linkte her iki kart üzerine yapılmış oldukça detaylı bir incelemenin güç tüketimi, ısı ve gürültüyle ilgili kısmı var. Her iki kartın da minimum kaç wattlık bir güç kaynağıyla (sistem bazında) kullanılması gerekeceği de belirtilmiş. İngilizcesi olanların incelemenin tamamını okumasını tavsiye ederim.
Sıcaklık her yerde belirtildiği gibi bu incelemede de 95derece civarında ölçülmüş ama gürültü değeri, gerçeğe uygun bir kasa-kullanıcı mesafesinden (bilgisayar kullanırken kimse kulağını fanlara dayamıyor)çok aşırı bir hal almamış. Gene sessiz kartlar denemese de kullanıcıyla kasa arasındaki gerçekçi bir kullanım mesafesinden ölçüldüğünde gürültünün tolere edibilir düzeylerde olduğu izlenimi uyandırıyor.
nm kücültmeden dolayı tasarruf beklerken sonuc hüsran cıktı
nvidia uzun zamandır ilk defa bu serideki kadar köşeye sıkıştı bence
bir gpu'nun nesi var, çift gpu'yu siz düşünün
Hangisi o?
su anda 350$ lik yurt disi fiyati ile kendisinden 100$ kadar daha pahali olan hd 5870 i geride birakiyor performans ve teknoloji bakimindan
keske Türkiyeyede bu fiyatlardan gelseydi hakikaten tam bir ust segment f/p karti su anda gtx 470
Yaw Allah aşkına sen hangi testlere bakıyosunda bu sonucu çıkarıyosun? Ben bakıyorum bakıyorum her testte 5870 in tozunu yutmuş sen hala iyi bu kart diyosun 5870 den? Yazmayım yazmayım dedim ama tutamadım valla kendimi.5870 i bırak 5850 nin bile gerisine düştüğü testler var.Artık iyice inandım sen bu nv den para almıyosan ben de hiçbişiy bilmiyorum..
utanmasa ısınmadan performans vermez oyun oncesi testte ısıtın kartı dicek kışın araba ısıtır gibi vga ısıtıcaz