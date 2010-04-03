Nvidia: GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı

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Resmi satışına 12 Nisan'dan başlanması beklenen GeForce GTX 480, yayınlanan test sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, yük altında rakip çözümlerden daha fazla güç çektiği gibi yine yük altında 95 civarında sıcaklık değerlerine ulaşabiliyor. 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun serin çalışmayacağı zaten bilinen bir gerçekti ancak farklı kaynaklarca yapılan farklı testler sonuçlarında GPU'nun 95 dereceye varan sıcaklık değerlerine ulaşması üzerine Nvidia'dan ilk defa bir açıklama geldi ve üst düzey yöneticilerden biri olan Drew Henry, konuya açıklık getirdi.

"GeForce GTX 480 gibi yüksek performanslı bir GPU inşa ettiğinizde, sahip olduğu özellikleri (Ray-tracing, 3DVision Surround, Gelişmiş Tessellation motoru...) ve performansı kullanabilmek için çok güç çekecektir.... GeForce GTX 480 yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı, dolayısıyla bu durum kalite ve uzun ömürlülük açısından olumsuz bir etki yaratmayacaktır..." ifadelerine değinen Henry, GF100 mimarisinin mükemmel ve yeni nesil oyunlar için doğru adım olduğunu söylerken, GTX 480'nin performans lideri, GTX 470'in ise mükemmel bir fiyat/performans kombinasyonu olduğunu belirtti.