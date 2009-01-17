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Nvidia GT300: NV40 ve G80 sonrasındaki en radikal GPU

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,6b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT300: NV40 ve G80 sonrasındaki en radikal GPU
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GeForce GTX 295 modeliyle ekran kartı areanasındaki liderlik iddiasını yeniden ortaya koyan, GeForce GTX 285 modeliyle ise elinde tuttuğu tek grafik işlemcili ekran kartı liderliğini pekiştiren firmanın GT212 ve GT300 kod adlı yeni GPU'larına yönelik çalışmaları da devam ediyor. GT200b GPU'sunun 40nm üretim teknolisine adapte edilmiş versiyonu olacak GT212'nin aksine firma asıl büyük sürprizi GT300 ile yapacak.

Yaklaşık iki sene önce anons edilen G80 mimarisi ve GeFore 8 serisinden bu yana Nvidia'nın GPU mimarisinde radikal değişiklikler yapmadığı biliniyor. Belirttiğimiz gibi önümüzdeki aylarda lanse edilmesi beklenen GT212 GPU'su da muhtemelen GT200b'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni bir vayasyonu olacak. GT300'ün ise Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisini temel alan ilk çözüm olacağı ifade ediliyor.

Nvidia GT300: NV40 ve G80 sonrasındaki en radikal GPU
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GT300'ün Nvidia adına G80'den sonraki en önemli adım olması bekleniyor

Gelen bilgilere göre NV40 (GeForce 6) ve G80 (GeForce 8) sonrasında Nvidia'nın en önemli hamlesi olacağı belirtilen GT300 GPU'sun dikkat çekici yeniliklerle gelecek. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil grafik işlem birimi, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere DirectX 11 desteği ile gelecek ve teknik anlamda mevcut çözümlere göre önemli farklılıkları olacak.

GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin sahip olacağı en önemli değişikliklerden biri veri paralelliği sağlayan komut tasarımında olacak. Zira mevcut tasarımlardaki SIMD (Single Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar GT300 ile birlikte yerini MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlara bırakacak.

Nvidia GT300: NV40 ve G80 sonrasındaki en radikal GPU
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GT300'ün mimari özellikleriyle GT200'e göre ciddi farklılıklar içermesi bekleniyor (Resim: GT200'ün zar görüntüsü)

Öte yandan tasarım anlayışı daha dinamik bir hale getirilen cluster yapısı ve crossbar mimarisinin daha fazla kullanılması ile birlikte GDDR5 bellek teknolojisi ve ara bellek kapasitesinin arttırılması gibi detayların GT300'ün önemli özellikleri arasında yer alacağı öte yandan DirectX 11 desteğine ek olarak GT300 ile birlikte Nvidia'nın CUDA 3.0 mimarisini duyurarak GPGPU kullanımında önemli yenilikler sağlaması bekleniyor.

GT300 GPU'sunun mevcut çözümlere kıyasla oldukça farklı bir bellek ve güç yönetim sistemine sahip olacağı da söyleniyor fakat bu konuda henüz detaylar günemde gelmiş değil. Nvidia'nın G80 sonrasındaki en büyük girişimi olması beklenen GT300 GPU'sunun mevcut bilgiler dahilinde yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor fakat henüz Nvidia tarafından açıklanmış resmi herhangi bir lansman tarihinin bulunmadığını da belirtelim.


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yonex78 10 yıl
valla onu bunu bilmem amd atinin yerine olsam su ortamda yeni gpu çıkartmam fiyat indirimine giderdim ve bi sonraki 40 nm gpu serimle n vidiaya saglam bi darbe vurardım..n vidia gibi ısıtıp ısıtıp millete kaptırmaktan iyi en azından
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gordon01 10 yıl
F/P oranı nasıl olacak acaba ? GTX 2XX ler gibi olmasa bari
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desert_rain 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin sahip olacağı en önemli değişikliklerden biri veri paralelliği sağlayan komut tasarımında olacak. Zira mevcut tasarımlardaki SIMD (Single Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar GT300 ile birlikte yerini MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlara bırakacak.



En onemli degisiklik bu. Sonuc ne olacak merak ettim. Tabi çalışma şeklinide. Neyse bekleyelim,görelim.
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max975 10 yıl
gelişmeler iyi
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Promity 10 yıl
ATİ ın taktiği bekler bekler alt model sürer Nvidia makyaj çekip cevap verir esas esas darbeyi sonradan yer rv870 3800den 4800e geçiş gibi olcak 5850artık 4870i geçerse Nvidia orta segment te ne satıcak bilemiyorum:D Saçma sapan Fanatik yorumlar geliyor. bırak sen gt300ü 9800gtx lerin yerine ne geçicek GTX295 geç gelen bir yağmurdu 40nm ye önce geçen kamçıyı vurur Muhtemeln ATİ olcak eğer salaklık yapıp ara seri çıkarmazsa. Fiyat düşürmesi en güzeli 219$4870 satılıyor artık 4gb usb bellek hediyeli.
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XivA 10 yıl
nvidia 300 e ddr5 geçecek. eee ati ne ye geçecek. adamlar teknolojiden de hızlı gitmeye başladılar.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: XivA

nvidia 300 e ddr5 geçecek. eee ati ne ye geçecek. adamlar teknolojiden de hızlı gitmeye başladılar.

Aynı bant genişliğini sağlayabildikten sonra ddr5'den sonrası hikaye olur şimdiklik misal ati ddr6 çıkıpta kullansa bile nvidia 512bit ddr5 kullanır yine daha yüksek bant genişliği elde eder ati'nin ram olarak kullanacağı şeyin teknolojiyle yakından uzaktan alakası yok üretim teknolojisi olarak az farkla öndeydi şimdi ondada bir üstünlüğü kalmadı
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deamon147 10 yıl
hahaha artık nvidiayı durduramazlar ve 8800gt ile başlattığı atağı devam ettirecek bnce zaten gtx295 atinin içine etti hiç beklenmediği kadar performans sağladı ve çok ii overclock kapasitesi var NVİDİA NVİDİA
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ali277 10 yıl
gerçekten iki firmada çok iyi işler çıkarıyorr

@deamon147

bilmem farkındamıydın ama gtx295 gelmeden önce 4870x2 liderdi şimdi gtx295

fanatikliğe gerek yok






GT300 çok iyi olacak gibi gözüküyor

ben RV870 merak ediyorum ''küçük ejder ''
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mhamadko 10 yıl
Orjinalden alıntı: deamon147

hahaha artık nvidiayı durduramazlar ve 8800gt ile başlattığı atağı devam ettirecek bnce zaten gtx295 atinin içine etti hiç beklenmediği kadar performans sağladı ve çok ii overclock kapasitesi var NVİDİA NVİDİA


nasil yani beklenmedigi kadar . 4870x2 5 ay once cikti , ondan sonra 10-15% arasi daha iyi performans olunca cokmu buyuk basari (sen dh nin testlerine bakma)


bide nvidia nasil yazildigini ogren once (NVİDİA degil , NVIDIA olcak) turk firma degilki bu
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mamad 10 yıl
Nvidia birşeyin reklamını daha piyasaya sürmeden yapıyorsa ondan pek hayır gelmez. g70 gpu'su içinde çok şey söylemişti ama nv40'ın geliştirilmişinden başka birşey değildi. Ya da gt200. Onun içinde çok şey söylenmişti, sonuç ne oldu? Yanlızca geliştirilmiş bir g80. İnşallah güzel şeyler yapar da biz de taktir ederiz.

Ekleme:

İşlemcileri de hesaba katmak gerekiyor. İşlemciler ekran kartlarından çok geride kaldı. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Bakınız: GTA4. Ekran kartları performanslarını gösteremez oldular. Corei7 de beklediğim farkı oluşturamadı. İşlemci konusunda birşeyler yapılması gerek. Yazılımsal anlamda yeni bir api belki, oyunlarda işlemcilerin ömrünü uzatabilir ama bu da geçici bir çözüm olur (dx7 gibi). Artık pc işlemcilerinin oyunlardaki performansını yükseltme vakti geldi de geçiyor.

Şimdi gt300 gpu'su piyasaya çıksa, acaba ne kadar etkili olabilecek? Çok iyi bir işlemci yok ki, performansını tam anlamıyla göstersin.
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CeFurkan 10 yıl
komut tasarimi degisecekse baya bir hizlanma gorebiliriz
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HoLY.oNE 10 yıl
gt300 gercekten yeni mimariyle 8800gt gibi olacak tahminimce
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yc#1 10 yıl
Desenize yeni bir transistör canavarı bizi bekliyor.
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Knisath 10 yıl
G80 gibi önemli performans gelişimi sağlarsa nvidia,ati'nin Hd5*** serisisi karşısında tutunabilir.
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DeeP-NesS 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Desenize yeni bir transistör canavarı bizi bekliyor.

Aynen Öyle..
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