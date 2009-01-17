Nvidia GT300: NV40 ve G80 sonrasındaki en radikal GPU

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GeForce GTX 295 modeliyle ekran kartı areanasındaki liderlik iddiasını yeniden ortaya koyan, GeForce GTX 285 modeliyle ise elinde tuttuğu tek grafik işlemcili ekran kartı liderliğini pekiştiren firmanın GT212 ve GT300 kod adlı yeni GPU'larına yönelik çalışmaları da devam ediyor. GT200b GPU'sunun 40nm üretim teknolisine adapte edilmiş versiyonu olacak GT212'nin aksine firma asıl büyük sürprizi GT300 ile yapacak.

Yaklaşık iki sene önce anons edilen G80 mimarisi ve GeFore 8 serisinden bu yana Nvidia'nın GPU mimarisinde radikal değişiklikler yapmadığı biliniyor. Belirttiğimiz gibi önümüzdeki aylarda lanse edilmesi beklenen GT212 GPU'su da muhtemelen GT200b'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni bir vayasyonu olacak. GT300'ün ise Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisini temel alan ilk çözüm olacağı ifade ediliyor.

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GT300'ün Nvidia adına G80'den sonraki en önemli adım olması bekleniyor

Gelen bilgilere göre NV40 (GeForce 6) ve G80 (GeForce 8) sonrasında Nvidia'nın en önemli hamlesi olacağı belirtilen GT300 GPU'sun dikkat çekici yeniliklerle gelecek. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil grafik işlem birimi, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere DirectX 11 desteği ile gelecek ve teknik anlamda mevcut çözümlere göre önemli farklılıkları olacak.

GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin sahip olacağı en önemli değişikliklerden biri veri paralelliği sağlayan komut tasarımında olacak. Zira mevcut tasarımlardaki SIMD (Single Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar GT300 ile birlikte yerini MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlara bırakacak.

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GT300'ün mimari özellikleriyle GT200'e göre ciddi farklılıklar içermesi bekleniyor (Resim: GT200'ün zar görüntüsü)

Öte yandan tasarım anlayışı daha dinamik bir hale getirilen cluster yapısı ve crossbar mimarisinin daha fazla kullanılması ile birlikte GDDR5 bellek teknolojisi ve ara bellek kapasitesinin arttırılması gibi detayların GT300'ün önemli özellikleri arasında yer alacağı öte yandan DirectX 11 desteğine ek olarak GT300 ile birlikte Nvidia'nın CUDA 3.0 mimarisini duyurarak GPGPU kullanımında önemli yenilikler sağlaması bekleniyor.

GT300 GPU'sunun mevcut çözümlere kıyasla oldukça farklı bir bellek ve güç yönetim sistemine sahip olacağı da söyleniyor fakat bu konuda henüz detaylar günemde gelmiş değil. Nvidia'nın G80 sonrasındaki en büyük girişimi olması beklenen GT300 GPU'sunun mevcut bilgiler dahilinde yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor fakat henüz Nvidia tarafından açıklanmış resmi herhangi bir lansman tarihinin bulunmadığını da belirtelim.