    AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB geliyor: Lansman tarihi sızdı

    AMD, RX 9070 GRE ekran kartını 12 GB'tan 16 GB'a yükseltmeye hazırlanıyor. Son olarak Çin pazarında tanıtılması beklenen yeni modelin çıkış tarihi ortaya çıktı...

    AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB geliyor: Lansman tarihi sızdı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin mayıs ayında tanıttığı Radeon RX 9070 GRE ekran kartı, kısa sürede Çin pazarının ötesine açılarak küresel satışa sunulmuştu. Şimdi ise kartın yeni bir versiyonu yolda olabilir. Sektör kaynaklarına göre AMD, RX 9070 GRE modelini 12 GB bellekli sürümünü hazırlıyor. İşte beklenen çıkış tarihi ve dahası...

    AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB geliyor

    Kaçıranlar için RX 9070 GRE, Navi 48 GPU birimi, 3.072 akış işlemcisi, 2.790 MHz'e kadar saat hızı, 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi ve 192-bit bellek veri yolu ile birlikte tanıtılmıştı. Kartın yenilenen sürümü ise, 192-bit yerine 256-bit bellek veri yolu ile geliyor. Böylece kartın bellek bant genişliği artacak ve performans tarafında daha dengeli bir yapı sunabilecek.

    Diğer donanım bileşenlerinde bir değişiklik olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Şu anki RX 9070 GRE sürümü, 48 hesaplama birimiyle 6144 çekirdeğe sahip ve 220W güç tüketimi sunuyor.

    AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB geliyor: Lansman tarihi sızdı Tam Boyutta Gör
    Hatırlatmak gerekirse RX 9070 GRE, 1440p çözünürlükte RTX 5060 Ti ve RX 9060 XT'nin üzerinde performans sergilemiş, RTX 5070'e oldukça yakın sonuçlar elde etmişti. Bu tabloya 16 GB bellekli sürümün eklenmesi, özellikle yüksek çözünürlükte VRAM sınırlamasını aşmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Çıkış tarihine gelirsek, RX 9070 GRE 16 GB'ın Eylül-Ekim döneminde tanıtılması bekleniyor. Fiyat konusunda resmi bir bilgi bulunmasa da, mevcut RX 9070 GRE'nin 4.199 RMB (585 dolar) seviyesinde konumlandığı biliniyor. Dolayısıyla yeni 16 GB modelin de aynı fiyat aralığında kalması ya da küçük bir artış göstermesi olası.

     

    RDNA 4 mimarisine dayalı RX 9000 serisinin satışları özellikle Asya pazarında yüksek talep görmeye devam ediyor. RX 9070 GRE 16 GB sürümü de bu çeşitliliğin bir parçası olacak gibi görünüyor. Firma, gelecek yıl RDNA 5 mimarisine geçiş yapmadan önce bu segmentte daha fazla model tanıtabilir.

