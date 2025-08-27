AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB geliyor: Lansman tarihi sızdı

AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB geliyor
Kaçıranlar için RX 9070 GRE, Navi 48 GPU birimi, 3.072 akış işlemcisi, 2.790 MHz'e kadar saat hızı, 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi ve 192-bit bellek veri yolu ile birlikte tanıtılmıştı. Kartın yenilenen sürümü ise, 192-bit yerine 256-bit bellek veri yolu ile geliyor. Böylece kartın bellek bant genişliği artacak ve performans tarafında daha dengeli bir yapı sunabilecek.
Diğer donanım bileşenlerinde bir değişiklik olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Şu anki RX 9070 GRE sürümü, 48 hesaplama birimiyle 6144 çekirdeğe sahip ve 220W güç tüketimi sunuyor.
Çıkış tarihine gelirsek, RX 9070 GRE 16 GB'ın Eylül-Ekim döneminde tanıtılması bekleniyor. Fiyat konusunda resmi bir bilgi bulunmasa da, mevcut RX 9070 GRE'nin 4.199 RMB (585 dolar) seviyesinde konumlandığı biliniyor. Dolayısıyla yeni 16 GB modelin de aynı fiyat aralığında kalması ya da küçük bir artış göstermesi olası.
RDNA 4 mimarisine dayalı RX 9000 serisinin satışları özellikle Asya pazarında yüksek talep görmeye devam ediyor. RX 9070 GRE 16 GB sürümü de bu çeşitliliğin bir parçası olacak gibi görünüyor. Firma, gelecek yıl RDNA 5 mimarisine geçiş yapmadan önce bu segmentte daha fazla model tanıtabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: