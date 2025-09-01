AMD RDNA 5 mimarisi sızdı: 128 çekirdekli CU ve 12.000'den fazla çekirdek

AMD RDNA 5 mimarisi sızdırıldı
Yeni yapılandırmaya göre en üst seviye RDNA 5 GPU, 96 CU ile toplamda 12.288 çekirdek sunacak. Orta segment için 40 CU ve 5.120 çekirdek, düşük segmentte 24 CU ve 3.072 çekirdek, giriş seviyesinde ise 12 CU ve 1.536 çekirdek öne çıkıyor. Bu ölçekleme ise, seriyi farklı fiyat segmentlerinde daha esnek hale getirecek.
RDNA 4 ile kıyaslandığında AMD'nin strateji değişikliğine gittiğini de söyleyelim. RDNA 4 yalnızca Navi 48 ve Navi 44 olmak üzere iki GPU kalıbıyla gelirken, RDNA 5'in RDNA 2 döneminde olduğu gibi dört farklı kalıp üzerinden şekilleneceği söyleniyor.. Bu da özellikle üst seviye modelde Nvidia’nın RTX 50 serisine karşı daha güçlü bir konumlanmayı mümkün kılabilir.
RDNA 5'in en dikkat çekici yanı ise çekirdek sayısındaki artış. Navi 31'in 6.144 çekirdekli yapısı neredeyse iki katına çıkarılmış durumda. Hatta bu, RDNA 4 Navi 48 GPU'suna göre üç katlık bir artış anlamına geliyor. Ayrıca ışın izleme ve yapay zeka destekli grafik işleme tarafında da önemli geliştirmeler var.
Uzmanlara göre RDNA 5, AMD'nin uzun süredir uzak kaldığı "ultra-enthusiast" segmentine dönüş bile yapabilir. RX 6900 XT'nin RTX 3090 ile rekabet ettiği RDNA 2 döneminden sonra Nvidia'ya karşı avantajını kaybeden AMD, RDNA 5 ile bu farkı kapatma şansı elde edebilir. Yeni GPU ailesinin 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor.
|Navi 5X
|Navi 5X
|Navi 5X
|Navi 5X
|Ürün Grubu
|Amiral Gemisi Seviyesi
|Orta Seviye
|Düşük Seviye
|Giriş Seviyesi
|Maksimum Hesaplama Birimleri
|96 CUs (12288 Cores)
|40 CUs (5120 Cores)
|24 CUs (3072 Cores)
|12 CUs (1536 Cores)
|Maksimum Bellek Veri Yolu
|512-384 bit
|384-192 bit
|256-128 bit
|128-64 bit
|Maksimum VRAM Kapasitesi
|24-32 GB
|12-24 GB
|8-16 GB
|8-16 GB
