AMD RDNA 5 mimarisi sızdı: 128 çekirdekli CU ve 12.000'den fazla çekirdek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin 2026'da duyurmayı planladığı RDNA 5 ekran kartlarına yönelik yepyeni bilgiler sızdırıldı. Chiphell forumlarında paylaşılan son rapora göre RDNA 5 mimarisi, her bir Compute Unit'te (CU) 128 çekirdek barındıracak. Bu da mevcut RDNA 4 mimarisindeki 64 çekirdekli CU tasarımına kıyasla iki kat artış anlamına geliyor.

AMD RDNA 5 mimarisi sızdırıldı

Yeni yapılandırmaya göre en üst seviye RDNA 5 GPU, 96 CU ile toplamda 12.288 çekirdek sunacak. Orta segment için 40 CU ve 5.120 çekirdek, düşük segmentte 24 CU ve 3.072 çekirdek, giriş seviyesinde ise 12 CU ve 1.536 çekirdek öne çıkıyor. Bu ölçekleme ise, seriyi farklı fiyat segmentlerinde daha esnek hale getirecek.

RDNA 4 ile kıyaslandığında AMD'nin strateji değişikliğine gittiğini de söyleyelim. RDNA 4 yalnızca Navi 48 ve Navi 44 olmak üzere iki GPU kalıbıyla gelirken, RDNA 5'in RDNA 2 döneminde olduğu gibi dört farklı kalıp üzerinden şekilleneceği söyleniyor.. Bu da özellikle üst seviye modelde Nvidia’nın RTX 50 serisine karşı daha güçlü bir konumlanmayı mümkün kılabilir.

RDNA 5'in en dikkat çekici yanı ise çekirdek sayısındaki artış. Navi 31'in 6.144 çekirdekli yapısı neredeyse iki katına çıkarılmış durumda. Hatta bu, RDNA 4 Navi 48 GPU'suna göre üç katlık bir artış anlamına geliyor. Ayrıca ışın izleme ve yapay zeka destekli grafik işleme tarafında da önemli geliştirmeler var.

AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı 5 gün önce eklendi

Uzmanlara göre RDNA 5, AMD'nin uzun süredir uzak kaldığı "ultra-enthusiast" segmentine dönüş bile yapabilir. RX 6900 XT'nin RTX 3090 ile rekabet ettiği RDNA 2 döneminden sonra Nvidia'ya karşı avantajını kaybeden AMD, RDNA 5 ile bu farkı kapatma şansı elde edebilir. Yeni GPU ailesinin 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor.

Navi 5X Navi 5X Navi 5X Navi 5X Ürün Grubu Amiral Gemisi Seviyesi Orta Seviye Düşük Seviye Giriş Seviyesi Maksimum Hesaplama Birimleri 96 CUs (12288 Cores) 40 CUs (5120 Cores) 24 CUs (3072 Cores) 12 CUs (1536 Cores) Maksimum Bellek Veri Yolu 512-384 bit 384-192 bit 256-128 bit 128-64 bit Maksimum VRAM Kapasitesi 24-32 GB 12-24 GB 8-16 GB 8-16 GB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD RDNA 5 mimarisi sızdırıldı: 128 çekirdekli CU ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: