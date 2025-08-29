Nvidia GeForce 581.15 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia GeForce 581.15 sürücüsü yayınlandı
Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 581.15 WHQL sürücüsü, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant ve Wuthering Waves için Game Ready desteği ekliyor. Ayrıca Clair Obscur: Expedition 33, Grand Theft Auto V Enhanced, Titan Quest II dahil 13 oyun DLSS overrides ile daha güncel DLSS sürümlerine ulaşabilyor.
Düzeltilen hatalara gelirsek, bazı HDMI monitörlerde yaşanan titreşim sorunu yeni sürücü ile düzeltildi. Buna ek olarak Marvel's Avengers - The Definitive Edition da yaşanan çökme sorunu, Counter-Strike 2, Adobe Premiere Pro ve Like a Dragon: Infinite Wealth da yaşanan diğer sorunlar da devam ediyor.
Nvidia 581.15 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.
Game Ready
- Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant
- Wuthering Waves
Added DLSS Overrides
- Casa Caballero
- Chained Backrooms
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dead Take
- EVE Online
- Flipscapes
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Lost Soul Aside
- Luto
- Return to Campus
- Simulakros
- Supraworld
- Titan Quest II
Sabit Oyun Hataları
- Marvel's Avengers - The Definitive Edition: Oyun başlangıçta masaüstüne çöküyor [5350712]
Genel Hatalar Düzeltildi
- Bazı monitörler HDMI üzerinden rastgele titreşim gösterebilir [5280259]
Bilinen Sorunlar
- Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]
- Adobe Premiere Pro: Donanım kodlaması kullanılarak dışa aktarma sırasında bazı sistem yapılandırmaları donabilir [5431822]
- Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]