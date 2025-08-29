Nvidia GeForce 581.15 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için en yeni Game Ready 581.15 WHQL sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant ve Wuthering Waves için optimizasyon, daha fazla oyuna DLSS desteği ekliyor. Hata düzeltmeleri ve yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

Nvidia GeForce 581.15 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 581.15 WHQL sürücüsü, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant ve Wuthering Waves için Game Ready desteği ekliyor. Ayrıca Clair Obscur: Expedition 33, Grand Theft Auto V Enhanced, Titan Quest II dahil 13 oyun DLSS overrides ile daha güncel DLSS sürümlerine ulaşabilyor.

Düzeltilen hatalara gelirsek, bazı HDMI monitörlerde yaşanan titreşim sorunu yeni sürücü ile düzeltildi. Buna ek olarak Marvel's Avengers - The Definitive Edition da yaşanan çökme sorunu, Counter-Strike 2, Adobe Premiere Pro ve Like a Dragon: Infinite Wealth da yaşanan diğer sorunlar da devam ediyor.

Nvidia’dan rekor gelir: Yapay zeka talebi çığ gibi büyüyor 16 sa. önce eklendi

Nvidia 581.15 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Game Ready

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant

Wuthering Waves

Added DLSS Overrides

Casa Caballero

Chained Backrooms

Clair Obscur: Expedition 33

Dead Take

EVE Online

Flipscapes

Grand Theft Auto V Enhanced

Lost Soul Aside

Luto

Return to Campus

Simulakros

Supraworld

Titan Quest II

Sabit Oyun Hataları

Marvel's Avengers - The Definitive Edition: Oyun başlangıçta masaüstüne çöküyor [5350712]

Genel Hatalar Düzeltildi

Bazı monitörler HDMI üzerinden rastgele titreşim gösterebilir [5280259]

Bilinen Sorunlar

Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]

Adobe Premiere Pro: Donanım kodlaması kullanılarak dışa aktarma sırasında bazı sistem yapılandırmaları donabilir [5431822]

Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce 581.15 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: