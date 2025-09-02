Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti 8GB ekran kartlarının üretiminde kesintiye gidiyor. Board Channels forumunda paylaşılan bilgilere göre, şirket Add-in-Card (AIC) ortaklarına daha az sayıda 8GB model sunacak. Bu değişiklik, GPU ve bellek paketleri üzerinden yapılacak, yani hazır kartların sayısı sınırlı olacak.

Nvidia, 8GB GPU'ların üretimini azaltıyor

Kaçıranlar için her iki model de daha çok OEM üreticileri ve hazır sistemlere yönelik olarak piyasaya çıkmıştı. Ancak talebin beklenenden düşük kalması nedeniyle NVIDIA'nın üretim hattını farklı modellere kaydırdığı belirtiliyor. Buna göre RTX 5060 için üretim yüzde 30, RTX 5060 Ti 8GB için ise yüzde 15 oranında azaltılacak.

Aslına bakacak olursak, bu kararın küresel pazarda büyük bir etki yaratması beklenmiyor. Keza kartların halihazırda ciddi bir stok tabanı bulunuyor. Ayrıca raporda, kısıntıların yalnızca masaüstü kartlarını mı yoksa dizüstü sevkiyatlarını da kapsayıp kapsamadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak güncel satışlarda dizüstü sevkiyatlarının baskın olduğunu söyleyelim.

RTX5080'li dizüstü almaya değer mi? Denedik, kanıtladık! 4 gün önce eklendi

Hatırlayanlar olacaktır, NVIDIA, 8GB bellekli modelleri lansmanda özellikle öne çıkarmamıştı. Bu nedenle düşük bellek kapasitesine yönelik eleştirilerin etkisi satışlara da yansımaya başladı. Zira aynı segmentte AMD ve Intel'in Arc B serisi gibi rakip kartlar, benzer fiyat aralığında daha yüksek bellek seçenekleri sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

RTX 5060 serisinde sürpriz karar: 8GB GPU'ların üretimi azalıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: