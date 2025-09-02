Giriş
    RTX 5060 serisinde sürpriz karar: 8GB GPU'ların üretimi azalıyor

    NVIDIA, RTX 5060 ve 5060 Ti 8GB modellerinde arzı düşürme kararı aldı. RTX 5060'ın üretimi yüzde 30, RTX 5060 Ti 8GB'ın ise yüzde 15 azaltılacak. İşte detaylar...

    RTX 5060 serisinde sürpriz karar: 8GB GPU'ların üretimi azalıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti 8GB ekran kartlarının üretiminde kesintiye gidiyor. Board Channels forumunda paylaşılan bilgilere göre, şirket Add-in-Card (AIC) ortaklarına daha az sayıda 8GB model sunacak. Bu değişiklik, GPU ve bellek paketleri üzerinden yapılacak, yani hazır kartların sayısı sınırlı olacak.

    Nvidia, 8GB GPU'ların üretimini azaltıyor

    Kaçıranlar için her iki model de daha çok OEM üreticileri ve hazır sistemlere yönelik olarak piyasaya çıkmıştı. Ancak talebin beklenenden düşük kalması nedeniyle NVIDIA'nın üretim hattını farklı modellere kaydırdığı belirtiliyor. Buna göre RTX 5060 için üretim yüzde 30, RTX 5060 Ti 8GB için ise yüzde 15 oranında azaltılacak.

    Aslına bakacak olursak, bu kararın küresel pazarda büyük bir etki yaratması beklenmiyor. Keza kartların halihazırda ciddi bir stok tabanı bulunuyor. Ayrıca raporda, kısıntıların yalnızca masaüstü kartlarını mı yoksa dizüstü sevkiyatlarını da kapsayıp kapsamadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak güncel satışlarda dizüstü sevkiyatlarının baskın olduğunu söyleyelim.

    Hatırlayanlar olacaktır, NVIDIA, 8GB bellekli modelleri lansmanda özellikle öne çıkarmamıştı. Bu nedenle düşük bellek kapasitesine yönelik eleştirilerin etkisi satışlara da yansımaya başladı. Zira aynı segmentte AMD ve Intel'in Arc B serisi gibi rakip kartlar, benzer fiyat aralığında daha yüksek bellek seçenekleri sunuyor.

