En güçlü AI GPU'su: Nvidia, Blackwell Ultra GB300'ü duyurdu

Tam Boyutta Gör Nvidia, Hot Chips 2025 etkinliğinde yapay zekâ odaklı en güçlü GPU'su olan Blackwell Ultra GB300'ün detaylı ayrıntılarını açıkladı. Blackwell serisinin geliştirilmiş versiyonu olarak sahneye çıkan yeni GPU, şirketin veri merkezi stratejisinde önemli bir konuma sahip. İşte çift kalıp tasarım, 208 milyar transistör ve dahasıyla Blackwell Ultra GB300.

Blackwell Ultra GB300, yukarıda da belirttiğimiz gibi çift kalıp (dual-die) tasarımıyla geliyor ve NV-HBI yüksek bant genişlikli ara bağlantı teknolojisi sayesinde iki ayrı GPU tek bir çip gibi çalışıyor. 208 milyar transistör barındıran bu tasarım, TSMC'nin N4P üretim süreciyle üretiliyor. Kıyaslamak adına AMD Instinct MI355X'in 185 milyar transistörlük kapasitesiye sahip olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında GB300, toplamda 160 SM birimi ve 20.480 CUDA çekirdeği içeriyor. Ayrıca 5. nesil Tensor Core mimarisiyle geliyor. FP8, FP6 ve NVFP4 gibi yeni hesaplama biçimlerini destekleyen bu çekirdekler, 256KB Tensor Memory (TMEM) ile entegre çalışıyor. Bellek tarafında ise önemli bir artış söz konusu.

Tam Boyutta Gör GB300, 288GB'a kadar HBM3E belleği destekliyor. 8192-bit bellek arayüzüyle 8 TB/sn bant genişliği sunan bu sistem, önceki GB200'e kıyasla yüzde 50 daha fazla bellek kapasitesi sağlıyor. Nvidia, bu sayede trilyonlarca parametreye sahip büyük AI modellerinin tam bellekte çalıştırılabileceğini, uzun bağlam pencerelerinin desteklenebileceğini ve daha verimli eğitim süreçleri sunulabileceğini belirtti.

Bu arada Nvidia, GB300'ü temel alan NVL72 raf ölçekli çözümü de tanıttı. 36 Grace Blackwell Superchip ile yapılandırılan bu sistem, 1.1 exaFLOPS FP4 işlem gücü sunuyor. Hopper tabanlı çözümlere göre 50 kat daha yüksek AI üretim kapasitesi, 5 kat daha iyi enerji verimliliği ve 10 kat daha düşük gecikme vaat ediyor.

Bunun yanında HGX B300 ve DGX B300 sistemleri de duyuruldu. Standart 8 GPU’lu konfigürasyonlarla gelen bu çözümler, esnek AI altyapı kurulumlarına imkân tanırken CUDA ve NVLink ekosistemiyle tam uyumluluk sunuyor. Sonuç olarak, Blackwell Ultra GB300 Nvidia'nın AI GPU yol haritasında Rubin ve Rubin Ultra öncesinde önemli bir basamak olacak..

