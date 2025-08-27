En güçlü AI GPU'su: Nvidia, Blackwell Ultra GB300'ü duyurdu

Nvidia, Blackwell Ultra GB300'ün detaylarını açıkladı
Blackwell Ultra GB300, yukarıda da belirttiğimiz gibi çift kalıp (dual-die) tasarımıyla geliyor ve NV-HBI yüksek bant genişlikli ara bağlantı teknolojisi sayesinde iki ayrı GPU tek bir çip gibi çalışıyor. 208 milyar transistör barındıran bu tasarım, TSMC'nin N4P üretim süreciyle üretiliyor. Kıyaslamak adına AMD Instinct MI355X'in 185 milyar transistörlük kapasitesiye sahip olduğunu söyleyelim.
Bu arada Nvidia, GB300'ü temel alan NVL72 raf ölçekli çözümü de tanıttı. 36 Grace Blackwell Superchip ile yapılandırılan bu sistem, 1.1 exaFLOPS FP4 işlem gücü sunuyor. Hopper tabanlı çözümlere göre 50 kat daha yüksek AI üretim kapasitesi, 5 kat daha iyi enerji verimliliği ve 10 kat daha düşük gecikme vaat ediyor.
Bunun yanında HGX B300 ve DGX B300 sistemleri de duyuruldu. Standart 8 GPU'lu konfigürasyonlarla gelen bu çözümler, esnek AI altyapı kurulumlarına imkân tanırken CUDA ve NVLink ekosistemiyle tam uyumluluk sunuyor. Sonuç olarak, Blackwell Ultra GB300 Nvidia'nın AI GPU yol haritasında Rubin ve Rubin Ultra öncesinde önemli bir basamak olacak.