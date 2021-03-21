DRAM fiyatları %20 artabilir

Stoklarda uygun fiyattan ekran kartı bulmak bir hayli zor. Diğer taraftan AMD’nin Ryzen işlemcilerinde benzer bir tablo izleniyor. Rapora göre stok sıkıntısı listesi genişleyecek.

RAM fiyatlarında artış yolda

TrendForce’un son raporuna göre içerisinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde hali hazırda %3-8 artan DRAM fiyatlarının pazara yansıması %13-18 seviyesinde olacak. Sunucu odaklı çözümlerde fiyat artışının %20 düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, bu oran ekran kartı DRAM’inde %10-15 sularında tahmin ediliyor.

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Zaten astronomik rakamlardan satılan ekran kartları görünüşe göre VRAM tarafındaki yükselişle bir basamak daha yukarıya çıkacak. Son olarak son kullanıcı odaklı DDR3 DRAM fiyatlarının %20’ye kadar ve DDR4 yongalarınınsa %18'e kadar tırmanmasının beklenildiğini ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/279938/trendforce-consumer-dram-pricing-to-increase-20-in-2q2021-due-to-increased-demand

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