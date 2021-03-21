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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DRAM fiyatları %20 artabilir

    Ekran kartı ve işlemci stok sıkıntısının devam ettiği şu günlerde bir kötü haber de DRAM pazarından geldi. Yayınlanan rapora göre RAM fiyatları da yakında artacak.
    21 Mart 2021, 21:30 (1 sa.)
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    5
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    DRAM fiyatları %20 artabilir

    Stoklarda uygun fiyattan ekran kartı bulmak bir hayli zor. Diğer taraftan AMD’nin Ryzen işlemcilerinde benzer bir tablo izleniyor. Rapora göre stok sıkıntısı listesi genişleyecek.

    RAM fiyatlarında artış yolda

    TrendForce’un son raporuna göre içerisinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde hali hazırda %3-8 artan DRAM fiyatlarının pazara yansıması %13-18 seviyesinde olacak. Sunucu odaklı çözümlerde fiyat artışının %20 düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, bu oran ekran kartı DRAM’inde %10-15 sularında tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı"

    Zaten astronomik rakamlardan satılan ekran kartları görünüşe göre VRAM tarafındaki yükselişle bir basamak daha yukarıya çıkacak. Son olarak son kullanıcı odaklı DDR3 DRAM fiyatlarının %20’ye kadar ve DDR4 yongalarınınsa %18'e kadar tırmanmasının beklenildiğini ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/279938/trendforce-consumer-dram-pricing-to-increase-20-in-2q2021-due-to-increased-demand
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    kartal172 9 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 19 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 22 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 1 gün önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 1 gün önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    java (Kaya Kaya) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    An itibariyle USD/TRY %15 arttı zaten... Bir de dışarıdan artışla bizde artış %50 olur artık...
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    steveee (Enu GNT) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    abi o zaman madencilere patates gibi çuval çuval kart satmayın!
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    %20'lik artış problem değil de, umarım Türkiye'de bu durum %200 olarak karşımıza çıkmaz :)
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    Quard (Ahmet G) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz muydu da zam gelecek.Bahaneye bak,stoklarda ekran kartı yokmuş da falan da filan da.İnsanlar eve kapandı donanım/dizüstü fiyatları uçtu.Türkiyede bu oran daha da artmasa bari.
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    The KsM (Uğurcan Kesman) 52 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Avrupa amerikalılara büyük şok, biz alışkınız zaten.
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