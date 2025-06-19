Nvidia durmuyor: Şimdi de Çin'e özel RTX 5090DD geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Çin'de yasaklanan GeForce RTX 5090D modelinin ardından ambargoya uygun yeni bir versiyonla geri dönüyor. Asya pazarından gelen yeni bir sızıntıda, GeForce RTX 5090DD isimli yeni bir model keşfedildi. "Double-D" takısıyla gelen ekran kartı, RTX 5090D'nin kırpılmış hali olacak.

Çin'e özel RTX 5090DD geliyor

Güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre RTX 5090DD, GB202-240 GPU ile donatılacak ve 24GB GDDR7 384-bit bellek ile piyasaya sürülecek. Şu an için yeni kartın PG145 kart tasarımı üzerinde şekilleneceği ve SKU 40 versiyonu altında yer alacağı belirtiliyor. Bu tasarımın daha önce RTX 5090D ve RTX 4090D kartlarında da kullanıldığını hatırlatalım. Ancak burada önemli bir ayrıntı var.

PG145, genellikle üretici iş ortakları için özel tasarımlar anlamına geliyor. Bu da kartın yalnızca Çinli üreticiler (Colorful, Palit vb.) üzerinden satılacağı anlamına geliyor. Kopite7kimi ve MEGAsizeGPU'ya göre RTX 5090DD'nin özellikleri şu şekilde olacak:

GPU: GB202-240

Bellek: 24GB GDDR7, 384-bit, 28Gbps

TGP: 575W

Kod: PG145 SKU 40

Henüz Nvidia cephesinden resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, bu kartın RTX 5090D'nin daha düşük performanslı bir versiyonu olduğu açık. Daha önce 5090D için 32GB GDDR7 belleğin kullanıldığı hatırlanacak olursa, 24GB seviyesine indirilen yeni kart, özellikle yapay zekâ hesaplamaları için bilinçli olarak kısıtlanmış gibi görünüyor.

Bu arada, kartın adlandırma politikası da eleştirilere neden olabilir. RTX 5090DD adının, performans olarak 5090'a yakın olmayan bir karta verilmesi ilginç olacak. Zira ilk 5090D modeli bile, RTX 5090 ile neredeyse aynı performansı sunuyordu.

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Aslına bakacak olursak, yeni gelişmeyle birlikte Nvidia, ambargo şartlarını karşılayarak Çin pazarında yeniden ivme kazanabilir. Keza AMD'nin RX 9070 GRE ve Huawei'nin Ascend 920 hızlandırıcılarıyla pazardaki rekabetin daha artacağı öngörülüyor.

Model GPU CUDA Çekirdeği Bellek TGP RTX 5090DD GB202-240 21.760 24GB GDDR7 384-bit 575W RTX 5090D GB202-250 21.760 32GB GDDR7 512-bit 575W RTX 5090D GB202-450 24.576 32GB GDDR7 512-bit 600W

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Nvidia durmuyor: Şimdi de Çin'e özel RTX 5090DD geliyor!

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