Nvidia durmuyor: Şimdi de Çin'e özel RTX 5090DD geliyor

Çin'e özel RTX 5090DD geliyor
Güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre RTX 5090DD, GB202-240 GPU ile donatılacak ve 24GB GDDR7 384-bit bellek ile piyasaya sürülecek. Şu an için yeni kartın PG145 kart tasarımı üzerinde şekilleneceği ve SKU 40 versiyonu altında yer alacağı belirtiliyor. Bu tasarımın daha önce RTX 5090D ve RTX 4090D kartlarında da kullanıldığını hatırlatalım. Ancak burada önemli bir ayrıntı var.
PG145, genellikle üretici iş ortakları için özel tasarımlar anlamına geliyor. Bu da kartın yalnızca Çinli üreticiler (Colorful, Palit vb.) üzerinden satılacağı anlamına geliyor. Kopite7kimi ve MEGAsizeGPU'ya göre RTX 5090DD'nin özellikleri şu şekilde olacak:
- GPU: GB202-240
- Bellek: 24GB GDDR7, 384-bit, 28Gbps
- TGP: 575W
- Kod: PG145 SKU 40
Henüz Nvidia cephesinden resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, bu kartın RTX 5090D'nin daha düşük performanslı bir versiyonu olduğu açık. Daha önce 5090D için 32GB GDDR7 belleğin kullanıldığı hatırlanacak olursa, 24GB seviyesine indirilen yeni kart, özellikle yapay zekâ hesaplamaları için bilinçli olarak kısıtlanmış gibi görünüyor.
Bu arada, kartın adlandırma politikası da eleştirilere neden olabilir. RTX 5090DD adının, performans olarak 5090'a yakın olmayan bir karta verilmesi ilginç olacak. Zira ilk 5090D modeli bile, RTX 5090 ile neredeyse aynı performansı sunuyordu.
Aslına bakacak olursak, yeni gelişmeyle birlikte Nvidia, ambargo şartlarını karşılayarak Çin pazarında yeniden ivme kazanabilir. Keza AMD'nin RX 9070 GRE ve Huawei'nin Ascend 920 hızlandırıcılarıyla pazardaki rekabetin daha artacağı öngörülüyor.
|Model
|GPU
|CUDA Çekirdeği
|Bellek
|TGP
|RTX 5090DD
|GB202-240
|21.760
|24GB GDDR7 384-bit
|575W
|RTX 5090D
|GB202-250
|21.760
|32GB GDDR7 512-bit
|575W
|RTX 5090D
|GB202-450
|24.576
|32GB GDDR7 512-bit
|600W