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    Nvidia, nükleer enerji işine girerek Bill Gates’in girişimine destek verdi

    Teknoloji devi Nvidia, Bill Gates’in nükleer enerji şirketi TerraPower’a yatırım yaparak veri merkezleri için yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümlerine destek verdi.

    Nvidia, Bill Gates’in nükleer enerji girişimine destek verdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çağında veri merkezlerinin enerji ihtiyacı katlanarak artarken, teknoloji devleri çözümü nükleer enerjide buluyor. Nvidia, kurucusu Bill Gates olan TerraPower adlı nükleer enerji girişimine yatırım yaparak bu alana resmen adım attı. Nvidia'nın girişim sermayesi kolu NVentures aracılığıyla destek verdiği yeni finansman turunda, Güney Koreli HD Hyundai de yer aldı. Toplamda 650 milyon dolarlık yatırım, veri merkezleri için küçük modüler reaktör (SMR) geliştirme çalışmalarına aktarılacak.

    Nvidia nükleere adım attı

    2006 yılında kurulan TerraPower, nükleer enerjiyi daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin şu anda Wyoming'de geliştirdiği 345 megawatt kapasiteli Natrium reaktörü, sıvı sodyumla soğutuluyor ve fazla ısıyı eritilmiş tuzda depolayarak toplamda 1 gigawatta kadar enerji üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak Natrium’un nükleer kısımlarının inşasına henüz başlanmadı çünkü Nükleer Düzenleme Komisyonu’ndan (NRC) gerekli onayların alınması gerekiyor ki, bu da 2026’yı bulabilir. Üretime geçiş ise 2030 yılı olarak planlanıyor.

    Öte yandan Nvidia’nın bu adımı, sektördeki ilk örnek değil. Oracle, yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlamak için üç SMR reaktörü kurmak üzere lisans aldı. Microsoft ise tarihteki en bilinen nükleer santrallerden biri olan Three Mile Island reaktörünü yeniden devreye almayı planlıyor. Google, nükleer girişim Kairos ile yedi SMR reaktör için anlaşma imzalarken, Amazon da üç farklı enerji şirketine yatırım yapıyor; bunlardan ikisi doğrudan nükleer enerjiyle çalışıyor. Meta ise geçtiğimiz haftalarda 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı.

    Yeni nesil reaktörler

    Nvidia, Bill Gates’in nükleer enerji girişimine destek verdi Tam Boyutta Gör
    Kairos’un Hermes adlı deneme reaktörü şu anda Tennessee'de inşa ediliyor. Bu sistem 35 megawatt ısı üretebilecek kapasitede ancak elektrik üretmeyecek. Amaç, uygun fiyatlı temiz ısı üretimini göstermek için erimiş florür tuzu soğutuculu TRISO adlı çakıl yatağı yakıt tasarımını test etmek. Bir başka dikkat çekici girişim ise nükleer enerji sektörünün köklü oyuncusu Westinghouse’dan geliyor. Şirketin geliştirdiği eVinci mikro reaktörü, bir tıra sığacak kadar küçük. 8 yıl boyunca su ve yakıt ikmali olmadan 7/24 çalışabiliyor.

    Tüm bu yatırımların arkasındaki itici güç, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan enerji ihtiyacı. AMD’nin son açıklamasına göre, “zettascale” seviyesinde bir süper bilgisayar yarım gigawatt enerji gerektiriyor. Bu, yaklaşık 375 bin hanenin toplam elektrik tüketimine eşdeğer. Bu nedenle teknoloji devleri, enerji tedariğinde dışa bağımlı kalmamak için kendi nükleer altyapılarını kurma yarışına girmiş durumda.

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