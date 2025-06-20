Nvidia, nükleer enerji işine girerek Bill Gates’in girişimine destek verdi

Nvidia nükleere adım attı
2006 yılında kurulan TerraPower, nükleer enerjiyi daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin şu anda Wyoming'de geliştirdiği 345 megawatt kapasiteli Natrium reaktörü, sıvı sodyumla soğutuluyor ve fazla ısıyı eritilmiş tuzda depolayarak toplamda 1 gigawatta kadar enerji üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak Natrium’un nükleer kısımlarının inşasına henüz başlanmadı çünkü Nükleer Düzenleme Komisyonu’ndan (NRC) gerekli onayların alınması gerekiyor ki, bu da 2026’yı bulabilir. Üretime geçiş ise 2030 yılı olarak planlanıyor.
Öte yandan Nvidia’nın bu adımı, sektördeki ilk örnek değil. Oracle, yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlamak için üç SMR reaktörü kurmak üzere lisans aldı. Microsoft ise tarihteki en bilinen nükleer santrallerden biri olan Three Mile Island reaktörünü yeniden devreye almayı planlıyor. Google, nükleer girişim Kairos ile yedi SMR reaktör için anlaşma imzalarken, Amazon da üç farklı enerji şirketine yatırım yapıyor; bunlardan ikisi doğrudan nükleer enerjiyle çalışıyor. Meta ise geçtiğimiz haftalarda 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı.
Yeni nesil reaktörler
Tüm bu yatırımların arkasındaki itici güç, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan enerji ihtiyacı. AMD’nin son açıklamasına göre, “zettascale” seviyesinde bir süper bilgisayar yarım gigawatt enerji gerektiriyor. Bu, yaklaşık 375 bin hanenin toplam elektrik tüketimine eşdeğer. Bu nedenle teknoloji devleri, enerji tedariğinde dışa bağımlı kalmamak için kendi nükleer altyapılarını kurma yarışına girmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: