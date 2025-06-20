AMD UDNA mimarisi HDMI 2.2 ile geliyor: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil GPU mimarisi olan UDNA, GFX13 kod adıyla geliştirilmeye devam ederken, seriye eklenecek ekran teknolojileri netleşmeye başladı. Sızdırılan yeni bilgilere göre UDNA tabanlı Radeon ekran kartları, HDMI 2.2 standardına geçiş yapacak. Bu sayede 64 Gbps ve 80 Gbps bant genişliği hedefleniyor.

AMD UDNA mimarisi HDMI 2.2 ile geliyor

Kaçıranlar için HDMI 2.1b standardı, RDNA 4 mimarisindeki mevcut GPU'larda maksimum 48 Gbps aktarım hızı sunuyordu. HDMI 2.2 ise bunu iki katına çıkararak teoride 96 Gbps'ye kadar ulaşıyor. Kepler_L2 tarafından paylaşılan bilgilere göre, GFX13 ile birlikte gelen UDNA tabanlı ekran kartları doğrudan bu yeni standartla uyumlu olacak.

Ayrıca yeni HDMI 2.2 standardı, 4K 480Hz, 5K 240Hz, 8K 240Hz, hatta 12K 120Hz gibi çözünürlük ve yenileme hızı kombinasyonlarını mümkün kılıyor. Üstelik bunun 10-bit ve 12-bit renk desteğiyle 4:4:4 sıkıştırmasız formatlara da kapı araladığını söyleyelim.

Bu arada, henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da GFX13 mimarisine sahip Radeon GPU’ların 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar RDNA 4 mimarili RX 9000 serisi devam edecek ve Computex döneminde RX 9060 XT gibi yeni modellerle karşılaşabiliriz.

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Son olarak UDNA mimarisi, yalnızca ayrık GPU'lar değil, aynı zamanda CPU'lar için de hedeflenen birleşik bir grafik çözümü olacak, TSMC’nin N3E üretim süreciyle geliştirilen Zen 6 CPU'ların ise çoğunlukla RDNA 3.5 tabanlı iGPU’lar taşıyacağı belirtiliyor. Dolayısıyla UDNA, ilk etapta daha üst düzey masaüstü ve mobil GPU pazarını hedefleyecek.

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