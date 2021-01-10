Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı

Stok sıkıntısı halen devam eden RTX 3000 kartların ardından donanımseverler mobil seçenekleri beklemeye koyuldu. Firma önümüzdeki günlerde modellerini detaylandırabilir.
Mobil Ampere çözümleri geliyor
Nvidia’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre mobil kartlar yolda. Dizüstü görsellerinden anlaşılan bu detaya ek olarak RTX 3000 Founders Edition kartların yan yüzeyine benzer karelerin de sıkıştırılması merakla beklediğimiz RTX 3060 12 GB için acaba dedirtti.İlginizi Çekebilir Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı
Ek olarak kısa videoda yer alan bir GPU görseli Nvidia tarafından ReSize BAR desteğinin mobil kanata da sunulacağını doğrulaması olarak kabul ediliyor.
Bunun yanı sıra People Can Fly tarafından geliştirilen Outriders’ın bir görselinin de bulunması yaklaşan yapımın Nvidia’ya özel teknolojilerle desteklenebileceğini düşündürüyor.
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25 Şubat’ta yayınlanacak ücretsiz demonun ardından oyun 1 Nisan’da çıkış yapacak. Son olarak Nvidia’nın çevrimiçi etkinliğini 12 Ocak’ta düzenleyeceğini belirtelim.
https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-it-will-showcase-geforce-rtx-30-mobile-gpus-on-january-12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.