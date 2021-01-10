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    Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı

    GPU devi Twitter üzerinden paylaştığı içerikle önümüzdeki günlerde düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikten beklememiz gerekenlere dair birkaç ipucu verdi. Görünüşe göre mobil Ampere’ler yolda.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Stok sıkıntısı halen devam eden RTX 3000 kartların ardından donanımseverler mobil seçenekleri beklemeye koyuldu. Firma önümüzdeki günlerde modellerini detaylandırabilir.

    Mobil Ampere çözümleri geliyor

    Nvidia’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre mobil kartlar yolda. Dizüstü görsellerinden anlaşılan bu detaya ek olarak RTX 3000 Founders Edition kartların yan yüzeyine benzer karelerin de sıkıştırılması merakla beklediğimiz RTX 3060 12 GB için acaba dedirtti.

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    Ek olarak kısa videoda yer alan bir GPU görseli Nvidia tarafından ReSize BAR desteğinin mobil kanata da sunulacağını doğrulaması olarak kabul ediliyor.

    Bunun yanı sıra People Can Fly tarafından geliştirilen Outriders’ın bir görselinin de bulunması yaklaşan yapımın Nvidia’ya özel teknolojilerle desteklenebileceğini düşündürüyor.

    Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor"

    25 Şubat’ta yayınlanacak ücretsiz demonun ardından oyun 1 Nisan’da çıkış yapacak. Son olarak Nvidia’nın çevrimiçi etkinliğini 12 Ocak’ta düzenleyeceğini belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-it-will-showcase-geforce-rtx-30-mobile-gpus-on-january-12 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NvdiaAmd (Team Coco) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    DonanımHaber canlı yayın yapacak mı etkinlik için?
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