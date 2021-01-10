Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı

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Stok sıkıntısı halen devam eden RTX 3000 kartların ardından donanımseverler mobil seçenekleri beklemeye koyuldu. Firma önümüzdeki günlerde modellerini detaylandırabilir.

Mobil Ampere çözümleri geliyor

Nvidia’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre mobil kartlar yolda. Dizüstü görsellerinden anlaşılan bu detaya ek olarak RTX 3000 Founders Edition kartların yan yüzeyine benzer karelerin de sıkıştırılması merakla beklediğimiz RTX 3060 12 GB için acaba dedirtti.

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Ek olarak kısa videoda yer alan bir GPU görseli Nvidia tarafından ReSize BAR desteğinin mobil kanata da sunulacağını doğrulaması olarak kabul ediliyor.

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Bunun yanı sıra People Can Fly tarafından geliştirilen Outriders’ın bir görselinin de bulunması yaklaşan yapımın Nvidia’ya özel teknolojilerle desteklenebileceğini düşündürüyor.

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25 Şubat’ta yayınlanacak ücretsiz demonun ardından oyun 1 Nisan’da çıkış yapacak. Son olarak Nvidia’nın çevrimiçi etkinliğini 12 Ocak’ta düzenleyeceğini belirtelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-it-will-showcase-geforce-rtx-30-mobile-gpus-on-january-12

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