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Nvidia, nForce yonga setleri için WHQL sertifikalı Windows 7 sürücülerini yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, nForce yonga setleri için WHQL sertifikalı Windows 7 sürücülerini yayımladı
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Phenom II işlemcileriyle AMD'nin pazar payını arttırmasına paralel olarak hazırladığı yonga setlerine olan talebin de arttığı belirtilen Nvidia, GeForce serisi ekran kartlarından sonra, nForce serisi yonga seti ailesi için de Windows 7 destekli WHQL sürücülerini duyurdu.

Hem AMD hem de Intel destekli çipsetler için hazırlanan yeni sürücülerle destek verilen çözümler arasında, nForce 790i Ultra SLI, 790i SLI, 780i SLI, 750i SLI, 740a SLI, 710a SLI, 680i SLI, 680i LT SLI, 680a SLI, 650i SLI, 650i Ultra, 590 SLI AMD, 570 SLI AMD, 570 Ultra AMD, 550 ve nForce 980a, 780a, 760i SLI, 750a, 740i SLI, 730i, 730a, 720i, 720a, 630i,630i ile 610i'nin yer aldığı açıklandı.

15.35 ve 15.37 sürüm numaralı yeni nForce sürücülerini indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

- nForce 15.35 WHQL (Windows 7 32bit)
- nForce 15.35 WHQL (Windows 7 64bit)
- nForce 15.37 WHQL (Windows 7 32bit)
- nForce 15.37 WHQL (Windows 7 64bit)


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sertacaygun 10 yıl
Bu Windows 7 şahane olacak. Bir de 512MB'lık sistem tüketimi olsa, daha iyi olacak. İnsanın gönlü en azla en iyisini yapabilecek olanı arıyor...
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VenomS 10 yıl
aynı driveri Vista X64 içinde istiyorum 7 final sürümü çıkınca bir önemi kalmayacak ama olsun şimdilik Vista X64 ile yola devam
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