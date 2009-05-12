Nvidia, nForce yonga setleri için WHQL sertifikalı Windows 7 sürücülerini yayımladı

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Phenom II işlemcileriyle AMD'nin pazar payını arttırmasına paralel olarak hazırladığı yonga setlerine olan talebin de arttığı belirtilen Nvidia, GeForce serisi ekran kartlarından sonra, nForce serisi yonga seti ailesi için de Windows 7 destekli WHQL sürücülerini duyurdu.

Hem AMD hem de Intel destekli çipsetler için hazırlanan yeni sürücülerle destek verilen çözümler arasında, nForce 790i Ultra SLI, 790i SLI, 780i SLI, 750i SLI, 740a SLI, 710a SLI, 680i SLI, 680i LT SLI, 680a SLI, 650i SLI, 650i Ultra, 590 SLI AMD, 570 SLI AMD, 570 Ultra AMD, 550 ve nForce 980a, 780a, 760i SLI, 750a, 740i SLI, 730i, 730a, 720i, 720a, 630i,630i ile 610i'nin yer aldığı açıklandı.

15.35 ve 15.37 sürüm numaralı yeni nForce sürücülerini indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

- nForce 15.35 WHQL (Windows 7 32bit)

- nForce 15.35 WHQL (Windows 7 64bit)

- nForce 15.37 WHQL (Windows 7 32bit)

- nForce 15.37 WHQL (Windows 7 64bit)

