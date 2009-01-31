Nvidia, PhysX 9.09.0121 yazılımını kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin Catalyst 9.1 yayımlamasından sonra Nvidia da sürücülerinde güncellemeye giderek 9.09.0121 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. Daha önce kullanıma sunulan PhysX 9.09.0010 yazılımında tespit edilen, dili İngilizce olmayan işletim sistemlerindeki kurulum sorunlarının düzeltildiği yeni versiyonun çoklu GPU kurulumlarında gözlemlenen PhysX SDK sorunlarını çözdüğü de belirtiliyor.
GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinin PhysX destekli oyunlardaki performansı arttırdığı da belirtilen yazılım bazı sistemlerde Mirrors Edge ile yaşanan çakılmalara da çözüm getiriyor. GeForce 8 ve üstü ekran kartlarıyla kullanılabilen PhysX 9.09.0121'i buradan indirilebilirsiniz.
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İlk Ders
Physx Nedir
(devamı gelecek)
pcnet.com.tr/...
Bilgisayar oyunlarını, bilişim teknolojisini canlı tutan, gelişimini hızlandıran en önemli itici güçler arasında saymak gerekir. Oyun endüstrisinin gelişmesini saylayan ve bilgisayar oyunların yediden yetmişe sevilmesini sağlayan unsur ise günümüzde oyunlarda yakalanan gerçekçiliktir. Detaylı, akıcı grafikler, oyuncu ve sanal dünya arasındaki kesintisiz etkileşim bilgisayar oyunlarını her gecen yıl yaşam gerçekçiliğine daha da yaklaştırıyor. Oyundaki karakterler, karakterleri çevreleyen öğeler ve araçlarla, bilgisayar başındaki kullanıcının kesintisiz etkileşimi bilgisayar oyunlarının bu denli keyifli olmasını sağlıyor. Bilgisayar başındaki oyuncuyu sanal gerçeklik içinde yaşar hale getiren oyun keyfi, sadece merkezi işlemcinin tek başına altından kalkabileceğinden çok fazla veri işlem gücü gerektiriyor.
Günümüze gelene kadar bilgisayarlardaki hesaplama gücü eksikliği ve platformlardaki veri darboğazlarında kaynaklanan sıkıntılar oyunlardaki etkileşimi olumsuz etkiliyordu. Darboğazların aşılması için bazı hesaplamalardan, başka bir ifadeyle oyunda gerçekçiliğe hizmet eden gerekli detaylardan vazgeçilerek akıcı ve kesintisiz etkileşim sağlanmaya çalışıyordu. Doğada rastlandığı halde oyunda çığ ve heyelan sahnelerinde sıkça rastlanmaz. Yuvarlanan kayaların, devrilen ağaçların birbirleriyle olan etkileşimi çok miktarda fizik hesaplaması gerektirdiğinden kolaycı çözümler tercih ediliyordu. Oyun akışında takılmalar yapacağından fizik hesaplama yükü yüksek bu sahneler ya kullanılmıyor ya da gerçek hayat dinamiklerinden uzak yapay görüntüler monitörlere ulaşıyordu. Bilgisayar oyun karakterin giydiği elbiselerin ne derece doğal durduğu başka bir tartışma konusudur. Gerçek yaşamda olduğu gibi oyun karakterin vücudunun aldığı biçime göre giysilerinin doğru yerlerden kırışması, katlanası veya dalgalanması gerekirken çoğunlukla durum farklıdır. Karaktere kartondan bir elbise giydirilmiş gibi büyük bloklar haline hareket eden veya hiç kıpırdamayan grafiklerle karşılaşırız. Oyunlardaki akarsuların veya su birikintilerinin gerçek hayattaki dinamiklerden genellikle etkilenmediğini gözlemlemiş olabilirsiniz. Eski oyunların suları ilginç biçimde rüzgarlardan, akışı yönü üzerindeki objelerin etkilerinden, akarsu yatağının eğiminden ve biçiminden habersiz biçimde akmaktaydı. Yeni geliştirilen fizik teknolojileri oyun keyfini azaltan bu durumu engellemeyi hedefliyor.
NVIDIA PhysX teknolojisinin sektörde kabul görmesi ve yaygınlaştırmasıyla oyun dünyasında köprünün altından çok su akacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Gerçek zamanlı fizik işlemleri sayesinde oyunlarda sular akması gerektiği, ağaçlar, bitkiler rüzgârda savrulması gerektiği gibi doğal biçimde savrulabiliyor. Oyunlarda oldukça güçlü bir roket patlamasıyla vurulan duvarlar eskiden olduğu gibi gerçekçi biçimde parçalanmadan efsunluymuş gibi sağlam kalmayacak. Gerçek zamanlı yoğun fizik işlem gerektiren yeni nesil oyunlar için modern CPU'ların tek başına yeterli olmadığı uzun yıllardan beri bilim adamlarının fikir birliğine vardıkları bir gerçek. Pahalı özel amaçlı işlemciler ve yardımı işlemcilerin de uygulanabilir bir çözüm olmadığı yıllar içinde denenerek görüldü. Fantastik özel amaçlı işlemciler ve API'ler üretmeye, fiyatı tek başına masaüstü PC'leri aşan merkezi işlemcilerden bir sistemde birkaç tane kullanmayan kesinlikle gerek yok. Çözüm her zaman yanımızda olan PhysX uyumlu grafik işlemcilerde.
NVIDIA PhysX teknolojisiyle fizik işlemlerle zenginleştirilmiş daha keyifli oyun döneminin alt yapısını hazırladı. Zaten saniyede trilyon düzeyinde kayar nokta işlemi yapabilen NVIDIA grafik işlemcileri sadece grafik amaçlı kullanmak pek etkin bir kullanım biçimi sayılmaz. Fizik işlemleri yürütmek için komut bekleyen GPU'lar oyun geliştiricilerin NVIDIA PhysX teknolojisini benimsemesiyle oyunlarda daha keyfili dönemi başlatıyor. NVIDIA PhysX, başarılı fizik motoru API ve ara katman yazılımdan oluşan bir bütün. Oyun geliştiricilere oyunlardaki fiziği donanımdan hızlandırma imkanı sunan esnek bir teknoloji. NVIDIA PhysX ile geliştiriciler oyunları yüksek etkileşimli grafiklerle zenginleştirebiliyor, daha üst gerçeklik seviyelere taşıyabiliyor. Oyun stüdyoları ve lider oyun geliştirici firmalar son günlerde adeta ağız birliği etmişçesine PhysX teknolojisi ve oyunlara getirdiği katma değerden bahsediyor. Electronic Arts (EA) aralık ayı başında NVIDIA PhysX teknolojisini dünya çapındaki stüdyolarında geliştirme platformu olarak kullanmaya başladı. Benzer şekilde oyun devlerinden 2K Games (Take-Two Interactive Software Inc), NVIDIA PhysX teknolojisini önemli bir geliştirici platformu olarak kullanmaya başladı. Dünyaca ünlü etkileşimli eğlence yazılımları geliştirici ve yayımcısı THQ Inc. (NASDAQ: THQI) firması da NVIDIA PhysX teknolojisini tercih edenler arsında yer aldı. NVIDIA PhysX, CUDA uyumlu GeForce paralel işlemcilerinde hızlandırılabiliyor. NVIDIA GeForce 8 serisi ve ilerisi grafik işlemcilerle uyumlu. Nintendo Wii, Playstation 3 ve Xbox 360 gibi dünyaca kabul gören oyun platformlarında da çalışabilen esnek bir teknoloji.