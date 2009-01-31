Nvidia, PhysX 9.09.0121 yazılımını kullanıma sundu

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AMD-ATi'nin Catalyst 9.1 yayımlamasından sonra Nvidia da sürücülerinde güncellemeye giderek 9.09.0121 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. Daha önce kullanıma sunulan PhysX 9.09.0010 yazılımında tespit edilen, dili İngilizce olmayan işletim sistemlerindeki kurulum sorunlarının düzeltildiği yeni versiyonun çoklu GPU kurulumlarında gözlemlenen PhysX SDK sorunlarını çözdüğü de belirtiliyor.

GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinin PhysX destekli oyunlardaki performansı arttırdığı da belirtilen yazılım bazı sistemlerde Mirrors Edge ile yaşanan çakılmalara da çözüm getiriyor. GeForce 8 ve üstü ekran kartlarıyla kullanılabilen PhysX 9.09.0121'i buradan indirilebilirsiniz.