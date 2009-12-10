Nvidia PhysX v9.09.1112 yazılımını kullanıma sundu

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, hazırladığı yeni PhysX yazılımını yayımladı. 9.09.1112 sürüm numarasına sahip olan PhysX sistem yazılımı, GeForce 8, 9, 100, ve 200 serisi en az 256MB bellek kapasitesine ve 32 CUDA çekirdeğine sahip ekran kartları ve Ageia'nın artık geliştirilmeyen PhysX kartlarıyla kullanılabiliyor. Arapça dil kurulumundaki sorunun çözüldüğü yeni sürümde ayrıca bazı sistem veya oyunlarda nadiren de olsa görülen simülasyon kesintileri de düzeltiliyor.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümleri bulunan PhysX v v9.09.1112'yi, 34.3MB'lık paket dosya boyutu ile buradan indirebilirsiniz.