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Nvidia PhysX v9.09.1112 yazılımını kullanıma sundu

9 yıl
27,7b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia PhysX v9.09.1112 yazılımını kullanıma sundu
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, hazırladığı yeni PhysX yazılımını yayımladı. 9.09.1112 sürüm numarasına sahip olan PhysX sistem yazılımı, GeForce 8, 9, 100, ve 200 serisi en az 256MB bellek kapasitesine ve 32 CUDA çekirdeğine sahip ekran kartları ve Ageia'nın artık geliştirilmeyen PhysX kartlarıyla kullanılabiliyor. Arapça dil kurulumundaki sorunun çözüldüğü yeni sürümde ayrıca bazı sistem veya oyunlarda nadiren de olsa görülen simülasyon kesintileri de düzeltiliyor.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümleri bulunan PhysX v v9.09.1112'yi, 34.3MB'lık paket dosya boyutu ile buradan indirebilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bn raw2011 oyununu yüklücem ama benim ekran kartı ATİ miş oyunu açmam için Nvida PhysX programını yüklemem lazım da bi yardım edebilirmisiniz :(
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bu kurulumun süresini merak ediyorum dünden beri kuramıyorum
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DH Misafiri 8 yıl
selamlar ben bu sürümü kurdum mafia 2 oynuyorum oyunu açınca yeni versiyonu silip eskiyi kuruyor bunun sebebi nedir acaba
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yelkowan 9 yıl
Bi sonraki sürücüye kısmet oldu artık.
Nvidia sürücüyü yeni yayınlamıştı. önümüzdeki aylarda çıkacak olan sürücüye dahill ederler.
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9600_G_T 9 yıl
mesajım bulunsun arkaplanda dosya ınıyor
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sadtneverdie 9 yıl
haberı okursanız fark gorulsun dıye cıkarılmadıgını anlarsınız.
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cenkyyy 9 yıl
teşşekürler arkadaşlar birşey merak ediyorum şimdi biz nvdia nın son driver larını yüklediğmiz zaman physx de update olmuş olmuyormu? teşşekürler
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Timeguard 9 yıl
üstüne bunu kurucan ben pek fark gormedım ama.
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Castle Bravo 9 yıl

cenkyyy

teşşekürler arkadaşlar birşey merak ediyorum şimdi biz nvdia nın son driver larını yüklediğmiz zaman physx de update olmuş olmuyormu? teşşekürler


Sürücünün içindeki PhysX sürümüne bağlı. Tabii varsa.
Sürücü kurulum dosyasını Winrar gibi bir uygulamayla açarak, içindeki PhysX dosyasının sürümüne bakabilirsiniz.
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