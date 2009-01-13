Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia PhysX yazılımının yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl
34,5b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia PhysX yazılımının yeni versiyonu yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, PhysX yazılımını da güncelledi. Duyurusu yapılan 9.09.0010 sürüm numaralı yeni PhysX versiyonu GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

Gelen bilgilere göre yeni PhysX versiyonu, destek veren oyunlarda özellikle Nvidia'nın yeni ekran kartları GeForce GTX 285 ve 295 için performans arttırıcı iyileştirmeler içeriyor ayrıca en son PhysX SDK Runtime güncellemelerinini de beraberinde getiriyor.

Mirrors Edge oyunununda gözlemlenen sistem çakılması için daha önce rapor edilen bazı hataların da giderildiği yeni PhyX versiyonunda yine PhysX destekli en güncel oyunlar için son PhysX runtime güncellemelerine yer verildiği de belirtilimyor.

Nvidia PhysX 9.09.0010'u indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
win7 ve en güncel nvidia driver'ı ile denedim mirrors edgeyi. ekran kartım palit 8500gt 512 mb. physx denen zımbırtı açıkken oyun inanılmaz kasıyor ancak kapadığımda full detay çok rahat oynayabiliyorum. sorun şu ki, nvidia'nın sitesine göre, her ne kadar 8 serisi destekler dense de, 8600 altı modeller desteklememekte gibi duruyor. işin tuhafı, nvidia kontrol panelimde physx kurulu ve etkin gözüküyor :S
nvidia.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Bi işe yaradığı kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

Bi işe yaradığı kesin

orası zaten kesinde düşünerek konuşanları bi araya getirmek zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
haydaaa daha düngibi en son versiyonunu indirim bunun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**Stolas** 10 yıl
nvidia physx olayında performansa yönelik yenilikler yapmalı fizik destekli oyunları fizik açıkken daha iyi optimize etmeli yoksa fps yarılara kadar düşüyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EneRGy. 10 yıl
PhysX destekli oyunların listesi var mı acaba sizde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
Mirror's Edge bakalım physx olarak neler verebilecek oyunun çıkmasına az kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kadir59 10 yıl
us.download.nvidia.com/...
XP , Vista 32bit , 64bit
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
34467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, vga ve
2 etiket daha Ekran Kartı geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim