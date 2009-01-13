Nvidia PhysX yazılımının yeni versiyonu yayımlandı

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Kısa bir süre önce WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, PhysX yazılımını da güncelledi. Duyurusu yapılan 9.09.0010 sürüm numaralı yeni PhysX versiyonu GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

Gelen bilgilere göre yeni PhysX versiyonu, destek veren oyunlarda özellikle Nvidia'nın yeni ekran kartları GeForce GTX 285 ve 295 için performans arttırıcı iyileştirmeler içeriyor ayrıca en son PhysX SDK Runtime güncellemelerinini de beraberinde getiriyor.

Mirrors Edge oyunununda gözlemlenen sistem çakılması için daha önce rapor edilen bazı hataların da giderildiği yeni PhyX versiyonunda yine PhysX destekli en güncel oyunlar için son PhysX runtime güncellemelerine yer verildiği de belirtilimyor.

Nvidia PhysX 9.09.0010'u indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.