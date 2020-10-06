Nvidia Quadro tarihe karıştı: RTX A6000 ve A40 duyuruldu

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Donanımseverler şu günlerde RTX 3070’in RTX 2080 Ti karşısındaki durumunu konuşup RTX 3060 Ti’ın sunacağı yüksek fiyat/performans dengesini merakla bekliyor. Diğer taraftan Ampere mimarisiyle güncellenmesi gereken bir segment daha var.

Yeşil ekip bugün yaptıı duyuruyla Quadro RTX 8000 ve GV100 kartlarının yerini alacak RTX A6000 ve A40 çözümlerini tanıttı. Modeller RTX 3090/3080 ile aynı GA102 GPU’sunu paylaşmasına karşın bellek tarafında ve frekansta farklılaşıyor.

GA102 üzerinde yükselen RTX A ailesi

300 watt’lık TDP’siyle RTX 3090’dan yaklaşık 50 watt daha az tüketecek kartın frekans bilgileri paylaşılmamış. Tamamı açık GA102’ye eşlik eden belleklerse RTX 3090’ın aksine GDDR6 tip çözümler olmuş. Hali hazırda 16 Gb yoğunlukta GDDR6X modüllerin bulunmaması NVidia’yı yüksek bant genişliği ve yüksek bellek kapasitesi arasında tercih yapmaya zorlamışa benziyor.

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16 Gbps’te görev yapan VRAM’ler 48 GB kapasite sunarken 384-bit veriyolu üzerinden GPU ile iletişim kuracak. Blower tipi aktif soğutmayla serinletilecek kartın kardeşi A40’ta yine tüm birimleri açık GA102’ye yer verilirken bellek frekansı 14.5 Gbps’e düşürülmüş. Bunun nedeni ise pasif soğutucu tercihi olarak görülüyor.

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Görüntü çıkışı tarafında ise RTX A6000 alışılagelindiği üzere 4 adet DP 1.4 taşıyor. A40’ta ise görüntü çıkışı sayısı 3’e düşmüş. Teknoloji kanadında ise Ampere tanıtımında donanım tutkunlarının farkettiği üzere Turing’in üzerine büyük teknolojiler gelmedi.

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Tensor çekirdeklerinin işleyebileceği yeni veri çeşitlerinin eklenmesinin yanı sıra profesyonelleri ilgilendirecek asıl detay AV1 kodeğine destek olarak görünüyor.

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48 GB bellekli Quadro RTX Ampere kartı geliyor

Nvidia’nın son kullanıcı odaklı sunduğu kartlarında yazılım üzerinden kısmi olarak sunduğu ECC desteği ise Quadro’nun yerini alan yeni RTX A serisinde profesyonel kullanıcılara tam olarak sunulmuş.

Modellerin üzerinde yer alan NVLink 3 bağlantısı sayesinde kartların birlikte çalışması sağlanacak. Son olarak modellerin fiyatı belirtilmemekle birlikte bulunabilir durumu hakkında önümüzdeki yılların başlarına işaret edilmiş.

Mazideki yerini alan Quadro

Bir anda ortadan kaybolan Quadro markasına geçelim. Nvidia’nın bu kararı hiç beklenmediği için son dakika değişikliği olarak gelişti.

Özellikle de Nvidia ile özdeşleşen GeForce ile birlikte en büyük markalardan birisi olan Quadro’nun bir anda tarihteki yerini alması oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte firma konu hakkında henüz resmi açıklama yapmış değil.

Bu nedenle elimizde sadece bazı tahminler var. Düşük ihtimal verilen ilk sebep Firmanın daha önce de Tesla’yı rafa kaldırması örneği.

Daha sonrasında Nvidia T4 ve A100 ile devam eden hesaplama odaklı kart ailesindeki isimlendirme değişikliği bir nebze giderek elektrikli araba markası olan Tesla’nın altında kalmasıyla açıklanıyor. Dolayısıyla Quadro buna pek uymuyor.

Daha olası görülen durumsa Nvidia’nın bir hayli stabil seyreden profesyonel kart satışları olabilir. Zira oyuncu odaklı kartlardaki büyüme giderek yeşil ekibin profesyonel görselleştirme alanını gölgeler hale gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil"

Bu da Tesla örneğinde olduğu gibi firmanın ayrı bir Quadro markasına ihtiyaç duymamasıyla sonuçlanmışa benziyor. Sonuçta her iki kart ailesi de en temelinde benzer donanımdan güç alıyor. Bu noktadan sonra Nvidia’nın izleyeceği stratejiyi zaman gösterecek.

https://www.anandtech.com/show/16137/nvidia-announces-ampere-rtx-a6000-a40-cards-for-pro-viz?utm_source=twitter&utm_medium=social

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