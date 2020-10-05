Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil

Kırmızı ekibin yeni nesil ekran kartları donanım dünyası tarafından RTX Ampere’ye ciddi bir rakip olması umuduyla bekleniyor. Yeni kartların kalbindeki GPU ortaya çıktı.
''Big'' Navi
Bir video konferansta görüntülenen Big Navi GPU’su AMD’nin neden bu isimlendirmeyi tercih ettiğini açıklıyor. Yonga 29x18.5 mm’lik ölçütleriyle yaklaşık 536 mm2 alana hükmediyor.İlginizi Çekebilir Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir
Kıyaslamak gerekirse Vega 10 495 mm2 alana sahipken RTX 3080/3070’e güç veren GA102, PCB’de 392 mm2 yer kaplıyor.
Ayrıca Bkz. "AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu"
Hali hazorda RX 5700 ailesinin üzerinde yükseldiği Navi 10 ise 251 mm2’lik alana sahip. Görünüşe göre Big Navi gerçekten de büyük.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-big-navi-captured-on-photodie-could-be-536mm2-in-size.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Rdna2 tsmc n7p veya 7nm+ olacak deniyor. Samsung 8lpp nvidia kullandı deniliyor bu açıdan bakınca eğer böyleyse %50 civarı fazla transistor sığdırıyor amd aynı alana boyutun önemi pek kalmıyor.
https://en.wikichip.org/wiki/7_nm_lithography_process
https://www.techcenturion.com/7nm-10nm-14nm-fabrication
Eğer 7nm ilk üretim hpc dediği örneklere benzerse yoğunluk farkı %8-9 civarı ama gelişmiş örneklere benzerse %50 ve üstü acaba hangisi rdna2?
amd de dlss benzer sistem nvidiadan önce vardı adı radeon boost
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