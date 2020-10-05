Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil

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Kırmızı ekibin yeni nesil ekran kartları donanım dünyası tarafından RTX Ampere’ye ciddi bir rakip olması umuduyla bekleniyor. Yeni kartların kalbindeki GPU ortaya çıktı.

''Big'' Navi

Bir video konferansta görüntülenen Big Navi GPU’su AMD’nin neden bu isimlendirmeyi tercih ettiğini açıklıyor. Yonga 29x18.5 mm’lik ölçütleriyle yaklaşık 536 mm2 alana hükmediyor.

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Kıyaslamak gerekirse Vega 10 495 mm2 alana sahipken RTX 3080/3070’e güç veren GA102, PCB’de 392 mm2 yer kaplıyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu"

Hali hazorda RX 5700 ailesinin üzerinde yükseldiği Navi 10 ise 251 mm2’lik alana sahip. Görünüşe göre Big Navi gerçekten de büyük.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-big-navi-captured-on-photodie-could-be-536mm2-in-size.html

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