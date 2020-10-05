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    Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil

    Uzun süredir beklenen Big Navi’nin GPU’su bir sunumda görüntülendi. Görünüşe göre RX 6000 serisine güç verecek yonga adının hakkını verecek ölçüde büyük.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,5b
    2
    43
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin yeni nesil ekran kartları donanım dünyası tarafından RTX Ampere’ye ciddi bir rakip olması umuduyla bekleniyor. Yeni kartların kalbindeki GPU ortaya çıktı.

    ''Big'' Navi

    Bir video konferansta görüntülenen Big Navi GPU’su AMD’nin neden bu isimlendirmeyi tercih ettiğini açıklıyor. Yonga 29x18.5 mm’lik ölçütleriyle yaklaşık 536 mm2 alana hükmediyor.

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    Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil
    Tam Boyutta Gör

     

    Kıyaslamak gerekirse Vega 10 495 mm2 alana sahipken RTX 3080/3070’e güç veren GA102, PCB’de 392 mm2 yer kaplıyor.

    Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu"

    Hali hazorda RX 5700 ailesinin üzerinde yükseldiği Navi 10 ise 251 mm2’lik alana sahip. Görünüşe göre Big Navi gerçekten de büyük.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-big-navi-captured-on-photodie-could-be-536mm2-in-size.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    symbiat (symbiat karalama) 2 hf. en beğenilen
    boyu degil islevi onemli.....
    Yanıtla +32
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    cryptdlg 2 hf.
    RTX ile hiç işim yok. 4K 60fps i üzmeden uygun fiyata versin geçeyim.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    okayynn (Okan Ü.) 2 hf.
    RTX lik bir hevesim yok bana son çıkan oyunlarda herşey full 2K 144+ fps versin yeter :D
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 hf.
    tipik troll kafası...
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    DH Misafiri 1 hf.
    trollemek için yorum yazma o zaman...
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    DH Misafiri 2 hf.
    7nm+ EUV üretim nodu 20% daha fazla transistor yoğunluğu ve 10% daha yuksek saat hızı vaat ediyor.Bunları göz önünde bulunduracak olursak 536mm2 zar alanını 7nm DUV ile kıyaslarsak 670 mm2 gibi bir rakam çıkıyor. Eğer sızıntılar doğru ise Big Navi, RTX 3090ı bile geride bırakıyor olmalı. Techpowerup.com’un verilerine göre rtx 3090, rx 5700xt’den 95% daha güçlü. Big Navi ise sızıntılara göre rx 5700xt den 116% daha güçlü.Eldeki teknik verilere göre konuşacak olursak AMD’nin yeni gpusu rtx 3090 dan hem daha güçlü hemde daha az güç tüketiyor ayrıca 16gb 512 bit ggdr6 belleklerle gelmesi bekleniyor. Tahmini olarak ise 3090 ın yarısı kadar ucuz olacağı düşünülüyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    DH Misafiri 2 hf.
    Rakip :p
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    Timeguard 2 hf. (düzenlendi)
    Tsmc 7nm ile Samsung 8lpp arasında mm2 başına düşen transistör yoğunluğunu net kıyaslayan bir site var mı?



    Rdna2 tsmc n7p veya 7nm+ olacak deniyor. Samsung 8lpp nvidia kullandı deniliyor bu açıdan bakınca eğer böyleyse %50 civarı fazla transistor sığdırıyor amd aynı alana boyutun önemi pek kalmıyor.



    https://en.wikichip.org/wiki/7_nm_lithography_process





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    https://www.techcenturion.com/7nm-10nm-14nm-fabrication



    Eğer 7nm ilk üretim hpc dediği örneklere benzerse yoğunluk farkı %8-9 civarı ama gelişmiş örneklere benzerse %50 ve üstü acaba hangisi rdna2?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    V4LKyR 2 hf.
    Vöh, ne tasarımlar var be. 7nm bi de bu he.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    RTXle işim yok. Bunla da yok... Farkettim ki bizden geçmiş oyun, moyun...
    Yanıtla +1
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    Drivers problems are coming
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    Facemanji (ahmet ısık) 2 hf.
    nvidia sadece rtx sunmuyor dlss var yayıncılar için sanal arkaplan var input lag minimze optimize ve drıver yazılımlarıyla her türlü yine üstün gelecektir fakat buna benzer teknoloji amd nin de çıkarmadığı sürece
    3 Yanıt Yanıtla
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    Facemanji (ahmet ısık) 2 hf. Facemanji
    atlamışım ve birde gürültü engelleme özelliği olmayam mic ler için de o teknolojisi var
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 hf. Facemanji
    Amd de gecikme önleme sistemi uzun vamandır var radeon input lad olarak
    amd de dlss benzer sistem nvidiadan önce vardı adı radeon boost
    Yanıtla
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    sergberia (Barış Güler) 2 hf. Facemanji
    DLSS keskinliği yok ediyor ayrıca diğer özelliklere de ihtiyacım yok ben kendi çapımda oynuyorum bana en iyi performansı ucuza versin alırım gerisi umurumda bile olmaz.
    Yanıtla
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    phantom_coal (phantom coal) 2 hf.
    Çok fazla beklenrim yok God of war ragnaroku 4k 60 fps de açsın yeter
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    4522 kez okundu.
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