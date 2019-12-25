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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü

    GPU devi Nvidia’nın GTX 2019 etkinliğinde aktarılanlar arasında iddialı bir ifade de vardı. Firma mobil çözümünden oldukça emin.
    1 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü
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    Nvidia Turing GPU’suyla kaydadeğer performans atışı sunarken ışın izleme teknolojisiyle de oyun dünyasında da yeni bir sayfa açtı. Firmanın yeni mobil çözümlerinin tanıtımında aktarılanlar dikkat çekti.

    Teknik özellikler henüz bilinmese de

    Jensen Huang’ın sunduğu etkinlikte yeşil ekibin CEO’su RTX 2080 Max-Q’nin yeni nesil konsoldan daha güçlü olduğunu iddia etti. Burada herhangi bir konsola net bir şekilde işaret edilmezken Playstation 5 ve Xbox Series X’in henüz teknik detaylarının da netlik kazanmadığı düşünüldüğünde akıllarda soru işareti bırakıyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT’nin 3DMark sonuçları ortaya çıktı"

    Lenovo’nun RTX 2080 Max-Q içeren Y740 modelinin tanıtımında Jensen Huang tarafından söylenenler herhangi bir kaynağa dayanmaması nedeniyle donanımseverler tarafından şüpheyle yaklaşılsa da güncel mobil GPU’nun kaslı yapısı düşünüldüğünde doğruluk payı mevcut. Asıl sonuçları ise zaman gösterecek.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_claims_that_its_rtx_2080_max-q_is_more_powerful_than_a_next-generation_console/1 Yorum Yaz
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    The white warrior 1 sa. en beğenilen
    Birkaç konsol parası verdikten sonra bunun önemi kalmıyor
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    viper17 1 sa.
    Kağıt üzerinde evet :)
    Max-Q ile güzel sağıyorlar insanları.
    Konsol alan adam rahatlığı ve hile olmadığı için alıyor zaten, laptop alıp niye uğraşsın. youtube.com/...
    Kağıt üzerinde evet :) Max-Q ile güzel sağıyorlar insanları. Konsol alan adam rahatlığı ve hile olmadığı için alıyor zaten, laptop alıp niye uğraşsın.
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    smart1978 17 dk.
    Fiyati da orantili yuksek olmali . Bilesen bazinda elbette ... Yoksa notebooklar sadece ekran kartindan olusmuyor....
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    ShapeD-WuSSy 33 dk.
    PC her daim konsoldan üstündür.Bunu her nesilde kıyaslamanın alemi yoktur.500 dolarlık makinayla sınırı olmayan upgrade edilebilir sistemi hangi akla hizmet kıyaslarlar?
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    blackzeros 36 dk.
    bu slayt doğru değil ps5 ve yeni xbox kastediliyorsa, düz 5700 civarinda 2080 maxq, yeni nesil konsollarin masaustu 2080'den guclu olmasi bekleniyor...
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    Jowiyaga 1 sa.
    Yeni nesil konsoldan 2-2.5 kat pahalı olacak. Bi zahmet daha güçlü olsun.
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    hckoca 1 sa.
    Elma ile armut kıyaslaması gibi olmuş. Bir tanesi sadece ekran kartı iken diğeri çalışan bir sistem. Ayrıca bahsi geçen ekran kartının fiyatı konsoldan daha pahalı.
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    Spider_hip 1 sa.
    E güçlüdür tabi. Yeni nesil konsollarda da öyle muazzam güç olmayacak ki. Yaklaşık masaüstündeki rtx2060 seviyelerinde olacağı söyleniyor. Ki üstüne de 7 sene onunla idare edilecek. Yani 3-5 sene sonra konsollar yine giriş seviyesine düşmüş olacak. Konsolu tercih eden fiyatı daha düşük diye tercih ediyor. Artık upgrade le bile pc ler biraz daha pahalıya geliyor. Eskisi gibi yazılım ile pc gücünü verme devri ps2 den sonra bitti. Artık iş donanıma bakıyor. O fiyatlara da konsolların pc kadar güçlü olması zaten mümkün değil.
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    viper17 1 sa.
    G-sync(ücretli, ek modül gerektiriyor, modülsüz çalıştığı söz ediliyordu, şuan freesync de destekliyor)

    Tegra(apk ile efektlerin açılması, mobil fiyasko, nintendo switch ve nvidia shield dışında yayılamadı)

    Physx ve hairworks(Deli gibi fps düşürüyor), dlss(görütü kalitesi ), ray tracing gibi fiyasko(şimdilik fiyasko, geleceği var, en azından öyle görülüyor),

    Amaç sırf fps düşürüp daha fazla kart satmak
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    sniper23 1 sa.
    Kesin öyledir.
    Yanıtla +1
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    The white warrior 1 sa. en beğenilen
    Birkaç konsol parası verdikten sonra bunun önemi kalmıyor
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Gökay16 39 dk. yeni yorumcu The white warrior
    Evet, bu kart mobilde en az 1200$ dan satılacak. Oysa yeni konsolların fiyat hedefi 1TB ssd ile 500$ sınırını aşmamak. Nvidia nwyin artisliğini yapıyor anlamadım bende...
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    viper17 1 sa.
    Kağıt üzerinde evet :)
    Max-Q ile güzel sağıyorlar insanları.
    Konsol alan adam rahatlığı ve hile olmadığı için alıyor zaten, laptop alıp niye uğraşsın. youtube.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    nvidia geforce rtx 2080 max-q, jensen huang ve
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