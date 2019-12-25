Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü

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Nvidia Turing GPU’suyla kaydadeğer performans atışı sunarken ışın izleme teknolojisiyle de oyun dünyasında da yeni bir sayfa açtı. Firmanın yeni mobil çözümlerinin tanıtımında aktarılanlar dikkat çekti.

Teknik özellikler henüz bilinmese de

Jensen Huang’ın sunduğu etkinlikte yeşil ekibin CEO’su RTX 2080 Max-Q’nin yeni nesil konsoldan daha güçlü olduğunu iddia etti. Burada herhangi bir konsola net bir şekilde işaret edilmezken Playstation 5 ve Xbox Series X’in henüz teknik detaylarının da netlik kazanmadığı düşünüldüğünde akıllarda soru işareti bırakıyor.

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Lenovo’nun RTX 2080 Max-Q içeren Y740 modelinin tanıtımında Jensen Huang tarafından söylenenler herhangi bir kaynağa dayanmaması nedeniyle donanımseverler tarafından şüpheyle yaklaşılsa da güncel mobil GPU’nun kaslı yapısı düşünüldüğünde doğruluk payı mevcut. Asıl sonuçları ise zaman gösterecek.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_claims_that_its_rtx_2080_max-q_is_more_powerful_than_a_next-generation_console/1