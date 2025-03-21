Nvidia ve TSMC, Intel Foundry söylentilerini reddetti

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketinin Intel’in çip üretim (foundry) birimini devralacak bir konsorsiyum içinde yer aldığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Huang, Nvidia’nın ne Intel Foundry’ye yatırım yapması için bir davet aldığını ne de böyle bir konsorsiyumun parçası olduğunu belirtti. TSMC de benzer bir açıklama yaptı.

İddialar yalanlandı

Huang, GTC kapsamında Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kimse bizi bir konsorsiyuma davet etmedi. Beni çağıran olmadı. Belki başka insanlar dahildir ama benim haberim yok. Bir parti olabilir. Ben davet edilmedim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tayvan’ın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC’nin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi Başkanı olan Paul Liu da bu iddiaları reddetti. DigiTimes’a konuşan Liu, Intel Foundry’nin devralınmasının TSMC’nin yönetim seviyesinde hiç tartışılmadığını belirtti. Liu, Intel ve TSMC’nin üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin bile farklı olduğunu vurgulayarak, iki şirketin birleşmesini “uyumsuz maddeleri karıştırmak” gibi gördüğünü söyledi.

Tayvan parlamentosunun Ekonomi Komitesi'nde konuşan Liu, TSMC’nin en ileri üretim teknolojilerini stabilize etmesinin 18 ila 24 ay sürdüğünü, ABD’de benzer bir süreci yürütmenin ise ek olarak en az bir yıl daha gerektirdiğini ifade etti. Bu durumun, ABD operasyonlarını Tayvan’a kıyasla en az üç yıl geriye götüreceğini belirtti.

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Liu, olası bir ikinci Trump yönetiminin Tayvan’ın yarı iletken endüstrisini ABD’ye kaydırmaya yönelik bir hamle yapabileceğine dair endişelere de yanıt verdi. ABD’nin TSMC için büyük bir müşteri olduğunun altını çizen Liu, Washington'un bir rakip değil, bir iş ortağı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD baskısıyla başlayan dedikodular

Bu yılın başlarında ABD hükümetinin, TSMC’yi Intel Foundry’yi devralması yönünde teşvik ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Plana göre, Intel çip üretim birimini bağımsız bir şirket olarak ayıracak, TSMC bu yeni yapının yüzde 50’den az hissesini alacak ve geri kalan hisseler AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketlere dağıtılacaktı.

Ancak Huang, konferansta yaptığı açıklamada, bu konuda hiçbir görüşmeye dahil olmadığını belirtti. Nvidia için çift kaynaklı bir üretim stratejisi mantıklı olsa da, Intel ve TSMC’nin farklı üretim teknolojileri kullanması nedeniyle bu hamlenin maliyetleri artıracağına dikkat çekiliyor.

TSMC, 3 Mart’ta 100 milyar dolarlık ABD yatırımını duyurduğunda bu söylentilerin başlamış olması dikkat çekici. Şirketin ABD’de beş yeni üretim modülü, iki ileri paketleme tesisi ve bir araştırma merkezi inşa edeceği açıklanmıştı.

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