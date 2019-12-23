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    RX 5600 XT’nin 3DMark sonuçları ortaya çıktı

    AMD’nin kalbinde Navi GPU’sunu barındıracak yeni kartı RX 5600 XT bu sefer de 3DMark veritabanında gün yüzüne çıktı.
    43 dk.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RDNA mimarisiyle performans artışının yanı sıra enerji verimliliği alanında da iyileştirmeye giden AMD’nin RX 5000 serisine konumlandıracağı yeni modelin teknik özellikleri geçtiğimiz gün sızmıştı. Kart bu sefer de 3DMark sonuçlarında listelendi.

    RX 5600 XT’ye ait olduğu düşünülen sonuçlara göre yeni orta seviye çözüm performans konusunda kullanıcıları memnun edeceğe benziyor. Zira kart bu haliyle RX Vega 56 ile eşleşiyor. Olası güç tüketimini düşündüğümüzde ise durum daha da olumlu bir hale geliyor.

    RX 5500 XT'den %35 daha hızlı

    Skorları eğer kıyaslayacak olursak, çeşitli testlere göre RX 5500 XT 8 GB’tan %30-35 daha yüksek puan alan model Nvidia kanadında ise GTX 1660 Super’den sadece Time Spy testinde %2,98 önde iken diğer testlerde %48’e kadar önde.

    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu "

    Belki de en çok merak edilenlerden birisi ise RX 5700 ile olan kıyaslamaya göre ağabeyi, RX 5600 XT’nin %20-25’lik farkla önünde konumlanıyor. RX 5700 XT ise %45 dolaylarında RX 5600’ten hızlı görünüyor. Son olarak RX 5600 XT’nin önümüzdeki yılın ilk aylarında raflardaki yerini almasının bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/alleged-amd-radeon-rx-5600-xt-pops-up-in-3dmark-faster-than-vega-56.html Yorum Yaz
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