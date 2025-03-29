Nvidia CEO’suna göre GAA transistörler yüzde 20 hız artışı sağlayacak

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin GPU yol haritasına dair önemli ipuçları verdi. Nvidia'nın GTC etkinliğinde gerçekleştirdiği sunumda Huang, gelecekteki GPU mimarilerinde Gate-All-Around (GAA) transistör teknolojisine geçiş yapacaklarının sinyaline verdi. Huang, yeni transistörlerin grafik işlemcilerinde yaklaşık yüzde 20’lik performans artışı sağlayacağını öngörüyor.

GAA transistörler geliyor

Günümüzün en ileri süreç teknolojisi olan 3nm teknolojisi halen FinFET yapısını kullanıyor. Bu yapı, transistör kapısının akım kanalını üç taraftan sarmasını sağlıyor. Ancak, transistörler küçüldükçe ve yoğunluk arttıkça elektriksel sızıntı gibi sorunlar ön plana çıkıyor. GAA teknolojisi, bu sorunları aşmak için akım kanallarını dikey olarak istifleyerek her dört taraftan da kapı ile çevrilmelerini sağlıyor. Bu yaklaşım, performansı artırırken enerji verimliliğini de optimize ediyor. Ancak bu gelişmiş teknik, üretim maliyetlerini de artırıyor.

Tam Boyutta Gör Intel, bu yıl piyasaya süreceği 18A sürecinde GAA teknolojisini kullanarak Panther Lake dizüstü işlemcilerini ve Clearwater Forest sunucu yongalarını tanıtacak. TSMC ise 2nm N2 süreciyle bu geçişi 2026'da piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro'nun A20 çipinde uygulamayı planlıyor.

Nvidia’nın yol haritasında neler var?

Jensen Huang, geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın bir sonraki nesil GPU’su olan Vera Rubin’i resmi olarak duyurmuştu. TSMC’nin N3 işlem düğümüyle üretilecek olan Vera Rubin mimarisinin, 2026’da kurumsal müşterilere sunulması bekleniyor. Huang ayrıca Rubin’in halefi olan Feynman mimarisi hakkında da erken detaylar paylaştı. Feynman’ın 2028’de piyasaya sürülmesi planlanıyor ve GAA transistörlerin bu yapıda kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Nvidia, GPU'larında Intel'in 18A teknolojisini kullanabilir! 2 gün önce eklendi

Huang, GAA transistörlerden yüzde 20’lik bir performans artışı elde edeceklerini belirterek bu artışın devrim niteliğinde olmasa da önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Huang’ın konuşmasındaki dikkat çekici noktalardan biri de Nvidia’yı bir "AI altyapı şirketi" olarak tanımlamasıydı. Nvidia, oyun GPU'larıyla tanınmasına rağmen yapay zeka alanındaki hızlı büyüme, şirketin kurumsal bölümünü trilyonlarca dolarlık bir değere taşıdı.

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Nvidia CEO, GAA transistörler yüzde 20 hız artışı sağlayacak dedi