Nvidia CEO’suna göre GAA transistörler yüzde 20 hız artışı sağlayacak

GAA transistörler geliyor
Günümüzün en ileri süreç teknolojisi olan 3nm teknolojisi halen FinFET yapısını kullanıyor. Bu yapı, transistör kapısının akım kanalını üç taraftan sarmasını sağlıyor. Ancak, transistörler küçüldükçe ve yoğunluk arttıkça elektriksel sızıntı gibi sorunlar ön plana çıkıyor. GAA teknolojisi, bu sorunları aşmak için akım kanallarını dikey olarak istifleyerek her dört taraftan da kapı ile çevrilmelerini sağlıyor. Bu yaklaşım, performansı artırırken enerji verimliliğini de optimize ediyor. Ancak bu gelişmiş teknik, üretim maliyetlerini de artırıyor.
Nvidia’nın yol haritasında neler var?
Jensen Huang, geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın bir sonraki nesil GPU’su olan Vera Rubin’i resmi olarak duyurmuştu. TSMC’nin N3 işlem düğümüyle üretilecek olan Vera Rubin mimarisinin, 2026’da kurumsal müşterilere sunulması bekleniyor. Huang ayrıca Rubin’in halefi olan Feynman mimarisi hakkında da erken detaylar paylaştı. Feynman’ın 2028’de piyasaya sürülmesi planlanıyor ve GAA transistörlerin bu yapıda kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.
Huang, GAA transistörlerden yüzde 20’lik bir performans artışı elde edeceklerini belirterek bu artışın devrim niteliğinde olmasa da önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Huang’ın konuşmasındaki dikkat çekici noktalardan biri de Nvidia’yı bir "AI altyapı şirketi" olarak tanımlamasıydı. Nvidia, oyun GPU'larıyla tanınmasına rağmen yapay zeka alanındaki hızlı büyüme, şirketin kurumsal bölümünü trilyonlarca dolarlık bir değere taşıdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo