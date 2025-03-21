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    Nvidia, kuantum bilişim laboratuvarı açacağını duyurdu

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, yaptığı açıklamada Nvidia'nın Boston'da Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'yle işbirliği yaparak kuantum bilişim laboratuvarı açacağını duyurdu.
    Nvidia, kuantum bilişim laboratuvarı açacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Boston’da yeni bir kuantum bilişim araştırma laboratuvarı açacağını duyurdu. Şirketin CEO’su Jensen Huang, Nvidia’nın Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile iş birliği yapacağını belirtti. Duyuru, Nvidia’nın San Jose, Kaliforniya’daki GTC konferansında gerçekleşti.

    Nvidia, kuantum dünyasına adım atıyor

    Huang, ocak ayında yaptığı bir açıklamada kullanılabilir kuantum bilgisayarların 20 yıl uzakta olduğunu söylemişti. Ancak konferanstaki etkinlikte, bu sözlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Sahnede kuantum bilişim şirketlerinin yöneticileriyle birlikte konuşan Huang, “Bu, tarihte bir CEO’nun tüm konuklarını neden yanıldığını anlatmaları için davet ettiği ilk etkinlik olabilir,” dedi.

    Nvidia’nın Accelerated Quantum Research Center (NVAQC) adı verilen yeni girişimi, Quantinuum, Quantum Machines ve QuEra Computing gibi önemli kuantum bilişim şirketleriyle ortak çalışacak. Merkezin bu yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Nvidia’ya göre kuantum bilgisayarlar gelişmeye devam ettikçe, yapay zeka süper bilgisayarlarıyla entegre olarak dünyanın en zor problemlerinden bazılarını çözebilecek kapasitede hızlandırılmış kuantum süper bilgisayarları oluşturacaklar.

    NVAQC’ın detayları

    NVAQC, Nvidia’nın GB200 NVL72 sistemi ve Quantum-2 InfiniBand ağ platformu ile donatılacak. Yeni tesis, kuantum bilişim araştırmaları için ayrılmış 576 adet Nvidia Blackwell GB200 GPU içeren bir süper bilgisayara ev sahipliği yapacak.

    Nvidia, kuantum bilişim laboratuvarı açacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kuantum bilgisayarların temel yapı taşı olan kübitler, çevreleriyle etkileşime girerek kontrol edilebilir ve ölçülebilir hale geliyor. Ancak bu etkileşimler aynı zamanda kuantum hesaplamaların doğruluğunu bozan gürültü kaynağı oluşturuyor. Kuantum hata düzeltme teknikleri, birçok fiziksel kübiti bir araya getirerek hatasız mantıksal kübitler oluşturmayı amaçlıyor.

    Bu süreçte, hata kodlama ve düzeltme mekanizmalarının hızla çalıştırılması gerekiyor. Geleneksel bilgisayarlar, bu hataları belirleyip düzeltmek için belirli bir zaman aralığında çalışmalı, aksi takdirde hata oranı kontrol edilemez seviyelere çıkabilir.

    NVAQC’nin en önemli hedeflerinden biri, yapay zeka süper bilgisayarlarının bu hataları hızla analiz edip düzeltebileceği sistemler geliştirmek olacak.

    Nvidia, QuEra ile birlikte yeni kuantum hata düzeltme kodları geliştirmeyi ve bu kodların karmaşık kuantum devre simülasyonlarıyla performansını test etmeyi de hedefliyor.

    İkisi bir arada çözüm

    Nvidia, kuantum bilişim laboratuvarı açacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kuantum bilgisayarların çoğu hem klasik hem de kuantum hesaplama kaynaklarını birlikte kullanarak çalışıyor. Bu da kuantum ve klasik donanımı birleştiren hibrit süper bilgisayarların önemini artırıyor.

    Örneğin, klasik süper bilgisayarlar kuantum hesaplamalarına girdi sağlamak için kullanılıyor. NVAQC, bu tür hibrit algoritmaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak.

    Ayrıca, yeni yapay zeka tabanlı derleme teknikleri de araştırılacak. Bu teknikler, tüm kuantum algoritmalarının çalışma süresini hızlandırabilir. Nvidia, Quantinuum ile iş birliği yaparak, kuantum donanımları ve emülatörlerini Nvidia CUDA-Q platformu üzerinden erişime açacak.

    CEO’nun bu duyurusunun üstünde çok geçmeden hızla büyüyen bir Fransız kuantum bilgisayar girişim şirketi olan Pasqal, Nvidia ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Pasqal, kuantum hesaplama birimlerini ve bulut platformunu Nvidia'nın CUDA-Q adlı açık kaynak platformuna bağlayacağını söyledi.

    Bu arada kuantum donanımını yapay zeka süper bilgisayarlarıyla bütünleştirmek, yararlı kuantum donanımları çalıştırma yolunda aşılması gereken en büyük engellerden biri. Bu bağlamda Quantum Machines, kuantum işlemciler ve GB200 Superchip yongaları arasında hızlı, yüksek bant genişliğine sahip arayüzleri destekleyen yeni denetleyici teknolojilerini geliştirmek ve mükemmelleştirmek için Nvidia ile birlikte çalışacka.

    Kuantum bilişim sektörü henüz geleneksel bilgisayarları geride bırakacak noktaya ulaşmasa da, sektör yöneticileri, kuantum bilgisayarların Nvidia’nın grafik işlemcileri (GPU) ile rekabet etmekten çok, onları tamamlayacağını vurguluyor. IonQ CEO’su Peter Chapman, “Biz, çiplerimizi tasarlarken Nvidia’nın GPU’larını kullanıyoruz” derken gelecekte kuantum bilgisayarlar ve klasik sistemler birlikte çalışacağını söyledi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/nvidia-open-quantum-computing-lab-ceo-says-2025-03-20/ https://www.reuters.com/technology/french-quantum-computer-firm-pasqal-links-up-with-nvidia-2025-03-21/ https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-to-build-accelerated-quantum-computing-research-center
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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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