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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 3060’ın madenci kısıtını sürücü ile yeniledi

    Ortaya çıkan sürücü ile yanlışlıkla kaldırılan RTX 3060’ın madenci limiti son yayınlanan sürücü ile yeniden getirildi. Ayrıca son sürücü yeni kısıtlı kartlar için de hazırlık içeriyor.
    30 Nisan 2021, 19:30 (3 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 3060’ın madenci kısıtını sürücü ile yeniledi
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    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 30 serisinin Lite Hash Rate GPUlu kartlarla güncelleneceği haberinin ardından Nvidia sürücü kanadında da hazırlıklara başladı.

    Madenci kısıtına güncelleme

    GeForce 466.27 sürümlü sürücünün notları arasında önemli bir detay yer alıyor. RTX 3060’ın kripto para kazma limitini güncelleyen sürücü aynı zamanda önümüzdeki mayıs ayının ortalarından itibaren satışa sunulacak kartlar için gerekli.

    Nvidia RTX 3060’ın madenci kısıtını sürücü ile yeniledi
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    Ayrıca Bkz. "Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu"

    Bununla birlikte LHR ile gelecek yeni RTX 3060’ların PCI aygıt ID’si de farklı. Bu da eski kısıt kaldıran sürücünün yeni kartlarda çalışmayacağı manasına geliyor. Umarız Nvidia’nın yeni hamlesi madencileri oyuncuların kartlarından uzak tutar.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-reintroduces-geforce-rtx-3060-cryptomining-hash-limiter
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bjkyener 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1 milyar kullanıcıyı kaybettiler (Dünya nüfusunun 8 de 1 ni)

    2-3 yıl sonra ebesini görürler

    200 dolarlık kartlar 10 bin tlye satılıyor
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    O Onurmsq (--- ----) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    nvidia gerçek kullanıcı odaklı. adamlar isterse böyle birşey yapmaz. yapmak zorunda değil. ve tüm kartları fabrikadan çıktığı gibi madencilere satabilir.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dikkat etsinlerde "yanlışlıkla" kilit kırılmasın. Piyasa RTX 3060 ile dolunca gene kilid kırılacak.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çinliler bununda üstesinden gelir , dediydi ( yazmıştı ) dersiniz

    apple m1 çipini kırıpta rem miktarını yüksetebilen abimizde çinliydi ,

    amerika vs korkutmuyor beni , çinliler asıl sıkıntı EĞER amerika gibi davranırlarsa ( dünya çapındaki şiddetleri , işgalleri vb olayları ) ( buda farklı bir düşüncem )
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    D desunotto 41 dk. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Kendi halkına oyle davranıyor çin...
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