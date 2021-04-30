Nvidia RTX 3060’ın madenci kısıtını sürücü ile yeniledi

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Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 30 serisinin Lite Hash Rate GPUlu kartlarla güncelleneceği haberinin ardından Nvidia sürücü kanadında da hazırlıklara başladı.

Madenci kısıtına güncelleme

GeForce 466.27 sürümlü sürücünün notları arasında önemli bir detay yer alıyor. RTX 3060’ın kripto para kazma limitini güncelleyen sürücü aynı zamanda önümüzdeki mayıs ayının ortalarından itibaren satışa sunulacak kartlar için gerekli.

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Ayrıca Bkz. "Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu"

Bununla birlikte LHR ile gelecek yeni RTX 3060’ların PCI aygıt ID’si de farklı. Bu da eski kısıt kaldıran sürücünün yeni kartlarda çalışmayacağı manasına geliyor. Umarız Nvidia’nın yeni hamlesi madencileri oyuncuların kartlarından uzak tutar.

https://videocardz.com/newz/nvidia-reintroduces-geforce-rtx-3060-cryptomining-hash-limiter

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