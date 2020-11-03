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    Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir

    RTX 3000’in satışa sunulmasının ardından yaşanan stok sıkıntısı haberini ardından erteleme haberleri gelmeye devam ediyor. Firma RTX 3060 Ti biraz ileriye erteleyebilir.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir
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    Yeşil ekibin Ampere kartları satışa sunulmasıyla tükeniyor. Kullanıcıların tepkisini çeken bu duruma bir de erteleme haberleri eklenmeye devam ediyor.

    RTX 3060 Ti gecikebilir

    RTX 3070’nn satışa sunulmasından önce gelen erteleme haberinin ardından henüz RTX 3060 Ti için resmi bir çıkış tarihi verilmese de daha önceleri verilen tarihin ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

    Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir
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    Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir"

    RTX 2080 Super’den hızlı olması beklenen giriş-orta segment Ampere kartından fiyat kulvarı itibariyle beklenti büyük. Modelin raflardaki yerini alacağı tarih olarak şu anda aralık ayına işaret ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-allegedly-postpones-the-launch-of-geforce-rtx-3060-ti-to-december-2nd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    52 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/146308387

    Derken...

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    fero01 (ferhat özalp) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyice 2.el otomobil piyasasına döndü bu iş...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3080 çalıştıracak güç kaynağı olmayanlar bir de güç kaynağı almak zorunda kalacak. Bekleyelim deseler dolar artmış olacak. Her türlü zarar. Su dönemde zarar etmeden PC toplamak çok zor.
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    kemalkemal12 (kemal çalışkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan bilerek mi yapınuz bunları bize
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    Jon_Kar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence hiç çıkarmasın
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8 gb vram bu kartlar için darboğaz yaratır
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    3070 de 8 var, bunda 6 koyarlarsa şaşırma.
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    trumpet (Bülent UE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yilbasindan once bulanbilecegine kimse inanmiyordu zaten , tum 3000 serisi malesef tam anlamiyla bir paper launch oldu .



    Paper Launch :

    Bir ürünün, özellikle bir bilgisayar <b>bileşeninin</b> son derece sınırlı miktarlarda piyasaya sürülmesi, <b>tüketicilerin</b> eline geçmesini çok zorlaştırır . Bunun amacı genellikle bir şirketin çok sayıda üretmeden önce "en hızlı çip bizde" diyebilmesidir.

    Bu nedenle, ürün <b>piyasaya</b> gerçekten " <b>lanse</b> edilmemiştir" , yalnızca basın bültenlerinde piyasaya sürülmüştür, dolayısıyla "kağıt" lansmanları yapılmaktadır.
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    shruikan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Kart çıktı" deseler n'olur? Paso paperlaunch...
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    Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu kart 400 dolara çıkarsa rtx 2000 serisi (ve eskisi) 2. elde çöp olur.
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    _Dominic_Toretto_ 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ertelemese bile yine stok sorunu olacaktı zaten.

    Dövizin durum ortada, 6000 'den kapı açar 3060 Ti ülkemizde.
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    2573 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    rtx 3060 ti, nvidia ampere ve Donanım
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