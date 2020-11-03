Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir

Yeşil ekibin Ampere kartları satışa sunulmasıyla tükeniyor. Kullanıcıların tepkisini çeken bu duruma bir de erteleme haberleri eklenmeye devam ediyor.
RTX 3060 Ti gecikebilir
RTX 3070’nn satışa sunulmasından önce gelen erteleme haberinin ardından henüz RTX 3060 Ti için resmi bir çıkış tarihi verilmese de daha önceleri verilen tarihin ertelenebileceği üzerinde duruluyor.
Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir"
RTX 2080 Super’den hızlı olması beklenen giriş-orta segment Ampere kartından fiyat kulvarı itibariyle beklenti büyük. Modelin raflardaki yerini alacağı tarih olarak şu anda aralık ayına işaret ediliyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-allegedly-postpones-the-launch-of-geforce-rtx-3060-ti-to-december-2nd Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Derken...
Paper Launch :
Bir ürünün, özellikle bir bilgisayar <b>bileşeninin</b> son derece sınırlı miktarlarda piyasaya sürülmesi, <b>tüketicilerin</b> eline geçmesini çok zorlaştırır . Bunun amacı genellikle bir şirketin çok sayıda üretmeden önce "en hızlı çip bizde" diyebilmesidir.
Bu nedenle, ürün <b>piyasaya</b> gerçekten " <b>lanse</b> edilmemiştir" , yalnızca basın bültenlerinde piyasaya sürülmüştür, dolayısıyla "kağıt" lansmanları yapılmaktadır.
Dövizin durum ortada, 6000 'den kapı açar 3060 Ti ülkemizde.