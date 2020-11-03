Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir

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Yeşil ekibin Ampere kartları satışa sunulmasıyla tükeniyor. Kullanıcıların tepkisini çeken bu duruma bir de erteleme haberleri eklenmeye devam ediyor.

RTX 3060 Ti gecikebilir

RTX 3070’nn satışa sunulmasından önce gelen erteleme haberinin ardından henüz RTX 3060 Ti için resmi bir çıkış tarihi verilmese de daha önceleri verilen tarihin ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir"

RTX 2080 Super’den hızlı olması beklenen giriş-orta segment Ampere kartından fiyat kulvarı itibariyle beklenti büyük. Modelin raflardaki yerini alacağı tarih olarak şu anda aralık ayına işaret ediliyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-allegedly-postpones-the-launch-of-geforce-rtx-3060-ti-to-december-2nd

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