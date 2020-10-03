Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı

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Yeşil ekibin beklenen orta segment kartına yaklaştığımız şu günlerde RTX 3060 Ti daha fazla konuşulsa da önemli bir kitle RTX 3070’i bekliyor.

Nvidia nihayet beklenen grafikleri paylaştı. Bununla birlikte alışılagelindiği üzere veriler tam olarak net olmayan sütunlar halinde paylaşılmış. Bu noktada kaynakçada yer vermemize karşın ortaya konulan emeğe dikkat çekmek adına sütunların piksel boylarını ölçerek daha net rakamlar sunan Videocardz editörüne teşekkür etmek gerek.

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RTX 3070'in resmi performans sonuçları

DLSS’in kapalı olduğu düşünülen 1440p oyun testlerinde RTX 3070 RTX 2080 Ti’ın %108’i kadar performans sergilemiş. Diğer taraftan Borderlands, Blender ve TimeSpy Extreme’de daha uygun fiyatlı seçeneğin geriye düştüğü görülüyor.

RTX 2070/RTX 3070 kıyaslamasında ise Ampere kartı Turing modelinin %147-%163’ü seviyesine ulaşarak haicmli bir nesiller arası iyileşme sunmuş. Sentetik testlerde ise RTX 3070, RTX 2070’in %153-226’sı seviyesinde.

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Ayrıca Bkz. "Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi"

Geçtiğimiz haftalarda ARM’ı satın alan firmanın iddiası ise RTX 3070’in selefine %60 fark attığı yönünde. Son olarak Nvidia RTX 3070’in satış tarihini 29 Ekim’e ertelmiş durumda.

https://videocardz.com/newz/nvidia-shares-official-geforce-rtx-3070-performance-figures

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