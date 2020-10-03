Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı

Yeşil ekibin beklenen orta segment kartına yaklaştığımız şu günlerde RTX 3060 Ti daha fazla konuşulsa da önemli bir kitle RTX 3070’i bekliyor.
Nvidia nihayet beklenen grafikleri paylaştı. Bununla birlikte alışılagelindiği üzere veriler tam olarak net olmayan sütunlar halinde paylaşılmış. Bu noktada kaynakçada yer vermemize karşın ortaya konulan emeğe dikkat çekmek adına sütunların piksel boylarını ölçerek daha net rakamlar sunan Videocardz editörüne teşekkür etmek gerek.İlginizi Çekebilir En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor
RTX 3070'in resmi performans sonuçları
DLSS’in kapalı olduğu düşünülen 1440p oyun testlerinde RTX 3070 RTX 2080 Ti’ın %108’i kadar performans sergilemiş. Diğer taraftan Borderlands, Blender ve TimeSpy Extreme’de daha uygun fiyatlı seçeneğin geriye düştüğü görülüyor.
RTX 2070/RTX 3070 kıyaslamasında ise Ampere kartı Turing modelinin %147-%163’ü seviyesine ulaşarak haicmli bir nesiller arası iyileşme sunmuş. Sentetik testlerde ise RTX 3070, RTX 2070’in %153-226’sı seviyesinde.
Ayrıca Bkz. "Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi"
Geçtiğimiz haftalarda ARM’ı satın alan firmanın iddiası ise RTX 3070’in selefine %60 fark attığı yönünde. Son olarak Nvidia RTX 3070’in satış tarihini 29 Ekim’e ertelmiş durumda.
https://videocardz.com/newz/nvidia-shares-official-geforce-rtx-3070-performance-figures Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
2080ti konusunu açan olursa ağızına kürekle vurucam 🤣
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