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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı

    GPU devi fiyat-performans dengesiyle öne çıkacak kartının oyunlardaki ve sentetik testlerde sergilediği performansı sabırsızlanan donanımseverler için paylaştı.
    2 hf.
    7,5b
    1
    30
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekibin beklenen orta segment kartına yaklaştığımız şu günlerde RTX 3060 Ti daha fazla konuşulsa da önemli bir kitle RTX 3070’i bekliyor.

    Nvidia nihayet beklenen grafikleri paylaştı. Bununla birlikte alışılagelindiği üzere veriler tam olarak net olmayan sütunlar halinde paylaşılmış. Bu noktada kaynakçada yer vermemize karşın ortaya konulan emeğe dikkat çekmek adına sütunların piksel boylarını ölçerek daha net rakamlar sunan Videocardz editörüne teşekkür etmek gerek.

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    RTX 3070'in resmi performans sonuçları

    DLSS’in kapalı olduğu düşünülen 1440p oyun testlerinde RTX 3070 RTX 2080 Ti’ın %108’i kadar performans sergilemiş. Diğer taraftan Borderlands, Blender ve TimeSpy Extreme’de daha uygun fiyatlı seçeneğin geriye düştüğü görülüyor.

    RTX 2070/RTX 3070 kıyaslamasında ise Ampere kartı Turing modelinin %147-%163’ü seviyesine ulaşarak haicmli bir nesiller arası iyileşme sunmuş. Sentetik testlerde ise RTX 3070, RTX 2070’in %153-226’sı seviyesinde.

    Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi"

    Geçtiğimiz haftalarda ARM’ı satın alan firmanın iddiası ise RTX 3070’in selefine %60 fark attığı yönünde. Son olarak Nvidia RTX 3070’in satış tarihini 29 Ekim’e ertelmiş durumda.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-shares-official-geforce-rtx-3070-performance-figures Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 2 hf. en beğenilen
    Şimdi 2080ti kartını 5-6 bine satmaya nazlananlar bu kart çıkınca 4'e satamayacaklar.
    3 Yanıt Yanıtla +26
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 2 hf.
    Güncellemeler geldikçe 2080ti daha kötü hale gelicek desenize tipki 1080ti ile 2080 oldugu gibi..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Arisaka 2 hf.
    Allah başka dert vermesin beyler yok kart şu fiyat olacak, yok 2080 ti sahipleri şimdiden satmazsa 4k ya vermek zorunda kalacak, yok stok bitecek botlar kapacak bla bla bla cidden şaka gibi yorumlar. Hayatınızda ki tek derdiniz tasanız 3000 serisi kartlar mı? çıkar piyasa oturur alırsınız bu kadar basit amma tantana yapıyorsunuz ya
    Allah başka dert vermesin beyler yok kart şu fiyat olacak, yok 2080 ti sahipleri şimdiden satmazsa 4k ya vermek zorunda kalacak, yok stok bitecek botlar kapacak...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkbozkus (berk bozkuş) 2 hf.
    Yorumlara bakıyorum da, 2080 ti gömenlerle, satışta olan 2080 ti kartıma sürekli pazarlık mesajı atanlar aynı tipler
    Yanıtla +1
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    derlemeler (Erhan Görmez) 2 hf.
    2080ti ile arasında muazzam farklar yok... Dolar kuruna bakınca pekde alınacak gibi olmayacak ülkemizde tabi ki...
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    kunGFu 2 hf.
    Yok olmaz, rtx 3060ti bi ciksin hele.. ondan sonra belki?!
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    burakdc 2 hf. kunGFu
    Cikarsa turkiyede alinabilecek kart asus rog strix 3050 super ti advanced binned oc black edition gibi ancak 50 seviyesi modelin gelismisi alinir belki.
    Yanıtla
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    emirhanayh (emirhan ayhan) 2 hf.
    Xbox series x fiyatina 3070li 4k sistemi kurulur hani bilgisayar oyunculugu bitiyordu :D
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 2 hf.
    3070 sanırım son 6 yılın taçsız kıralı değerler çok iyi hatta 3060s bile nerdeyse 2080ti performansına yakın değerler verecek fiyat aralığıda tahminim 3-3.5k bence en çok satan üründe bu olacak.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 hf.
    Keşke nvidia da steam gibi dolar kurunu sabitlese ne güzel olur
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    Arisaka 2 hf.
    Allah başka dert vermesin beyler yok kart şu fiyat olacak, yok 2080 ti sahipleri şimdiden satmazsa 4k ya vermek zorunda kalacak, yok stok bitecek botlar kapacak bla bla bla cidden şaka gibi yorumlar. Hayatınızda ki tek derdiniz tasanız 3000 serisi kartlar mı? çıkar piyasa oturur alırsınız bu kadar basit amma tantana yapıyorsunuz ya
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    patatessiz patso 2 hf. Arisaka
    bu haber başlığı altına hangi konuda yorumlar yapmamızı istersin?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    OssiiE (Ouz Kskn) 2 hf. (düzenlendi)
    Nvidia tanıtıyor yayınlıyor da ortada kart yok 😀 28-29 Ekim’i beklemeye devam. İnş AMD güzel kart konumlandırı karşışına’da piyasa kızışır biraz.

    2080ti konusunu açan olursa ağızına kürekle vurucam 🤣
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf. en beğenilen
    Şimdi 2080ti kartını 5-6 bine satmaya nazlananlar bu kart çıkınca 4'e satamayacaklar.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    L.J (Vahit Ç.) 2 hf. Nevfel
    Neden satsin ki? Adam vermis parayi almis, 4'e satacagina kullanir 4000 cikana kadar. Ayrica kartin cikis tarihi ertelendi, daha kart cikar cikmaz botlar satin alacak, sonra isin yoksa karaborsadan kart bulmaya calis, o kartin normal kullaniciya ulasmasi ben sana diyim 2021 subat ayini bulur. Hatta gercek degerine inmesi 2021 Mart veya Nisan'i bulur. Dua edin de AMD adam akilli sayida kart cikartsin 3070 ile boy olcusebilecek sekilde, yoksa Nvidia boyle devam ederse ekran karti falan alamayiz. Daha kapasitorden kaynaklanan crash hatalari vs bir suru derdi tasasi var, bence ertelenme sebebi de bu yuzden.
    Yanıtla +1
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 hf. Nevfel
    almaya nazlananlar ınsallah abı 6000 e bırak bee demezler.
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    TITAN (S K) 2 hf.
    DÜŞÜNSENİZE DOLAR 3 TL VE VERGİLER BU KADAR YÜKSEK DEĞİL. ÖFF NE GÜZEL SİSTEM DİZİLİRDİ BE
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    Champion39 (Hasan Hüseyin Taşkın) 2 hf. TITAN
    hayalin bile doların 3 lira olması 1 lira olsun bari :D
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    7513 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    rtx 3070 performans testi, rtx 3070 oyun performansı ve
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