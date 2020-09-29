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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia, RTX 3080’in çökme sorununu sürücüyle çözdü

    GPU devi ortaya çıkan can sıkıcı soruna hızlı bir şekilde müdahale etti. Yayınlanan yeni sürücü sayesinde kullanıcılar yeni kartlarının tadını çıkarabilecek.
    30 dk.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, RTX 3080’in çökme sorununu sürücüyle çözdü
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    Haftasonu detaylı bir şekilde incelediğimiz sorun donanım dünyasında geniş yankı bulmuştu. Görünüşe göre firma kullanıcıların eleştirilerine kulak vermiş.

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    GPU arkası kapasitörlerin stabiliteye etkisi

    RTX 3080’in özelleşmiş tasarım seçeneklerinin gpu arkasında 1 MLCC+5 POSCAP ya da 6 POSCAP’a yer verilenlerinde yaşanan çökme sorunu yeşil ekibin yeni yayınladığı sürücü ile çözülmüşe benziyor.

    456.55 sürümlü sürücüyü kuran kullanıcılar teknoloji forumlarını olumlu geri bildirimlerle doldurmuş durumda. Masaüstüne atma sorununun en sık yaşandığı oyunlardan birisi olan Forza Horizon 4 dahil keyifli zaman geçirmek artık mümkün.

    Ayrıca Bkz. "TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor"

    Sorunun nasıl çözüldüğüne dair bazı meraklı kullanıcıların gözlemleri fikir verebilir. Genel kanıya göre oyunlarda daha önce 2 GHz’in üzerine çıkan RTX 3080’ler artık 2 GHz sınırını geçemiyor. Genellikle kendisini 1900 MHz-2 GHz aralığına atan kartlardan bazıları ise 2010 MHz seviyesinde stabil kalabilmiş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-owners-report-fewer-crashes-after-updating-drivers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 44 sn.
    GPU hızını sınırlandırmışlar. Geçici çözüm gibi birşey olmuş. Kartları oyun için alanlar tamam da overclock, hobi için alanlara geçmiş olsun.
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    One Shot One Kill 12 dk. (düzenlendi)
    Kusura bakmayın da bu çözüm değil. Ekran kartı konusunda nvidia nin net bir şekilde önde olduğu düşünsem de bu konuda nvidia kullanıcıları mağdur ediyor. Neden bir ürün ilk çıktığında ilk alanlar hep mağdur oluyor. Nerede sizin kalite kontrol birimleriniz??? Kartları geri cagirmaya da .otu yemez. O zaman kalite kontrolü saglam tutacaksin arkadaş. Teknoloji den anlayan kitlenin gözünde itibar kaybettin deger mi? Ilk alan arkadaşlar şimdi overclock yapıp kartın çekirdek saat hızlarını arttirinca kapasitör nedeniyle sorun mu yasacak? Nvidia çözümü ghz i kısıtlamakta bulmuş. Bu da performans düşüşü demek. Tamam öyle çok bir fps farki olmayacak ama o kadar para veriyorsun hele ki bizim ülkemizde. Mal ayıplı çıkıyor. Kartin default hizlari boostta şu olacak diye belirtmissin kart 2 ghz i asinca çöküyor. Bu bildiğin ayıp o zaman overclock a neden izin veriyorsun? Isterse full kapatir hiç dokunamazsin saat hizlarina onu da yapmiyorsun. O zaman maliyetten kacmak için kapasitör den kismayacaksin. Daha önce de gtx 900 lerde de bir haltlar yemişti nvidia bu ilk değil
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 16 dk. (düzenlendi)
    Demedimmi Ben 3080 i %10 Yavaşlatır Olur Biter Diye :))))))))))))

    https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/145653870
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    xGlorfindel 23 dk.
    AMD feyz alır mı.. sanmam..
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 9 dk. xGlorfindel
    feyz alınacak bir durum mu? tam bir rezalet. başkasının kartı 2 ghz ı geçerken senin kart 1.9 ghz de kalıyor. ne çözüm ama be?
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    One Shot One Kill 5 dk. xGlorfindel
    Kartlari geri cagirir sorunu cozersin. Böyle ghz kismayla değil ama. O zaman feyz alınır. Bu çözüm değil adice adam kaziklama.
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