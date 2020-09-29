Nvidia, RTX 3080’in çökme sorununu sürücüyle çözdü

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Haftasonu detaylı bir şekilde incelediğimiz sorun donanım dünyasında geniş yankı bulmuştu. Görünüşe göre firma kullanıcıların eleştirilerine kulak vermiş.

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RTX 3080 çökme sorununa detaylı bakış

GPU arkası kapasitörlerin stabiliteye etkisi

RTX 3080’in özelleşmiş tasarım seçeneklerinin gpu arkasında 1 MLCC+5 POSCAP ya da 6 POSCAP’a yer verilenlerinde yaşanan çökme sorunu yeşil ekibin yeni yayınladığı sürücü ile çözülmüşe benziyor.

456.55 sürümlü sürücüyü kuran kullanıcılar teknoloji forumlarını olumlu geri bildirimlerle doldurmuş durumda. Masaüstüne atma sorununun en sık yaşandığı oyunlardan birisi olan Forza Horizon 4 dahil keyifli zaman geçirmek artık mümkün.

Ayrıca Bkz. "TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor"

Sorunun nasıl çözüldüğüne dair bazı meraklı kullanıcıların gözlemleri fikir verebilir. Genel kanıya göre oyunlarda daha önce 2 GHz’in üzerine çıkan RTX 3080’ler artık 2 GHz sınırını geçemiyor. Genellikle kendisini 1900 MHz-2 GHz aralığına atan kartlardan bazıları ise 2010 MHz seviyesinde stabil kalabilmiş.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-owners-report-fewer-crashes-after-updating-drivers

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