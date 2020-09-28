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    TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor

    Yarıiletken üreticisi artan talebe bağlı olarak önümüzdeki nodlar için üretim kapasitesini arttıracak. Yeni üretim sürecinde hacimli üretime 2022’de geçilmesi bekleniyor.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor

    Donanım dünyası son dönemde TSMC’nin düşük nm’li üretim süreçleri sayesinde bir yandan yüksek performansın bir yandan da yüksek enerji verimliliğinin tadını çıkarıyor.

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    3 nm'de kapasite artışı

    Son rapora göre TSMC’de işler yolunda gidiyor. Mevcut 7 nm nodunda tüm kapasitesini kiralamayı başaran firma ek kapasite açma çalışmalarına devam ederken gelecek nodlara da yatırım yapmaya da devam ediyor. Firma 3 nm sürecine hacimli üretime 2022 yılı içerisinde geçiş yapmayı planlıyor.

    Başlangıçta 300 mm ebatlarında ayda 55 000 zarı bantlarından çıkarmayı planlayan yarıiletken üreticisi 2022 sonuna gelindiğinde üretim hacmini ayda 100 000 zara çıkarmayı hedefkliyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 çökme sorununa detaylı bakış"

    Bununla birlikte EUV makinelerinin siparişlerini de hızlandıran isim şimdiden 3 nm için ekipmanlarını tamamlamış durumda.



    https://www.techpowerup.com/272670/tsmc-ramps-up-3-nm-node-production Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    demirparcasi (Demir Parcasi) 13 dk.
    TSMC uçuyor, tutana aşk olsun.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 13 dk.
    Bence bizi kekliyorlar gibi yok 5nm altı sıkıntılı falan
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