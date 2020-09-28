TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor

Donanım dünyası son dönemde TSMC’nin düşük nm’li üretim süreçleri sayesinde bir yandan yüksek performansın bir yandan da yüksek enerji verimliliğinin tadını çıkarıyor.

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3 nm'de kapasite artışı

Son rapora göre TSMC’de işler yolunda gidiyor. Mevcut 7 nm nodunda tüm kapasitesini kiralamayı başaran firma ek kapasite açma çalışmalarına devam ederken gelecek nodlara da yatırım yapmaya da devam ediyor. Firma 3 nm sürecine hacimli üretime 2022 yılı içerisinde geçiş yapmayı planlıyor.

Başlangıçta 300 mm ebatlarında ayda 55 000 zarı bantlarından çıkarmayı planlayan yarıiletken üreticisi 2022 sonuna gelindiğinde üretim hacmini ayda 100 000 zara çıkarmayı hedefkliyor.

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Bununla birlikte EUV makinelerinin siparişlerini de hızlandıran isim şimdiden 3 nm için ekipmanlarını tamamlamış durumda.

https://www.techpowerup.com/272670/tsmc-ramps-up-3-nm-node-production

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