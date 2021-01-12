Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek

    AMD’nin Smart Access Memory hamlesinin ardından Nvidia’dan beklenen hamle geldi. CES 2021’de yeni modellerini tanıtan Nvidia Resizable BAR’ı geniş çapta kullanıma açacak.
    1 sa.
    329
    34
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin RX 6000 tanıtımıyla birlikte gündeme gelen PCIe teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Teknoloji Nvidia cephesinde de kullanılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı

    Nvidia da Resizable BAR'a destek veriyor

    Opsiyonel bir teknoloji olarak sunulan Resizable BAR teknolojisi sayesinde CPU-GPU arası bilgi transferi daha verimli hale geliyor. Ayrıca işlemcinin ekran kartının VRAM’inin tamamına erişebildiği teknik sayesinde birden fazla istek aynı anda gerçekleştirilebiliyor.

    Nvidia’nın duyurusuna göre mobil RTX 3000 kartlar Resizable BAR desteğiyle geliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak dizüstülerde bu açıdan masaüstü platformlardan önce Resizable BAR deneyimlenebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı"

    Masaüstü kanadında ise Nvidia, AMD ve Intel’in yanı sıra bir çok anakart üreticisi ile yakından çalışıyor. Desteğin sunulması ise Şubat’ın sonlarına doğru RTX 3060 12 GB’ın raflardaki yerini almasıyla indirmeye sunulacak Game Ready sürücüleri aracılığıyla gerçekleşecek.



    https://videocardz.com/press-release/nvidia-to-enable-resizable-bar-for-geforce-rtx-30-desktop-and-mobile-series-in-february Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir 24 dk. 65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı 26 dk. Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti 41 dk. Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı 49 dk. RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek Sonraki Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor 1 sa. Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı 1 sa. Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı 2 sa. Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor 2 sa. Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ 3 sa. Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri 3 sa. Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 5 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız