Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek

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AMD’nin RX 6000 tanıtımıyla birlikte gündeme gelen PCIe teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Teknoloji Nvidia cephesinde de kullanılacak.

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Nvidia da Resizable BAR'a destek veriyor

Opsiyonel bir teknoloji olarak sunulan Resizable BAR teknolojisi sayesinde CPU-GPU arası bilgi transferi daha verimli hale geliyor. Ayrıca işlemcinin ekran kartının VRAM’inin tamamına erişebildiği teknik sayesinde birden fazla istek aynı anda gerçekleştirilebiliyor.

Nvidia’nın duyurusuna göre mobil RTX 3000 kartlar Resizable BAR desteğiyle geliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak dizüstülerde bu açıdan masaüstü platformlardan önce Resizable BAR deneyimlenebilecek.

Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı"

Masaüstü kanadında ise Nvidia, AMD ve Intel’in yanı sıra bir çok anakart üreticisi ile yakından çalışıyor. Desteğin sunulması ise Şubat’ın sonlarına doğru RTX 3060 12 GB’ın raflardaki yerini almasıyla indirmeye sunulacak Game Ready sürücüleri aracılığıyla gerçekleşecek.

https://videocardz.com/press-release/nvidia-to-enable-resizable-bar-for-geforce-rtx-30-desktop-and-mobile-series-in-february

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