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    Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir

    RTX Ampere’nin satışa sunulmasıyla stokların tükenmesinin ardından kullanıcılar Nvidia’a tepki göstermeye devam ediyor. Görünüşe göre sorun yakın zamanda çözülmeyecek.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir
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    Yeşil ekip RTX 3000 serisiyle etkileyici performans artışı sunarken daha dengeli bir fiyatlandırma izledi. Buraya kadarki kısım donanımseverleri heyecanlandırsa da stoklarda bulunmayan kartlar bekleyenleri üzmeye devam ediyor.

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    Firmanın CEO koltuğunda oturan Jensen Huang’ın yatırımcılarla biraraya geldiği etkinlikte yaptığı açıklamalar RTX 3000 serisinden bir kart edinmek isteyenlerin duymak istemeyeceği cinsten.

    Stok sıkıntısı bir süre devam edebilir

    Huang’a göre endüstri genelinde yaşanan yavaşlık neticesinde piyasadaki talebe yetişilemiyor. Bulunabilirlik durumundaki düzelme içinse birkaç ay sürebileceği belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı"

    Yeşil ekibin CEO’su geçtiğimiz ay da içinde bulunduğumuz pandemi dönemine işaret ederek stok sıkıntısının yıl sonuna kadar sürebileceğini açıklamıştı. Diğer taraftan AMD’nin RX 6800 serisinde de aynı durum yaşandığı bildiriliyor. Umarız ilerleyen dönemde oyuncular hayalini kurduğu kartlara kavuşabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-it-may-take-a-few-more-months-for-geforce-rtx-30-supply-to-catch-up-with-demand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    22 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    carter (Volkan ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl olsa acelemiz yok. Umarım bu dönem içerisinde konsollar fırsatı değerlendirir.
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    smalsrol (Volkan Küçük) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şuan covidden dolayı yeni çıkan her üründe sıkıntı var, işlemci ekran kartından tut, yeni nesil konsollara kadar.
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    Jon_Kar 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    AMD nin bunu fırsat bilip piyasayı Ekran Kartına boğması lazım
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    BekirHan (Bekir Han) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    İyi hoş ama dökümcü az.
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    joven 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım yoğun talepten ziyade üretim sıkıntısı var diye düşünüyorum
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