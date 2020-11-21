Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir

Yeşil ekip RTX 3000 serisiyle etkileyici performans artışı sunarken daha dengeli bir fiyatlandırma izledi. Buraya kadarki kısım donanımseverleri heyecanlandırsa da stoklarda bulunmayan kartlar bekleyenleri üzmeye devam ediyor.İlginizi Çekebilir EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu
Firmanın CEO koltuğunda oturan Jensen Huang’ın yatırımcılarla biraraya geldiği etkinlikte yaptığı açıklamalar RTX 3000 serisinden bir kart edinmek isteyenlerin duymak istemeyeceği cinsten.
Stok sıkıntısı bir süre devam edebilir
Huang’a göre endüstri genelinde yaşanan yavaşlık neticesinde piyasadaki talebe yetişilemiyor. Bulunabilirlik durumundaki düzelme içinse birkaç ay sürebileceği belirtilmiş.
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Yeşil ekibin CEO’su geçtiğimiz ay da içinde bulunduğumuz pandemi dönemine işaret ederek stok sıkıntısının yıl sonuna kadar sürebileceğini açıklamıştı. Diğer taraftan AMD’nin RX 6800 serisinde de aynı durum yaşandığı bildiriliyor. Umarız ilerleyen dönemde oyuncular hayalini kurduğu kartlara kavuşabilir.
https://videocardz.com/newz/nvidia-it-may-take-a-few-more-months-for-geforce-rtx-30-supply-to-catch-up-with-demand Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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