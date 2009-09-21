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Nvidia Tayvan çıkarmasına hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tayvan çıkarmasına hazırlanıyor
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Jen-Hsun Huang'ın Tayvan ziyareti Ekim ayının ikinci yarısında gerçekleşecek.

Radeon HD 5800 serisini hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'ye karşı GT300 tabanlı GeForce 300 serisini ne zaman lanse edeceği henüz açıklanmayan Nvidia, Tayvan çıkarmasına hazırlanıyor. Firmanın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın Tayvan ziyaretinde ağırlıklı olarak yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş çalışmaları için iş ortaklarıyla önemli görüşmelerde bulunacağı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Nvidia'nın ziyarette bulunacağı ilk firma TSMC olacak. Hem ATi hem de Nvidia GPU'larının hacimli üretimine gerçekleştiren TSMC firmasının ziyaret edilmesiyle hedeflenen 40nm üretim teknolojisiyle ilgili gelişmeler yerinde gözlemlemek. Zira hatırlanacağı üzere TSMC, 40nm üretim teknolojisi için aylar süren verimlilik problemleri yaşamış ve Ağustos ayında bu problemleri aştığını açıklamıştı.

Ciddi bir bütçe ile geliştirilen ve oldukça komplike bir tasarıma sahip olduğu belirtilen GT300 GPU'su için üretim sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını isteyen Nvidia, TSMC ile 28nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarını görüşeceği de yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere TSMC bir süre önce 28nm için pilot üretime yeni yıl ile birlikte başlamayı planladığını açıklamıştı.

Jen-Hsun Huang'ın ziyaret edeceği bir diğer firma ise Tayvan merkezli x86 işlemci üreticisi VIA olacak. Intel'in Pine Trail kod adı verilen ikinci jenerasyon Atom platformuyla birlikte işlemciye entegre grafik tasarımına geçecek olmasından ötürü ION platformunun pozisyon kaybedebileceği iddia edilirken, Nvidia ION 2 platformuyla mevcut Atom işlemcilerine ek olarak VIA Nano ailesine de destek sunmayı planlıyor.

Nvidia'nın GT300 tabanlı GeForce 300 serisinin Kasım sonu veya Aralık ayında, ION 2 platformunun da yine benzer şekilde yıl sona ermeden lanse edilmesi bekleniyor.


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@nano@ 10 yıl
@sulo61gun
ne bekliyordun ati çıkarsın sonra biz çıkaralım demelerini mi? tabiki bahaneleri olacak
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sulo61gun 10 yıl

@nano@

@sulo61gun
ne bekliyordun ati çıkarsın sonra biz çıkaralım demelerini mi? tabiki bahaneleri olacak

???

ne demek istiyorsun?
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sertacaygun 10 yıl
Başlıkla alakasız yorumlar silsilesi :D ...
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KANUNI61 10 yıl
naber yaa hic gülecegim yokdu junsan jun han mıdır nedir kime ne neregittiği
varmı 300 lerden haber nvidia gündemde kalmak icin sağa sola ziyaret te başlamış yoksa bayram ziyaretimi :)) ama geckalmış atinin gerisinde kaldığı gibi
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@nano@ 10 yıl
anlamadığım gt300 ün çıkması bu adamları sıkıştırıyormuş gibi niye tekrar edip duruyorsunuz zaten kartları zorlayan oyunlarda gtx295 le hd5870 arası fark çok az gelmiş geçmiş bütün oyunları taramışlar farkın arttığı oyunları koymuşlar oraya ki nvidia nın 3 yıl önceki mimarisindeki kartları geçmiş bence ati sıkıntı içinde çıkardı hd50xx modellerini nvidia sadece o kartlar neler yapabiliyor onu görmek istiyor ona göre kesip biçip yeni kart yapacak bu kadar basit ati hd50xx serisini 6 ayda yaptı nvidia 3 yılda neler yapmıştır kim bilir ama bildiğim bi şey varsa nvidia bizle ve atiyle dalga geçiyor elinde şu an çıksa belkide marsa toplu konut yapılması kadar imkansız gpular var elinde yavaş yavaş veriyor aynı intel gibi bundan 3-4 yıl önce intel yöneticilerinden biri biz argeyi bıraksak bile elimizdeki işlemciler bize 10 yıl daha yeter diye açıklama yapmıştı bunu en büyük kanıtı nvidia ion tegra ve 3d vision ve intelin atomu ulv serisi işlemcileri yok hala amd-ati birinci diyorsanız alice le beraber epeybi harikalar diyarında hayal görürsünüz
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sulo61gun 10 yıl
@isomania
biraz para ver atiye de dediklerini yapsın
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IgorStravinsky 10 yıl
Kaşlara aşık oldum
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sulo61gun 10 yıl
TSMC ye parayı bastırıp sorunları halletmeye mi gitmiş acaba
ya da gerçekten büyük sorunlar var gt300 ün yakın zamanda çıkışı ile ilgili
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sulo61gun 10 yıl

Tolga*

Kaşlara aşık oldum


gt 300 ün sıkıntısından kaş kalmamış adamda
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homebird 10 yıl

Tolga*

Kaşlara aşık oldum



Yahu hiç güleceğim yoktu ALLAH iyiliğini versin
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XivA 10 yıl
via nano ve ion2 süper bir iki olur. atoma ölüm :) fiyatta baya uygun olur herhalde via işlemciden dolayı.
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Miralay25 10 yıl
Eğer nvidia 40nm yerine 28nm cupu çıkarırsa atiyi 3ay sonra kara günler bekliyor.
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scutaro 10 yıl
40nm yerine 28nm çıkarmak diye birşey söz konusu değil. Önce 40nm modeller çıkıcak bir sonraki jenerasyon için 28nm üretim planlanıyor. 2010'nun bu aylarında veya 2011 başında büyük ihtimalle 28nm kartları görebileceğiz.
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DISTURBED 10 yıl

Miralay25

Eğer nvidia 40nm yerine 28nm cupu çıkarırsa atiyi 3ay sonra kara günler bekliyor.

yavaş çıkarsın

daha 40nm üretime geçişteki düşük verimliliği halletsinler
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x1650Pro 10 yıl
kesinlikle
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StreamRolleR 10 yıl
kravat süper ya :D
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