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Jen-Hsun Huang'ın Tayvan ziyareti Ekim ayının ikinci yarısında gerçekleşecek.

Radeon HD 5800 serisini hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'ye karşı GT300 tabanlı GeForce 300 serisini ne zaman lanse edeceği henüz açıklanmayan Nvidia, Tayvan çıkarmasına hazırlanıyor. Firmanın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın Tayvan ziyaretinde ağırlıklı olarak yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş çalışmaları için iş ortaklarıyla önemli görüşmelerde bulunacağı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Nvidia'nın ziyarette bulunacağı ilk firma TSMC olacak. Hem ATi hem de Nvidia GPU'larının hacimli üretimine gerçekleştiren TSMC firmasının ziyaret edilmesiyle hedeflenen 40nm üretim teknolojisiyle ilgili gelişmeler yerinde gözlemlemek. Zira hatırlanacağı üzere TSMC, 40nm üretim teknolojisi için aylar süren verimlilik problemleri yaşamış ve Ağustos ayında bu problemleri aştığını açıklamıştı.

Ciddi bir bütçe ile geliştirilen ve oldukça komplike bir tasarıma sahip olduğu belirtilen GT300 GPU'su için üretim sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını isteyen Nvidia, TSMC ile 28nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarını görüşeceği de yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere TSMC bir süre önce 28nm için pilot üretime yeni yıl ile birlikte başlamayı planladığını açıklamıştı.

Jen-Hsun Huang'ın ziyaret edeceği bir diğer firma ise Tayvan merkezli x86 işlemci üreticisi VIA olacak. Intel'in Pine Trail kod adı verilen ikinci jenerasyon Atom platformuyla birlikte işlemciye entegre grafik tasarımına geçecek olmasından ötürü ION platformunun pozisyon kaybedebileceği iddia edilirken, Nvidia ION 2 platformuyla mevcut Atom işlemcilerine ek olarak VIA Nano ailesine de destek sunmayı planlıyor.

Nvidia'nın GT300 tabanlı GeForce 300 serisinin Kasım sonu veya Aralık ayında, ION 2 platformunun da yine benzer şekilde yıl sona ermeden lanse edilmesi bekleniyor.