Nvidia Tegra 2 platformunu duyurdu, işte detaylar

Biz donanım tutkunları için yeni yılın ilk büyük etkinliği diyebileceğimiz Tüketici Elektroniği 2010 fuarı çok hızlı başladı. Dünya devi isimlerin gövde gösterisine dönüşen fuarın iddialı katılımcılarından birisi olan Nvidia, endüstrisinin merakla beklediği pek çok yeni teknolojisini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunuyor. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için çalışan sistemde örnek gösterim yapan Nvidia daha fazlası için şimdilik sessizliğini korurken, asıl büyük lansmanını Tegra platformu için gerçekleştirdi ve yeni nesil Tegra 2 (Tegra 250) platformunu resmi olarak duyurdu.

Tegra platformunu Nvidia adına son derece önemli bir proje ve firma yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Resmi yol haritasına göre 2010 sonrasında şirket gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturması beklenen Tegra platformu, bilindiği iki farklı teknolojiyi bir araya getiren SoC yani yongada sistem çözümü. Bu iki teknolojisinin Nvidia ayağını düşük güç tüketimli GeForce grafik mimarisi ve diğer görsel işlem birimleri, ikinci ayağını ise ARM firmasının düşük güç tüketimli mobil işlemci mimarisi oluşturuyor. İlk jenerasyon Tegra platformuyla büyük ses getiren Nvidia, ikinci nesil Tegra 2 platformuyla hem performans çıtasını arttırmayı hem de çok daha fazla ürünle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Gelin şimdi hep birlikte Tegra 2 platformunun detaylarına birlikte göz atalım.

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Jen Hsun Huang, Tegra 2 platformunu tanıtıyor.

2009 yılı maliyet odaklı mini-bilgisayarların yani netbook'ların yılı olmuştu. 2010 için yapılan tahminler ise netbook pazarındaki yükselişin süreceği ancak yeni bir segment olarak tablet bilgisayar pazarının oluşacağına işaret ediyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Nvidia, pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için ilk jenerasyon Tegra platformundan farklı olarak Tegra 2 platformunda uygulanabilirliği daha geniş tutarak taşınabilir medya oynatıcılarında akıllı telefonlara, internet televizyonlarından otomobillere kadar pek çok farklı kategoride kendine yer bulmak istiyor. ARM tabanlı benzer çözümler hazırlayan çok sayıda firmanın yer aldığı zorlu pazarda Nvidia, görsel işlem teknolojilerindeki deneyimine güveniyor ve rakip çözümlerden yüksek grafik performansıyla ayrılmayı hedefliyor

Nvidia'da Tegra 2 platformunun tanıtımı Jen-Hsun Huang tarafından yapıldı. Teknik özellikleri açıklanan yeni platform ARM 7 tasarımını temel alıyor ve iki adet ARM Cortex A9 işlemci çekirdeğini kullanıyor. Çift çekirdekli yapının simetrik çoklu işlem yeteneği sağladığını ve bu açıdan Tegra 2 platformunun rakipsiz web deneyimi sunacağını belirten Nvidia, yükleme sürelerinin ve görsel içeriğin zengin olduğu karmaşık daha hızlı bir şekilde render edilebileceğini söylüyor. Cortex A9 çekirdeklerinin işlem verimliliği açısından benzersiz olduğunu ve en düşük güç tüketim değerinde yüksek başarım sağladığını iddia eden Nvidia Tegra 2 platformunda saat hızının 1GHz'e kadar ölçeklenebileceğini belirtti ki ilk jenerasyon Tegra modelleri dikkate alındığında bu fekansın iki kat arttığı anlamına geliyor.

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Nvidia 2010 yılını tabletlerin devrimi olarak nitelendiriyor, devrimin kaynağı olaraksa Tegra 2 platformunu gösteriyor.

Dünyanın ilk 1GHz'de çalışan çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemcisine sahip olduğu belirtilen Tegra 2 platformu, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Hacimli üretimi TSMC fabrikalarında gerçekleştirilecek olan yeni platform, gelişmiş internet deneyimi, HD video hızlandırma ve yüksek 3D performansı için her sekiz bağımız işlem birimine sahip olan Tegra 2 platformu, 1080p videoları akıcı bir şekilde takılma olmaksızın oynatabildiği gibi Flash 10.1 desteği sunuyor aynı zamanda 12 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları işleyebiliyor ve bu açıdan yükek çekim kabiliyetine sahip yeni nesil akıllı telefolara da göz kırpıyor. Aynı segmentteki benzer işlemcilerden 10 kat, bir önceki Tegra platformundan ise 4 kat daha hızlı Tegra 2 platformu vaat ettiği pil süreleriyle de oldukça dikkat çekici.

Güç tüketiminin sadece 500 mW olduğu açıklanan Tegra 2 platformu, üreticilerin tercih edeceği donanım uygulamalarına bağlı olarak 140 saate kadar müzik ve 16 saate kadar video deneyimi sunabilecek. Nvidia'nın yeni nesil mobil platformu ultra-kompakt boyutlarına ve düşük güç tüketimine rağmen oyun endüstrisi içinde önemli fırsatlar içeriyor. EPIC Games'in kurucusu ve tepe yöneticisi Tim Sweeney açıklamasında Tegra 2 platformunun teknik anlamda günümüzün modern oyun konsolları ve 2-4 yıl öncesinin üst seviye masaüstü bilgisayarlarıyla rekabet edecek performansta olduğunu belirtirken, Gears of War 2 gibi popüler oyunlara güç veren Unreal Engine 3 motorunun Tegra 2 platformu üzerinde çalıştığını yani Unreal 3 tabanlı oyunların Tegra 2 tabanlı cihazlarda oynanabileceğini belirtti.

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Tegra 2 (Tegra 250) bir platformu bir önceki jenerasyona göre 4 kat daha fazla performans vaat ediyor.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere dokunmatik ekranlı mobil cihazlar için üç boyutlu kullanıcı ara birimine destek veren Tegra 2 platformu, yukarıda da belirttiğimzi gibi Flash 10.1 için donanımsal hızlandırma desteği sunarak zengin-içerikli web uygulamalarında yüksek performans sağlayacak. Akıllı telefonlar ve taşınabilir medya oynatıcılarıyla birlikte ekran boyutu 5-15 inç aralığındaki pek çok farklı form faktörde kullanılabilecek Tegra 2 platformunun bu segmentteki öncelikli kullanım alanları tablet bilgisayarlar ve smartbook'lar olacak. Tablet bilgisayarlar ve netbook'ları zaten biliyoruz ancak ilk defa duyanlar için smartbook konseptini netbook'lara alternatif olarak düşünülen, ARM tabanlı işlemcilerin kullanıldığı daha düşük maliyetli ve daha kompakt bilgisayarlar olarak tanımlayabiliriz.

2010 yılını "tabletlerin devrimi" olarak nitelendiren Nvidia, Tegra 2 platformu için şimdiden 50 tasarım kazanmış durumda. Nvidia genel yöneticisi Mike Rayfield, MSI ve Foxconn tarafından hazırlanan Tegra 2 tabanlı prototip cihazları tanıtırken, şirket tasarım anlamında farklılaşan çok daha fazla cihazın yolda olduğunu belirtiyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tegra 2 tabanlı akıllı telefonları göstermesi de beklenen Nvidia, Nintendo'nun yeni nesil taşınabilir oyun konsolu için kulaktan kulağan dolaşan iddialar hakkında konuşmadı ancak Tegra 2 için oyun dünyasının efsanevi isimlendiren Tom Sweeney'e referans gösteren ve platformun 3D konusunda rakipsiz olacağını iddia eden Nvidia, taşınabilir oyun konsollarına "selam" yollamayı da ihmal etmiyor.

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Tegra 2 platformunun bazı özellikleri : Yüksek 3D performansı, 1080p video ve Flash hızlandırma.

Yüksek 3D performansı, keskin görüntüler ve kristal berraklığında ses kalitesi sunacağı belirtilen Tegra 2 platformu AAC, AMR, WMA, ve MP3 gibi ses dosyalarını çalabiliyor, ayrıca güncellenmiş JPEG işleme ve çözümleme yeteneği ile geliyor. 1080p H.264/VC-1/MPEG-4 formatlarındaki videoları çözümleyebilen, öte taraftan 1080p H.264 formatında video kodlayabilen Tegra 2 platformu AWB, AF ve AE gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerine de destek veriyor. OpenGL ES 2.0 ve programlanabilir pixel shader gibi özelliklere de sahip olan Tegra 2 platformu yukarıda belirttiğimiz segmentler dışında yeni nesil otomobillerde araç içi bilgi-eğlence sistemlerine de güç verecek ki Nvidia'nın Alman otomotiv devi Audi ile firmanın 2010 model A8 modeli için ortak çalışma yaptığını da belirtmiştik.

Tegra 2 platformula mobil pazarda dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Nvidia, Tegra 2 tabanlı cihazların çok yakında pazara sunulmaya başlanacağını da açıkladı.