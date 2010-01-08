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Nvidia Tegra 2 platformunu duyurdu, işte detaylar

Nvidia uzun süredir merakla beklenen Tegra 2 platformunu duyurdu. Teknik özellikler ve merak edilen tüm detaylar bu haberimizde.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biz donanım tutkunları için yeni yılın ilk büyük etkinliği diyebileceğimiz Tüketici Elektroniği 2010 fuarı çok hızlı başladı. Dünya devi isimlerin gövde gösterisine dönüşen fuarın iddialı katılımcılarından birisi olan Nvidia, endüstrisinin merakla beklediği pek çok yeni teknolojisini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunuyor. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için çalışan sistemde örnek gösterim yapan Nvidia daha fazlası için şimdilik sessizliğini korurken, asıl büyük lansmanını Tegra platformu için gerçekleştirdi ve yeni nesil Tegra 2 (Tegra 250) platformunu resmi olarak duyurdu.

Tegra platformunu Nvidia adına son derece önemli bir proje ve firma yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Resmi yol haritasına göre 2010 sonrasında şirket gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturması beklenen Tegra platformu, bilindiği iki farklı teknolojiyi bir araya getiren SoC yani yongada sistem çözümü. Bu iki teknolojisinin Nvidia ayağını düşük güç tüketimli GeForce grafik mimarisi ve diğer görsel işlem birimleri, ikinci ayağını ise ARM firmasının düşük güç tüketimli mobil işlemci mimarisi oluşturuyor. İlk jenerasyon Tegra platformuyla büyük ses getiren Nvidia, ikinci nesil Tegra 2 platformuyla hem performans çıtasını arttırmayı hem de çok daha fazla ürünle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Gelin şimdi hep birlikte Tegra 2 platformunun detaylarına birlikte göz atalım.

Nvidia Tegra 2 platformunu duyurdu, işte detaylar
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Jen Hsun Huang, Tegra 2 platformunu tanıtıyor.

2009 yılı maliyet odaklı mini-bilgisayarların yani netbook'ların yılı olmuştu. 2010 için yapılan tahminler ise netbook pazarındaki yükselişin süreceği ancak yeni bir segment olarak tablet bilgisayar pazarının oluşacağına işaret ediyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Nvidia, pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için ilk jenerasyon Tegra platformundan farklı olarak Tegra 2 platformunda uygulanabilirliği daha geniş tutarak taşınabilir medya oynatıcılarında akıllı telefonlara, internet televizyonlarından otomobillere kadar pek çok farklı kategoride kendine yer bulmak istiyor. ARM tabanlı benzer çözümler hazırlayan çok sayıda firmanın yer aldığı zorlu pazarda Nvidia, görsel işlem teknolojilerindeki deneyimine güveniyor ve rakip çözümlerden yüksek grafik performansıyla ayrılmayı hedefliyor

Nvidia'da Tegra 2 platformunun tanıtımı Jen-Hsun Huang tarafından yapıldı. Teknik özellikleri açıklanan yeni platform ARM 7 tasarımını temel alıyor ve iki adet ARM Cortex A9 işlemci çekirdeğini kullanıyor. Çift çekirdekli yapının simetrik çoklu işlem yeteneği sağladığını ve bu açıdan Tegra 2 platformunun rakipsiz web deneyimi sunacağını belirten Nvidia, yükleme sürelerinin ve görsel içeriğin zengin olduğu karmaşık daha hızlı bir şekilde render edilebileceğini söylüyor. Cortex A9 çekirdeklerinin işlem verimliliği açısından benzersiz olduğunu ve en düşük güç tüketim değerinde yüksek başarım sağladığını iddia eden Nvidia Tegra 2 platformunda saat hızının 1GHz'e kadar ölçeklenebileceğini belirtti ki ilk jenerasyon Tegra modelleri dikkate alındığında bu fekansın iki kat arttığı anlamına geliyor.

Nvidia Tegra 2 platformunu duyurdu, işte detaylar
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Nvidia 2010 yılını tabletlerin devrimi olarak nitelendiriyor, devrimin kaynağı olaraksa Tegra 2 platformunu gösteriyor.

Dünyanın ilk 1GHz'de çalışan çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemcisine sahip olduğu belirtilen Tegra 2 platformu, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Hacimli üretimi TSMC fabrikalarında gerçekleştirilecek olan yeni platform, gelişmiş internet deneyimi, HD video hızlandırma ve yüksek 3D performansı için her sekiz bağımız işlem birimine sahip olan Tegra 2 platformu, 1080p videoları akıcı bir şekilde takılma olmaksızın oynatabildiği gibi Flash 10.1 desteği sunuyor aynı zamanda 12 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları işleyebiliyor ve bu açıdan yükek çekim kabiliyetine sahip yeni nesil akıllı telefolara da göz kırpıyor. Aynı segmentteki benzer işlemcilerden 10 kat, bir önceki Tegra platformundan ise 4 kat daha hızlı Tegra 2 platformu vaat ettiği pil süreleriyle de oldukça dikkat çekici.

Güç tüketiminin sadece 500 mW olduğu açıklanan Tegra 2 platformu, üreticilerin tercih edeceği donanım uygulamalarına bağlı olarak 140 saate kadar müzik ve 16 saate kadar video deneyimi sunabilecek. Nvidia'nın yeni nesil mobil platformu ultra-kompakt boyutlarına ve düşük güç tüketimine rağmen oyun endüstrisi içinde önemli fırsatlar içeriyor. EPIC Games'in kurucusu ve tepe yöneticisi Tim Sweeney açıklamasında Tegra 2 platformunun teknik anlamda günümüzün modern oyun konsolları ve 2-4 yıl öncesinin üst seviye masaüstü bilgisayarlarıyla rekabet edecek performansta olduğunu belirtirken, Gears of War 2 gibi popüler oyunlara güç veren Unreal Engine 3 motorunun Tegra 2 platformu üzerinde çalıştığını yani Unreal 3 tabanlı oyunların Tegra 2 tabanlı cihazlarda oynanabileceğini belirtti.

Nvidia Tegra 2 platformunu duyurdu, işte detaylar
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Tegra 2 (Tegra 250) bir platformu bir önceki jenerasyona göre 4 kat daha fazla performans vaat ediyor.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere dokunmatik ekranlı mobil cihazlar için üç boyutlu kullanıcı ara birimine destek veren Tegra 2 platformu, yukarıda da belirttiğimzi gibi Flash 10.1 için donanımsal hızlandırma desteği sunarak zengin-içerikli web uygulamalarında yüksek performans sağlayacak. Akıllı telefonlar ve taşınabilir medya oynatıcılarıyla birlikte ekran boyutu 5-15 inç aralığındaki pek çok farklı form faktörde kullanılabilecek Tegra 2 platformunun bu segmentteki öncelikli kullanım alanları tablet bilgisayarlar ve smartbook'lar olacak. Tablet bilgisayarlar ve netbook'ları zaten biliyoruz ancak ilk defa duyanlar için smartbook konseptini netbook'lara alternatif olarak düşünülen, ARM tabanlı işlemcilerin kullanıldığı daha düşük maliyetli ve daha kompakt bilgisayarlar olarak tanımlayabiliriz.

2010 yılını "tabletlerin devrimi" olarak nitelendiren Nvidia, Tegra 2 platformu için şimdiden 50 tasarım kazanmış durumda. Nvidia genel yöneticisi Mike Rayfield, MSI ve Foxconn tarafından hazırlanan Tegra 2 tabanlı prototip cihazları tanıtırken, şirket tasarım anlamında farklılaşan çok daha fazla cihazın yolda olduğunu belirtiyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tegra 2 tabanlı akıllı telefonları göstermesi de beklenen Nvidia, Nintendo'nun yeni nesil taşınabilir oyun konsolu için kulaktan kulağan dolaşan iddialar hakkında konuşmadı ancak Tegra 2 için oyun dünyasının efsanevi isimlendiren Tom Sweeney'e referans gösteren ve platformun 3D konusunda rakipsiz olacağını iddia eden Nvidia, taşınabilir oyun konsollarına "selam" yollamayı da ihmal etmiyor.

Nvidia Tegra 2 platformunu duyurdu, işte detaylar
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Tegra 2 platformunun bazı özellikleri : Yüksek 3D performansı, 1080p video ve Flash hızlandırma.

Yüksek 3D performansı, keskin görüntüler ve kristal berraklığında ses kalitesi sunacağı belirtilen Tegra 2 platformu AAC, AMR, WMA, ve MP3 gibi ses dosyalarını çalabiliyor, ayrıca güncellenmiş JPEG işleme ve çözümleme yeteneği ile geliyor. 1080p H.264/VC-1/MPEG-4 formatlarındaki videoları çözümleyebilen, öte taraftan 1080p H.264 formatında video kodlayabilen Tegra 2 platformu AWB, AF ve AE gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerine de destek veriyor. OpenGL ES 2.0 ve programlanabilir pixel shader gibi özelliklere de sahip olan Tegra 2 platformu yukarıda belirttiğimiz segmentler dışında yeni nesil otomobillerde araç içi bilgi-eğlence sistemlerine de güç verecek ki Nvidia'nın Alman otomotiv devi Audi ile firmanın 2010 model A8 modeli için ortak çalışma yaptığını da belirtmiştik.

Tegra 2 platformula mobil pazarda dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Nvidia, Tegra 2 tabanlı cihazların çok yakında pazara sunulmaya başlanacağını da açıkladı.


http://www.nvidia.com/object/tegra_250.html Yorum Yaz
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talh4wk 9 yıl
Microsoft çıkıpta bir arm desteği sunsa ben görürüm piyasayı o zaman.
bencede
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Public_Enemy 9 yıl
Microsoft çıkıpta bir arm desteği sunsa ben görürüm piyasayı o zaman.
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CoolnQuiet 9 yıl
Nvidia, Tegra ile iyi iş yapacağa benziyor. Burada da görüldüğü gibi şimdiden çoğu üretici Tegra vagonuna binmiş: fudzilla.com/... Bununla birlikte, işin unutulan ya da şimdilik gün yüzüne çıkmayan yazılım kanadı var ki bence yazılım söz konusu iken donanım felan hikaye, acı ama gerçek ne yazık ki. Intel, her ne kadar x86 mimarisi low power segmentinde verimsiz de olsa ya da yeterince verimli olmasa da diyelim, neticede Continuum anlayışı doğrultusunda, her uygulamayı farklı ölçeklenebilirlikle istediği cihazda çalıştırabilir. Fakat bunu ARM mimarisi ve onunla birlikte şimdilik Nvidia GPU su kullanan ve adına Tegra denilen platformda yapamazsınız, ilerde AMD bu işe girerse aynı sıkıntı onun içinde geçerli veya 3. bir üretici diyelim genel olarak. Kısacası yazılım kanadında geliştiricilerin ekstra gayret sarfetmesi lazım. Ettiler diyelim, o platformda ürettiğiniz çıktıları x86 platformuna aktaramazsınız, yani connectivity yok, kendi başına ayrık bir alan konumuna düşer vs. Yani, yazılım kanadı bu işin biraz sıkıntılı olacak görünüyor. Bununla birlikte, AMD'de aynı şeyi yapabilir tabii, sonuçta GPU işinde bu aralar Nvidia'dan öndeler.

İlaveten; Nvidia, Tegra platformunu da tıpkı GPU'larındaki gibi yıllık olarak güncelleyecek, 2011 de Tegra 3 gelecek örneğin ve bu böyle devam edecek.
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IUnknown 9 yıl

Public_Enemy

Microsoft çıkıpta bir arm desteği sunsa ben görürüm piyasayı o zaman.


En önemli bi nokta. Ama bundan daha önemlisi işletim sisteminini üzerindeki çalışabilecek program sayısı. Bu konuda windows rakipsiz ama programların hepsi x86 çalışıyor. Windows CE ARM desteği var. Ama arm program konusunda zenginliği yok. Linux cephesindede programlar hep x86 üzerinde. Google kendi linuxlerinde (choreme ve android) sınırlı kendi programları gerisi online uygulamalar sunmaya çalışıyor. Intelde kendi inuxunu(moblin) oluştuyor. Bu konuda tek çözüm apple yaptığıın yapmaktır. Aplle öyle bir platform oluşturdu ki ıphone ile hep tek bi noktadan yazılımların geliştirmesine satılmasına olanak tanıdır. iphone os da çalışabilen 100.000 program var ve ARM uzerinde çalışıyor.

Birileri bu tegrayı alsa güzel bi netbook yapsa üzerine arm bir işetim sistemi kursa başarılı olması için windows 7 + atomdan yapabileceklerinden daha fazlasının yapıyo olması lazım ki bu olsa bile çok zaman alır. Yoksa şu an başarılı olması için bu ikiliden çok daha az fiyata satmalılar.
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alpa07 9 yıl
BU NVİDİA PARA KAZANMA YOLLARINI BİLİYOR.
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fgezgini 9 yıl
Önümüzdeki 10 sene de çok şey değişebilir. Kim ne derse desin nvdia artık işlemci işine girmiştir ve x86 uyumlu cihazlara alternatif üretim yapacak kıvama ulaşmıştır. Artık önümüzdeki yıllarda taşlar yerinden oynayabilir, tabii intel ölmüş eşşek fiyatına işlemci sağlayıp taşınabilir cihaz piyasasını kontrol etmezse...Bekleyelim göreli derim
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gerbay 9 yıl
hocam bir önceki mesajıma bakarsan görürsün
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla doğru söylüyorsun gerbay.

Ati'nin zaten lisansı varken yapmaması hata. Ama şu da var ki belki de nVidia bu Tegra megra derken çok fazla kola yayıldı diye Fermide gecikme olmuş olabilir. Adamlar 50 yere dağıldılar.
Tegra, Fermi derken birisine az ağırlık verince işte böyle ekran kartında 6 ay geriye düşerler.

Ama haberlerden anladığım kadarıyla bu Tegra 2 den nVidia çok büyük kâr etmeyi planlıyor. Bakalım bekleyelim de görelim.
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gerbay 9 yıl
adamlar milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. kimse de çıkıp yalanlarını yüzlerine vurmuyor..
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sadtneverdie 9 yıl

gerbay

adamlar milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. kimse de çıkıp yalanlarını yüzlerine vurmuyor..


ne gibi?
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gerbay 9 yıl
arkadaşlar şimdi nVidia nın yaptığı olay güzel, o ayrı ama olayı tanımlamak gerekirse;
adamlar hali hazırda grafik işlemci yapıyor, ARM lisansları da var. almışlar grafik işlemcilerini ve ARM core ile birlikte kaynaştırmışlar.
Yani Texas Instruments in OMAP işlemciler ile yaptığının benzerini yapmışlar.
haber de geçen "Dünyanın ilk 1GHz'de çalışan çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemcisine sahip olduğu belirtilen Tegra 2 platformu .." kısmı ise hatalı. OMAP4440 1+ GHz hızda çalışıyor ve dual core ARM Cortex A9 kullanıyor ve SMP desteği de var, tegra2 çıkmadan önce bu vardı zaten..
yani tegra2 ilk değil bu konuda.
OMAP4440 ın özelliklerine bakmak isteyenler focus.ti.com/... linkinden bakabilirler.
texas instruments zaten dsp üretiyordu, onlar da aldılar arm ile dsp yi aynı pakete koydular, hatta grafik işlemci de koydular üzerine ve benzer olayı önceden yaptılar.
nvidia da aynısını yaptı adına tegra2 dedi.
ben şimdi ATI den de olayı bekliyorum.
ATI nin ARM lisansı var. alsalar 5xxx serisi GPU yu, ARM core ile birlikte paketleyip platform olarak çıkarsalar. Ortam biraz şenlense.. directx11 desteklisini çıkarsalar..
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fx57 9 yıl

gerbay

haber de geçen "Dünyanın ilk 1GHz'de çalışan çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemcisine sahip olduğu belirtilen Tegra 2 platformu .." kısmı ise hatalı. OMAP4440 1+ GHz hızda çalışıyor ve dual core ARM Cortex A9 kullanıyor ve SMP desteği de var, tegra2 çıkmadan önce bu vardı zaten..
yani tegra2 ilk değil bu konuda.
OMAP4440 ın özelliklerine bakmak isteyenler focus.ti.com/... linkinden bakabilirler.


Belirttiğiniz nokta Nvidia'nın resmi açıklamasında yer almaktadır. Yurt dışında bazı siteler de bu durumu gündeme getirmiş olsa bile Nvidia aynen yukarıdaki gibi lanse ediyor Tegra 2 platformunu.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
Duyduğuma Göre Nvidia nın işareti Tek gözü simgelemekteymiş Yani Masonların Taptığı RA nın Deccalin tek gözünü simgeliormuş.
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sadtneverdie 9 yıl

IhtiyarDelikanli

Duyduğuma Göre Nvidia nın işareti Tek gözü simgelemekteymiş Yani Masonların Taptığı RA nın Deccalin tek gözünü simgeliormuş.



eeee? uzun süredir okuduğum en alakasız ve gereksiz yorumu yapmışsın tebrikler... bence masonluk tarihi ve yaptıklarıyla alakalı birkaç kitap okumalısın o zaman nvidia nın gözüne takamyı bırakırsın
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RaptorFX 9 yıl
Adamın bakişlar o kadar laf soktunuz biz yaptik mi boyle yapariz alin bu da size k... olsun der gibi..
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koxp94 9 yıl
bunda da isim değişikliği olacak mı
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annihilator 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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